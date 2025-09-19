5 filléres őszi parfüm, amiről mindenki megkérdezi majd, hogy honnan van

Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
illat
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 15:45
Lejárt a légies, virágos, citrusos illatok ideje. Érkeznek a felejthetetlenebbnél felejthetetlenebb őszi parfümök, mélyebb, fűszeres, édeskés aromákkal, amiknek senki sem tud ellenállni – de nem is akar. Mutatjuk az 5 legjobb drogériás választást a szezonra.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Kezdődik az a szezonja az évnek, amikor minden az illatok körül forog. Gondolj csak az illatgyertyákra, a kávékülönlegességekre, gőzölgő teákra vagy édes, meleg süteményekre. Nem maradhatnak le a sor végéről az őszi parfümök sem, amiket abban a pillanatban elkezdünk vadászni, amint előkerül az első kardigán a szekrényből – hacsak nem előbb.

Őszi parfüm, lehullott falevelek.
5 filléres őszi parfüm, amit mindenki imádni fog rajtad.
Fotó: Matryoha /  Shutterstock 

Valószínű, hogy a nyáron már megtaláltad a kedvenc illatodat, de most itt az ideje az őszi-téli időszakra hangolódni, és a virágos, könnyed, citrusos illatjegyeket egy kicsit mélyebb, melegebb őszi parfümökre cserélni!

Szerintem sokan vagyunk, akik örökké a tökéletes illat után kutatunk. Mert nem egyszerű megtalálni azt, ami nemcsak finom, de tartós is, illik is hozzánk, nem unjuk meg két nap után, nem érezzük minden második metrómegállóban és nem is kell a rendszeres használatához kifosztanunk a legközelebbi bankautomatát.  

De akkor még a legidegesítőbbet nem is említettük; az illat kiválasztását, ami szinte mindig egy hercehurca, mert belépünk a drogériába, és miután két üveget az orrunk alá fogtunk, már elillan a szaglásunk. Ezért most hoztunk egy kis válogatást, hogy könnyebben tudj döntést hozni az őszi parfümödet illetően. Mutatunk 5 olyan drogériás őszi parfümöt, ami pénztárcabarát, de isteni finom az illata, és nem csak 1 órán át tart.

5 őszi parfüm, ami olcsó, de isteni

Lou de Pre: Paradis Vanille, 90 ml

Őszi parfüm; Lou de PreNői EdP Paradis Vanille.
Lou de Pre: Paradis Vanille
Ár: 7 999 Ft
Forrás: dm.hu

Egy igazi fűszeres, nőies illat, olyan alapjegyekkel, mint a szantálfa, kasmír és vanília. Ez tipikusan egy olyan őszi parfüm, ami megtartja a könnyedebb, citrusos, trópusi (narancs, citrom) hangulatot, de kiegészíti melegebb aromákkal is.

Womens Secret: Gold Seduction, 100 ml

Womens secret: Gold Seduction őszi parfüm.
Womens Secret: Gold Seduction
Ár: 8 050 Ft
Forrás: marionnaud.hu

Ezt a nem mindennapi illatvilágot a különleges aromák kedvelőinek ajánljuk, akik szívesen viselik magukon a mandarin, kasmír, őszibarack, pézsma és cédrusfa illatok keverékét. Melegség és luxus találkozása ez az őszi parfüm.  

La Rive: Miss Dream, 100 ml

Őszi parfüm: La Rive Női EdP Miss Dream.
La Rive: Miss Dream 
Ár: 4 499 Ft
Forrás: dm.hu

Ha felejthetetlen akarsz lenni, a La Rive Miss Dream névre hallgató parfümjét kell levenned idén ősszel a polcról. Ez a parfüm a magabiztosság definíciója. A virágos alapokat az édes vanília és olyan egzotikus gyümölcsök színesítik, mint a fekete ribizli és a bergamott. Ez nem egy szelíd, visszafogott illat, de ha elég bátor vagy viselni, biztosan nagy sikert fogsz aratni.

Chanson d'Eau: Original Vanilla, 100 ml

Chanson d'Eau: Original Vanilla őszi parfüm
Chanson d'Eau: Original Vanilla
Ár: 5 270 Ft
Forrás: notino.hu

Egy másik szuper választás az édeskés, vaníliás aroma. Ez a parfüm egy igazi őszies, télies illat, amit imádni fogsz, ha te is az édesebb, finomabb vonalat kedveled jobban. A vanília mellett, olyan aromákat fedezhetsz fel benne, mint a cukor és a körtevirág. Ha a nőiesség hangsúlyozása a cél, ez lesz az ideális parfüm számodra.

KYLIE SKIN: Vanilla Body Wash, 237 ml

KYLIE SKIN, Vanilla Body Wash tusgürdő, őszi parfüm.
KYLIE SKIN: Vanilla Body Wash
Ár: 6 915 Ft
Forrás: douglas.hu

Nem is igazán parfüm, de a felejthetetlen illatokhoz kötelező hozzávaló: egy jó tusfürdő vagy testápoló. Egy rutinos parfümrajongó tudja, hogy akkor lesz igazán tartós és érezhető az illatod, ha rétegzed. Amennyiben egy vaníliás parfüm mellett döntenél, akkor szerezz be mellé egy vaníliás tusfürdőt is! Ezzel a kombóval biztosan emlékezetes benyomást fogsz hagyni mindenkiben.

Így hatnak ránk az illatok és feromonok:

