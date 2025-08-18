Unod már a feketét? Íme a szín, amiért minden nő megőrül idén ősszel

A fekete egy örök klasszikus, a kifinomultság, a nőiesség és a végtelen variálhatóság megtestesítője, amely szinte minden alkalomhoz tökéletes választás. Az ősz azonban ennél jóval többről szól: ez az évszak a meleg tónusok, a könnyed textúrák és a réteges öltözködés örök megtestesítője, amikor a kényelem és a stílus kéz a kézben jár. A burgundi vörös, vagy bordó – bárhogy is hívod –, a szenvedély és a nőiesség jelképe. Mély, gazdag tónusa a vörös és a barna játékos találkozásából született, nevét pedig a francia Bourgogne borvidékről kapta. Természetközeli árnyalata elegáns, mégis szenvedélyes, amely tökéletesen illeszkedik az ősz meghitt hangulatához.

A fekete örök klasszikus - de most mutatunk helyette valami sokkal jobbat, a burgundit.

Fotó: photo-lime / Shutterstock

A fekete a múlté – Így viseld idén az ősz kedvenc színét, a burgundit

Ez a gazdag, mély színárnyalat könnyedén beépíthető szinte bármilyen ruhatárba, hiszen remekül harmonizál a klasszikus feketével, a meleg barnával, a pasztell rózsaszínnel vagy akár az olíva zölddel. Ha igazán ki szeretnél tűnni a tömegből, öltözz tetőtől talpig burgundiba – egy elegáns nadrágkosztüm, egy hosszú szövetkabát, vagy egy kötött gyapjúruha garantáltan magára vonja a tekinteteket. Ha viszont óvatosabb vagy a divat terén, elég egy-egy kisebb kiegészítő, például egy bordó öv a szoknyán, egy sál a kabáton, vagy egy burgundi velúr táska. Ha ránk hallgatsz, igazán sokféleképpen viselheted idén ősszel ezt az elegáns árnyalatot.

Burgundi – az ősz legizgalmasabb trendszíne

Ez a gazdag, mélyvörös árnyalat örök eleganciát és kifinomultságot kölcsönöz, így tökéletes választás bármilyen alkalomra, legyen szó akár egy esti vacsoráról, vagy egy fontos munkahelyi eseményről. Bár tudományos bizonyíték nincs arra, hogy egy adott szín közvetlenül befolyásolná a lelkiállapotunkat, a tapasztalat mégis azt mutatja, hogy egy csupa bordóba öltözött nő könnyebben vonzza magára a tekinteteket, a visszafogott, monokróm színeket viselőkkel szemben.

Ejtett vállú maxi ruha, Mohito; Ára: 14:595 Ft

Forrás: www.mohito.com/hu

Burgundi – a tökéletes választás elegáns alkalmakra

A divatszakértők szerint a burgundi szín a stílus, az erő és az ambíció jelképe. Ha állásinterjúra vagy fontos megbeszélésre készülsz, érdemes visszafogott, de kifinomult öltözéket választani. Egy élére vasalt burgundi nadrág például tökéletesen mutat egy fehér csipkés blúzzal. Ha pedig egy nőiesebb, alkalmi összeállítást szeretnél, próbáld ki a bordó A-vonalú szoknyát kék vagy olíva zöld kötött kardigánnal, kiegészítve egy elegáns bordó tűsarkúval vagy mokaszin félcipővel.