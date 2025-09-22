Ezekkel a trendekkel egyszerűen nem nyúlhatsz mellé – Íme az 5 legdivatosabb őszi ruha

A 2025-ös őszi ruhatrend rengeteg stílusos darabbal kecsegtet, melyek között biztosan te is megtalálod a kedvencedet. Hiszen nemcsak extrémebb sziluettekkkel rendelkező darabokkal találkozhatsz , hanem letisztultabb verziókkal is. Amennyiben igazán nőies és stílusos akarsz lenni a szezonban, akkor a következő ruhák nem okoznak majd csalódást!

Ezek az őszi ruhatrendek lopják el idén a showt!

Fotó: Jeremy Moeller / Getty Images

Őszi ruhatrendek, melyeket követve igazi dívaként tündökölhetsz

Most 5 trendet fogunk bemutatni neked, amelyek már meghódították a legnagyobb kifutókat és a világ minden táján viszik a prímet. Lesd meg őket, válaszd ki a kedvenceidet és irány a ruhabolt!

Komfortos és meleg őszi ruhák

Ha fázósabb típus vagy és szereted, ha egy ruha nemcsak divatos, de komfortos is, akkor ezek a darabok neked lettek kitalálva! A kötött ruhák ugyanis pont olyan érzést keltenek, mintha egy hatalmas pokrócba burkolództál volna. Kasmírból és gyapjúból készült verziót, valamint túlméretezett darabot is választhatsz, utóbbi segít a réteges öltözködésben.

Leopárdmintás őszi ruhák

Ahogyan az állatmintás cipők újra divatba jöttek, úgy a leopárdmintás darabok is, amelyek nem engedik, hogy bárki levegye rólad a tekintetét. Ha be mersz vállalni egy ilyen ruhát, akkor figyelj a letisztult kiegészítőkre, hogy a szett ne legyen túl sok. Ezeket a darabokat pedig kitűnően jól variálhatod barna vagy fekete szövetkabáttal vagy bőrdzsekivel.

Garbós őszi ruhák

A garbós darabok mindig is meghatározták az őszi divatot és ez idén sincsen másképp. A ruhák nyakának ilyenfajta kialakítása ugyanis amellett, hogy melegen tart, rendkívül stílusos megjelenést kölcsönöz és egy kis plusz eleganciát lop a szettedbe.

Őszi ingruhák

A rendkívül sokoldalú ingruhák hivatalosan is visszatérnek a reflektorfénybe különleges eleganciájuknak köszönhetően. A darabok luxus hatását keltik, amelyek egy romantikus randin és a munkában is tökéletesen megállják a helyüket. Bátran párosítsd őket vékony gyapjú kabátokkal vagy testhezálló blézerekkel.

Őszi csipkeruhák

Az ősz egyik legmerészebb trendjét egyértelműen a csipkeruhák viszik, amelyek egyedi textúrájukkal biztosan nem maradnak észrevétlenek. Amennyiben az elegancia híve vagy, ezt a stílusirányzatot vétek lenne kihagynod! Bár a csipkés darabok eddig egy-egy különlegesebb alkalomhoz kötődtek, mára egy sokoldalú, mindennapi darabbá váltak.