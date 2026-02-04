Halle Berry újragondolta a menopauza fogalmát: itt kezdődik az új élet

Halle Berry újabb tabutémát döntött le. Az Oscar-díjas színésznő szerint a menopauza nem a nők leépülését jelenti, hanem egyfajta életminőségi és egészségügyi 'frissítés', amely során a nők tudatosabbá, erősebbé és magabiztosabbá válhatnak. A Szörnyek keringője sztárja kijelentette, hogy a változó kor nem betegség, hanem természetes életszakasz, amely megfelelő odafigyeléssel és életmódváltással akár pozitív fordulóponttá is válhat.

Halle Berry tökéletes alakját az életmódváltásának köszönheti (Fotó: Stephen Lock / i-Images / Northfoto)

Halle Berry újragondolta a menopauza fogalmát

Halle Berry menopauza témában megfogalmazott gondolatai élesen szembemennek azzal a szemlélettel, amely a változó kort negatív, elkerülendő időszaknak állítja be. Az 59 éves színésznő szerint a menopauza nem hanyatlás, hanem egy lehetőség arra, hogy a nők jobban megismerjék saját testüket, és tudatos döntéseket hozzanak az egészségükkel kapcsolatban. Halle Berry továbbá nyíltan beszélt arról is, hogy ő maga is komoly kihívásokkal szembesült a menopauza idején, de ezek ösztönözték arra, hogy átalakítsa életmódját, étrendjét és edzési szokásait. Szerinte a hormonális változások önmagukban nem ellenségek, hanem jelzések, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy a test újfajta törődést igényel.

Halle Berry a menopauza miatt a hosszú kardió edzésekről áttért az erőnléti és súlyzós edzésekre (Fotó: Northfoto)

Halle Berry megváltoztatta életmódját

Az 59 éves színésznőnél korábban kettes típusú cukorbetegséget állapítottak meg, ami miatt teljesen át kellett alakítania az étrendjét. Halle Berry szerint a menopauza idején a nők szervezete másképp reagál az ételekre, ezért az addig bevált diéták módosításra szorulhatnak:

Meg kellett változtatnom az étkezési szokásaimat. Szükségem volt egy kis szénhidrátra. Több rostot kellett ennem. Több fehérjére volt szükségem.

Mindezek mellett az edzéstervét is megváltoztatta: a hangsúly a hosszú kardió edzésekről átkerült az erőnléti és súlyzós edzésekre. Tapasztalatai szerint az erőedzés nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is megerősítette őt ebben az időszakban.

Halle Berry párja, Van Hunt mindenben támogatja a színésznőt (Fotó: Northfoto)

Halle Berry hormonterápiájáról is vallott

Halle Berry vallomást tett arról is, hogy közel négy éve hormonterápián vesz részt, és véleménye szerint a gyógyszeres kezelés 'kb. 50-60%-ban segített' is neki:

Segített egy kicsit jobban aludni. Kicsit kevésbé voltam hangulatváltozós. Kicsit jobban emlékeztem a dolgokra

A színésznő nyilvános megszólalásával megpróbálta ledönteni a menopauzával kapcsolatos tabukat, és bátorítani a nőket arra, hogy beszéljenek a tapasztalataikról, kérdezzenek, és merjenek segítséget kérni. Halle Berry szerint a menopauza nem a nőiesség végét jelenti, hanem egy új szakasz kezdetét, amelyben az önismeret és az öngondoskodás kerül előtérbe.