Szeréna, Roxána névnapja

Fehér nadrágban, fekete felsőben és szürke szövetkabátban az utcán sétáló nő ősszel

Egy ruhadarab, amely után mindenki megfordul – így hordd ősszel a fehér nadrágot

divat
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 13:15
fehér nadrágőszi divat
Ugye te sem állsz még készen arra, hogy az összes nyári cuccod a szekrény mélyére süllyeszd, csak azért, mert itt az ősz? Ha te is a fehér nadrágok kedvelője vagy, akkor egyet se félj, ugyanis olyan divattrükköket hoztunk neked, amelyeket bevetve igazi stílusikonná válhatsz!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Sokan úgy vélik, hogy a fehér nadrág csak a tavaszi és a nyári hónapokban hordható, pedig ez nagy tévedés, hiszen az őszi ruhatár egyik legizgalmasabb darabjává válhat, ha jól állítod össze a szetted. A szín frissességet és könnyedséget visz a szürke, esős hétköznapokba, miközben kiemeli a stílusérzéked. Mindeközben a változatos anyagokat könnyedén kombinálhatod egy bőrdzsekivel vagy elegánsabb kabáttal. Ha tehát szeretnéd, hogy ez az évszak ne csak a szokásos fekete és barna árnyalatokról szóljon, akkor ki ne hagyd a következő divattippeket!

Fehér nadrágban háttal álló nő farzsebekbe tett kezekkel
Ha te is a fehér nadrágok kedvelője vagy, akkor ezeket a divattrükköket vesd be
Fotó: Rawpixel.com /  Shutterstock 

Így hordd ősszel a fehér nadrágot, hogy mindenki irigykedjen rád

Ősszel semmi sem lehet menőbb egy fehér farmernál, csupán arra kell figyelned, hogy a megfelelő ruhadarabokkal variáld. Vesd be a következő trükköket, amelyekkel garantált a siker!

  • Válassz hozzá fekete bőrdzsekit

A fehér és a fekete kontrasztja vonzza a tekintetet és feldobja a megjelenést, valamint nagyon egyedi, hiszen eltér az őszi színek megszokott palettájától. A szett klasszikus és elegáns hatást kelt, így  egyszerre modern és időtálló. Sőt a párosítást könnyen kombinálhatod különböző kiegészítőkkel is, akár bordó vagy zöld sálakkal, cipőkkel.

  • Tedd le a voksod a bordó, a burgundi vagy a mélypiros mellett

A bordó az ősz egyik alapszíne, gondolj csak a levelekre vagy az almára. Ha a fehér nadrágodat a felsorolt színekkel párosítod, akkor kapcsolódni fogsz az évszakhoz, valamint harmonikus, mégis feltűnő hatást keltesz majd. Míg a nadrág frissességet sugároz, addig a felső dinamikát kölcsönöz a megjelenésednek, ami nem utolsó szempont a borongós napokon.

  • Kombináld túlméretezett pólóval, pulcsival

Amennyiben a kényelem és a laza stílus híve vagy, ezt a viseletet ki ne hagyd, hiszen trendi, de nem túl elnyűtt! Mivel a fehér nadrág egy elegáns alapot ad, harmonikus lesz az összhatás, sportos és egyben elegáns. Ezek a pólók és pulcsik továbbá remek réteget adhatnak az őszi időjárásban.

  • Válassz kötött pulóvert

Az ősz legnagyobb kedvencei a nagy, kötött pulcsik, amelyekben egyszerűen jó „elveszni”, ha hidegebbre fordul az idő. Míg a kötött darab vizuálisan tömör, ezt tökéletesen ellensúlyozza a testhezálló, letisztult, fehér nadrág. Emellett az anyagok rendkívül érdekes kontrasztot fognak adni, ami nagyon egyedivé teszi majd a megjelenésed.

  • Ötvözd bézs vagy karamell árnyalatú kabáttal

Ha unod a fekete bőrdzsekit, vagy csak változatosan szeretnél öltözni, a bézs, a karamell és a homok árnyalatok a legtipikusabb őszi színek, amelyek a nadrággal ellentétben melegséget vihetnek a megjelenésedbe, tökéletesen ellensúlyozva a fehér színt. Válassz a szetthez barna bokacsizmát vagy loafert, és dobd fel a megjelenésed arany ékszerekkel.

Az alábbi videóból megtudhatod, milyen divattrendek fognak tarolni idén ősszel:

