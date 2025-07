Ezt vedd fel az állásinterjúra, hogy tiéd legyen az álommelód

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Klasszikus szabású nadrág vagy ceruzaszoknya

Blúz vagy kasmírszerű felső

Minőségi anyagok: gyapjú, selyem, pamut

Visszafogott, de igényes ékszerek

Sosem kopott cipő (legyen ápolt, de nem hivalkodó)

+Tipp: a testtartásod, a járásod és az illatod legalább annyit árul el rólad, mint mondjuk a blúzod színe. Figyelj oda rá!

Mindig jó választás egy állásinterjúra: finom, neutrális színek, megfelelő hossz, visszafogott ékszerek, rendezett összkép

Mi a titok?

A cég stílusához igazodás.

Amúgy is utána jársz a helynek, ahova jelentkezel az állásinterjú előtt – remélhetőleg. Szóval divatszemmel is gondolkozz el közben, mert sokan esnek abba a csapdába, hogy túlöltöznek. Pedig hidd el, egy startup irodában, ahol a CEO is kapucnis pulcsiban ül az asztalánál, a merev kosztüm több kárt okoz majd neked, mint hasznot.

Ha például egy kreatív irodába mész, engedhetsz magadnak egy kis színt, karakteres cipőt vagy látványosabb ékszert is. De csak addig merészkedj, ami még nem túl kockázatos vállalás. (Ezért jó választás, ha a kiegészítőkkel; cipővel, ékszerekkel, táskákkal játszol.)

Abban az esetben, ha egy multihoz interjúzol, ahol dress code van, az az általánosan elfogadott szabály, hogy jobb, ha „kicsit túl” öltözöl, mint „alul”.

Sok sikert!

