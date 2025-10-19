Az unalmas textúra a múlté! Ezt az anyagot viseli minden stílusos nő 2025 őszén

2025 őszén visszatért a divatba a kordbársony anyag, ami elsőre talán nem tűnik túl nőiesnek, de pont ebben rejlik a bája: hihetetlenül könnyen kombinálható, és bárki megtalálhatja benne a stílusát. Idén a meleg föld színek mellett az élénkebb árnyalatok is hódítanak, így remekül feldobhatod vele a borongós, hűvös hónapok hangulatát.

2025 ősz: A kordbársonynak hála az idei szezonban a melegebb, puhább textúrák kerülnek előtérbe.

Fotó: Edward Berthelot / Getty Images

2025 őszi divat: így viseld az évszak új sztárját a kordbársonyt

Ez a színes falevekkel megfestett, fahéj illatú évszak a legjobb időszak arra, hogy becsempészd a ruhatáradba a retró hatású, kordbársonyt és kedved szerint kombináld kedvenc alapdarabjaiddal. Legyen az nadrág, szoknya és zakó, ez az anyag bájosan nosztalgikus, egyben nőiesen elegáns megjelenést sugároz. Egyrészt, mert rendkívüli kényelmes, másrészt könnyen kombinálható. Szabásából és fazonjából adódóan szinte minden alkaton jól mutat. A megfelelő darabokkal és kiegészítőkkel megbolondítva legalább olyan jól áll az alacsony teltebb lányoknak, mint a magas és vékony csajoknak. És bár sokan még mindig tartanak ettől a retró anyagtól, a tökéletes szettben sikkes és végtelenül nőies tud lenni.

Bors divat tipp: a kordbársony nadrágodat párosítsd egy finom kardigánnal vagy garbóval, elegáns barna bokacsizmával, a tökéletes városi sikkhez, vagy dobd fel egy laza oversize pulóverrel és sportcipővel a nagy hétvégi sétákhoz.

Bő szárú kordbársony nadrág

A tavaly fel-felbukkanó, bőszárú szövetnadrágok mellett idén ősszel szinte berobbantak a kordbársony nadrágok – főleg bézs, barna, fehér és zöld színekben. Kombináld egy lágy, pasztell, földszínű kötött pulóverrel, a nőies hatásért, egy lenge, finom blúzzal. A laza megjelenés érdekében dobd fel egy stílusos bőrdzsekivel vagy hosszú velúr kabáttal, és válassz hozzá bakancsot vagy bokacsizmát. Elegánsabb megjelenéshez párosítsd tűsarkú cipővel és finom ékszerekkel.

A kordbársony 2025 őszén visszatér a divat világába. Alkoss vele stílusos öltözéket, és élvezd a kényelmet.

Fotó: Edward Berthelot / Getty Images

Bors divat tipp: ha alacsony vagy, akkor érdemes többféle magas sarkúval vagy csizmával kipróbálni a nadrágot, mert ha a lábbelid alacsony, mint egy balerina vagy túl hosszú a nadrág szára, akkor nagyon összenyomhatja a megjelenésed, amitől pedig még alacsonyabbnak tűnhetsz.

Kordbársony zakó

A kordbársony zakó idén ősszel a gardróbod elegáns és laza darabja lehet. Viseld egy egyszerű fehér vagy pasztell kardigánnal, szűk szárú, sötét farmerrel vagy világos színű kordnadrággal a hétköznapokban, hogy stílusos, mégis kényelmes legyen a megjelenésed. Az idén oly divatos rakott midi szoknyával és finom csizmával akár irodába vagy esti programra is tökéletes. Dobd fel a szettedet arany ékszerekkel, mintás kendővel vagy egy élénk színű sállal, hogy igazán nőies és trendi legyél.