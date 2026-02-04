Halle Berry újragondolta a menopauza fogalmát: itt kezdődik az új élet

Halle Berry újabb tabutémát döntött le. Az Oscar-díjas színésznő szerint a menopauza nem a nők leépülését jelenti, hanem egyfajta életminőségi és egészségügyi 'frissítés', amely során a nők tudatosabbá, erősebbé és magabiztosabbá válhatnak. A Szörnyek keringője sztárja kijelentette, hogy a változó kor nem betegség, hanem természetes életszakasz, amely megfelelő odafigyeléssel és életmódváltással akár pozitív fordulóponttá is válhat.
Halle Berry menopauza témában megfogalmazott gondolatai élesen szembemennek azzal a szemlélettel, amely a változó kort negatív, elkerülendő időszaknak állítja be. Az 59 éves színésznő szerint a menopauza nem hanyatlás, hanem egy lehetőség arra, hogy a nők jobban megismerjék saját testüket, és tudatos döntéseket hozzanak az egészségükkel kapcsolatban. Halle Berry továbbá nyíltan beszélt arról is, hogy ő maga is komoly kihívásokkal szembesült a menopauza idején, de ezek ösztönözték arra, hogy átalakítsa életmódját, étrendjét és edzési szokásait. Szerinte a hormonális változások önmagukban nem ellenségek, hanem jelzések, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy a test újfajta törődést igényel.
Az 59 éves színésznőnél korábban kettes típusú cukorbetegséget állapítottak meg, ami miatt teljesen át kellett alakítania az étrendjét. Halle Berry szerint a menopauza idején a nők szervezete másképp reagál az ételekre, ezért az addig bevált diéták módosításra szorulhatnak:
Meg kellett változtatnom az étkezési szokásaimat. Szükségem volt egy kis szénhidrátra. Több rostot kellett ennem. Több fehérjére volt szükségem.
Mindezek mellett az edzéstervét is megváltoztatta: a hangsúly a hosszú kardió edzésekről átkerült az erőnléti és súlyzós edzésekre. Tapasztalatai szerint az erőedzés nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is megerősítette őt ebben az időszakban.
Halle Berry vallomást tett arról is, hogy közel négy éve hormonterápián vesz részt, és véleménye szerint a gyógyszeres kezelés 'kb. 50-60%-ban segített' is neki:
Segített egy kicsit jobban aludni. Kicsit kevésbé voltam hangulatváltozós. Kicsit jobban emlékeztem a dolgokra
A színésznő nyilvános megszólalásával megpróbálta ledönteni a menopauzával kapcsolatos tabukat, és bátorítani a nőket arra, hogy beszéljenek a tapasztalataikról, kérdezzenek, és merjenek segítséget kérni. Halle Berry szerint a menopauza nem a nőiesség végét jelenti, hanem egy új szakasz kezdetét, amelyben az önismeret és az öngondoskodás kerül előtérbe.
