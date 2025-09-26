Őszi stílustippek az esős napokra: így öltözködj, hogy a legborúsabb időben is divatosan mutass

Esőben nem könnyű elérni egy tényleg trendi, ugyanakkor kényelmes megjelenést. Viszont nem lehetetlen! Egy kis ötletességgel és praktikummal az esős napokból is kihozhatod a maximumot, és a szetted nemcsak praktikus, de egyedi is lesz. Íme néhány tuti őszi stílustipp, amivel könnyedén sikkes maradhatsz a legnagyobb zuhék alatt is!

Ezekkel az őszi stílustippekkel esőben is divatos maradhatsz!

Fotó: Gorgev / Shutterstock

5 őszi stílustipp, ha borúsra fordulna az idő

1. Rétegezz! De csak okosan

A rétegezés nem újkeletű ötlet, de az esőnapokra különösen igaz, hogy ne halmozd túl a ruhadarabokat, mert az csak kényelmetlenné teszi az egész napot. Válassz könnyű, vékony rétegeket, amiket egymásra húzhatsz, és ha szükséges, könnyen levehetsz.

Egy könnyű vízlepergető kabáttal kezdődik a tökéletes alap. Legyen olyan, amivel könnyű kombinálni. Viszont érdemes nem a sötét árnyalatokból válogatni. Egy világosbézs vagy barackrózsaszín tökéletes választás lehet.

Alá pedig egy puha pulóver és/vagy ing tökéletes. Inkább vékony, jól kombinálható darabokat válassz, amiket könnyen levehetsz vagy ráhúzhatsz egymásra, és együtt is jól mutatnak.

Rétegezz: nemcsak praktikus, de most kifejezetten divatos.

Fotó: Soloviova Liudmyla / Shutterstock

2. Stílustipp a lábaknak: a gumicsizma nem csak a kertészkedéshez jó

Gumicsizmát viselni már nem ciki! Sőt, manapság egy színes, mintás vagy akár bőrszerű gumicsizma igazi divatnyilatkozatnak számít. Bokáig vagy térdig érő fazon? Mindkettő jöhet! Ráadásul szoknyával is kombinálhatod.

Fontos, hogy a talp legyen csúszásmentes, így nemcsak stílusos, de biztonságos is a választásod. Egy ilyen gumicsizmával akár a legpocsékabb zivatarban is magabiztosan sétálhatsz.

3. Kiegészítők: ne félj a színektől!

Az esernyő a legkézenfekvőbb, de válassz olyat, ami nemcsak praktikus, de egyedi is! Például egy áttetsző, mintás vagy nagyobb méretű esernyő egyből vonzza a tekinteteket. De a vízlepergető táskák, és hátizsákok is aranyat érnek.

De egy monokróm szettet szuperül feldobhat egyetlen színes kiegészítő is. Például egy élénkebb, melegebb vagy bátrabb színű sál.

A kiegészítőidet össze is egyeztetheted; például ugyanolyan színű gumicsizma+sapka vagy esernyő+sál viselésével.