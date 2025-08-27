Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
3 reggeli öltözködési buktató, ami tönkreteheti a napodat – Így kerüld el azokat

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 07:45
Már megint a szekrény előtt állsz, de úgy érzed, mintha egyetlen normális ruhád sem lenne? Ne aggódj, nem vagy egyedül! A reggeli öltözködés sokunknak okoz fejfájást, főleg ha rohanásban vagyunk és arra is figyelni kell, hogy az aznapi programhoz passzoljon a viselet. Ebben a cikkben három tipikus hibáról lesz szó, amely miatt gyakran zsákutcába futunk a ruhaválasztásnál, a hibákra pedig megoldást is kínálunk.
Az öltözködés nemcsak arról szól, hogy mit kapunk fel magunkra, hanem arról is, hogyan érezzük magunkat az adott szettben. A napi teendők iszonyúan befolyásolják, hogy milyen ruhát érdemes felvenni – erről viszont sokszor megfeledkezünk. Mit tegyünk, hogy reggelente könnyebb legyen a készülődés? Eláruljuk, olvass tovább!

Fiatal nő reggeli öltözködés közben a gardróbja előtt felsőket válogat
3 reggeli öltözködési buktató, ami tönkreteheti a napodat – mutatjuk, hogyan kerüld el azokat
Fotó: Tatiana Diuvbanova /  Shutterstock 

Öltözködési tippek reggelre – hogy nyugodtan induljon a napod

1. Túl sok ruha, túl kevés idő – a bőség zavara

Megvan az az érzés, amikor egy egész ruhásszekrény áll a rendelkezésedre, de mégsem tudsz megfelelő ruhát választani? Ez a bőség zavara, és bár elsőre jó dolognak tűnik, könnyen átokká válhat. Minél több a lehetőség, annál nehezebb dönteni. A reggeli kapkodás közepette ez idegőrlő lehet, és végül jöhet a megszokott, unalmas választás.

Megoldás: érdemes kialakítani egy olyan alapgardróbot (kapszulagardrób), amelyben könnyen és gyorsan találsz magadnak megfelelő alapdarabokat. Válassz pár jól kombinálható nadrágot, blúzt vagy pulcsit, amiket szeretsz és jól érzed magad bennük. Így nem kell újra és újra azon stresszelned, hogy „nincs egy göncöd, amit felvegyél”.

2. Mindennap ugyanaz az egy kedvenc ruha? Itt az ideje a változtatásnak!

Az alapdarabok szeretete teljesen érthető. Van az a bizonyos nadrág vagy felső, amely olyan, mint egy régi barát – mindig számíthatsz rá, és kényelmes. Ha azonban mindig csak ahhoz nyúlsz, könnyen sablonossá és unalmassá válhat a megjelenésed.

Megoldás: nem kell túlzásba esni, de egy kis kreativitás nem árt! Próbálj meg új kombinációkat, egy-egy színes sálat, vagy egy karakteres cipőt csempészni a hétköznapi viseletedbe. Mindez nemcsak feldobja a szetted, hanem a hangulatod is garantáltan jobb lesz. Valljuk be, néha egy kis újdonság az, ami reggelente hiányzik.

Fiatal nő tanácstalanul ül egy kis kanapén a gardróbjában, miközben cipőket válogat
Az alapszínek kiválasztásánál fontos, hogy azok passzoljanak a bőröd színéhez annak megfelelően, hogy annak tónusa hidegebb vagy melegebb árnyalatú.
Fotó: GaudiLab /  Shutterstock 

3. Nézd meg, mit hoz a nap – ruhaválasztás a programok szerint

Talán ez a legfontosabb, amit sokan elfelejtenek: az öltözéked igazodjon a napi feladataidhoz. Ha tudod, hogy délelőtt fontos tárgyalás vár, akkor nem lesz jó választás a sportos pulcsi. Ha viszont egész nap a játszótéren futkározol a gyerekkel, akkor ne egy szűk ceruzaszoknyában próbáld tartani a tempót a gyerkőccel.

Megoldás: a napirended végiggondolásával sokkal egyszerűbb lesz ruhát választanod, és nem ér majd kellemetlen meglepetés. Gondolj a napi megjelenésedre, mint egy színészi szerepre: ahhoz, hogy jól teljesíts, a jelmezednek is passzolnia kell a szerephez. 

Ha legközelebb a ruhásszekrény előtt állsz reggel, jusson eszedbe ez a három egyszerű tipp! Ne hagyd, hogy a bőség zavara vagy a megszokás szürkeségbe borítson, és mindig gondolj arra, milyen nap vár rád. Az öltözködés nem kell, hogy stresszes legyen – inkább egy kellemes napindító szeánsz.

Bors tipp: legjobb, ha már előző este kitalálod – sőt ki is készíted –, hogy mit fogsz felvenni másnap, így biztosan megkíméled magad a reggeli pániktól.

További tippekért nézd meg az alábbi videót:

