Szeretnéd megkapni a munkát? Ezt a ruhát soha ne viseld egy állásinterjún, különben elbukod

Az, hogy miben jelensz meg egy állásinterjún, legalább annyira fontos, mint az, mit írtál az önéletrajzodba. A megfelelő szín és interjú kompatibilis öltözék azt sugallja, hogy komolyan veszed magad, tiszteled a céget, és képes leszel alkalmazkodni a munkahelyi elvárásokhoz. Szerencsére 2025-ben a cégek már nem ragaszkodnak a fekete kosztüm-fehér ing párosához – az iskolában is utáltuk –, és ma már választhatunk kevésbé konzervatív ruhát a „nagy napra”. Vannak azonban olyan tiltólistás darabok és árnyalatok, amiket jobb, ha elfelejtesz. Ne hagyd, hogy egy rosszul megválasztott öltözék határozzon meg az interjú, mikor valójában te vagy a legalkalmasabb a pozícióra.
Az öltözködésed sokkal többet elárul rólad, mint gondolnád: tükrözi a tudásodat, a munkához való hozzáállásodat, a kitartásodat és a fegyelmezettségedet. Éppen ezért fontos, hogy olyan darabokat válassz, amelyek önbizalmat adnak és azt üzenik, hogy komolyan veszed a felkínált lehetőséget. De hogy fogsz átmenni egy állásinterjún, ha farmernadrágban, edzőcipőben és egy kinyúlt pólóban jelensz meg? Szóval, ha nem akarsz már az első fordulónál elhasalni, bízz bennünk, és fogadd meg az alábbi divat tippjeinket!
Bár az állatmintás darabok idén ősszel is domináns szerephez jutnak a divatban, az állásinterjún kevésbé fogják értékelni ezt a stílust. A kirívó, harsány minták és színek, mint a zebra-, ocelot-, párducminta, vagy a rikító narancssárga és neon zöld kerülendők, mert könnyen közönséges hatást kelthetnek. Helyette válassz inkább egy elegáns nadrágot és blézert – ehhez bátran kombináld a meglévő ruháidat, hisz nem kell vagyonokat költs az interjúra sem.
Az őszi-téli időszak egyik legkedveltebb darabja a műszőrmével díszített mellény: könnyű, praktikus és végtelenül nőies - még 50 felett is -, de nem ide. Az állásinterjú gyakorlatilag üzleti tárgyalásnak számít, így nincs helye szűk fazonú farmernak, combcsizmának és a szőrmének. Sokkal elegánsabb választás lehet egy klasszikus fehér, fekete vagy barna szövetkabát, amivel mindig professzionális és elegáns benyomást keltesz.
A rugalmas anyagú cicanadrág továbbra is sokak kedvenc utcai viselete, hiszen végtelenül kényelmes, könnyű bennük mozogni és praktikusan viselhető, különösen a bélelt változat. A leggings azonban nem helyettesíti a nadrágot. Rövid blúzzal vagy felsővel kombinálva különösen előnytelen, és még tunikával is csak részben javítható az összhatás. Állásinterjún ezért érdemes inkább egy klasszikus nadrágkosztümöt választani.
Az állásinterjún a sminked mindig legyen visszafogott és természetes: a harsány vörös ajkakat vagy a füstös szemeket hagyd a szombat esti bulikra. Kedvenc parfümödet is érdemes mértékkel használni, hiszen a túl intenzív illat könnyen negatív benyomást kelthet. Az ékszerek és kiegészítők esetében is a kevesebb néha több elvét kövesd: kerüld a túl nagy és feltűnő darabokat, amelyek elvonhatják a figyelmet a lényegi tartalomról, a tudásodról.
A túl kihívó, rövid és testhezálló ruhadarab egy randira tökéletes, de állásinterjún kerülendő, hiszen elvonhatja a figyelmet a lényegről, a tudásodról. Célszerűbb egy térdig érő, visszafogott alkalmi ruhát választani, vagy egy elegáns, élére vasalt szövetnadrágot, amit egy egyszínű bézs, rózsaszín vagy halványzöld blúzzal kombinálsz. A formás lábaidat és a szexi dekoltázsod még megmutathatod a péntek esti buliban, amikor már ünnepelheted, hogy megkaptad az állást.
