5 filléres őszi parfüm, amiről mindenki megkérdezi majd, hogy honnan van

Kezdődik az a szezonja az évnek, amikor minden az illatok körül forog. Gondolj csak az illatgyertyákra, a kávékülönlegességekre, gőzölgő teákra vagy édes, meleg süteményekre. Nem maradhatnak le a sor végéről az őszi parfümök sem, amiket abban a pillanatban elkezdünk vadászni, amint előkerül az első kardigán a szekrényből – hacsak nem előbb.

5 filléres őszi parfüm, amit mindenki imádni fog rajtad.

Valószínű, hogy a nyáron már megtaláltad a kedvenc illatodat, de most itt az ideje az őszi-téli időszakra hangolódni, és a virágos, könnyed, citrusos illatjegyeket egy kicsit mélyebb, melegebb őszi parfümökre cserélni!

Szerintem sokan vagyunk, akik örökké a tökéletes illat után kutatunk. Mert nem egyszerű megtalálni azt, ami nemcsak finom, de tartós is, illik is hozzánk, nem unjuk meg két nap után, nem érezzük minden második metrómegállóban és nem is kell a rendszeres használatához kifosztanunk a legközelebbi bankautomatát.

De akkor még a legidegesítőbbet nem is említettük; az illat kiválasztását, ami szinte mindig egy hercehurca, mert belépünk a drogériába, és miután két üveget az orrunk alá fogtunk, már elillan a szaglásunk. Ezért most hoztunk egy kis válogatást, hogy könnyebben tudj döntést hozni az őszi parfümödet illetően. Mutatunk 5 olyan drogériás őszi parfümöt, ami pénztárcabarát, de isteni finom az illata, és nem csak 1 órán át tart.

5 őszi parfüm, ami olcsó, de isteni

Lou de Pre: Paradis Vanille, 90 ml

Lou de Pre: Paradis Vanille

Ár: 7 999 Ft

Egy igazi fűszeres, nőies illat, olyan alapjegyekkel, mint a szantálfa, kasmír és vanília. Ez tipikusan egy olyan őszi parfüm, ami megtartja a könnyedebb, citrusos, trópusi (narancs, citrom) hangulatot, de kiegészíti melegebb aromákkal is.

Womens Secret: Gold Seduction, 100 ml

Womens Secret: Gold Seduction

Ár: 8 050 Ft

Ezt a nem mindennapi illatvilágot a különleges aromák kedvelőinek ajánljuk, akik szívesen viselik magukon a mandarin, kasmír, őszibarack, pézsma és cédrusfa illatok keverékét. Melegség és luxus találkozása ez az őszi parfüm.

La Rive: Miss Dream, 100 ml

La Rive: Miss Dream

Ár: 4 499 Ft

Ha felejthetetlen akarsz lenni, a La Rive Miss Dream névre hallgató parfümjét kell levenned idén ősszel a polcról. Ez a parfüm a magabiztosság definíciója. A virágos alapokat az édes vanília és olyan egzotikus gyümölcsök színesítik, mint a fekete ribizli és a bergamott. Ez nem egy szelíd, visszafogott illat, de ha elég bátor vagy viselni, biztosan nagy sikert fogsz aratni.