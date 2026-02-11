Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Bertold, Marietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kalóriaégető zöldségek

5 nyersen fogyasztott zöldség, amelyet megfőzve kalóriát égethetsz

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 11:45
kalóriaégetésfőttpároltzöldség
Te is úgy hiszed, hogy élettanilag minden szempontból jobb a nyers zöldség? Habár sok esetben valóban nyers formában hasznosítható a leghatékonyabban, van öt növény, amely a fogyást főve segíti igazán. Cikkünkben ezt az 5 kiváló kalóriaégető zöldséget mutatjuk be!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Van néhány zöldségféle, amely főzve kifejezetten kalóriaégető hatású. Ez nem egy új diétás hóbort, hanem a szervezet egy elképesztően okos trükkje, amely az ételek termikus hatásának következménye, vagyis hogy a test mennyi energiát használ fel az adott étel megemésztéséhez. Néhány főtt zöldség megemésztéséhez a szervezetnek keményebben kell dolgoznia – így több kalóriát égetsz el az emésztési folyamat során. Ez egy passzív zsírégető bónusz, amit egyszerűen kifőzhetsz magadnak!

Kalóriaégető zöldségek
Öt zöldségféle kifejezetten kalóriaégető főtt formában.
Fotó: pundapanda /  Shutterstock 

Kalóriaégető zöldségek főzve

Az ételek termikus hatása (TEF – Thermic Effect of Food) abban mérhető, hogy a szervezet mekkora energiát használ fel, vagyis milyen mennyiségű kalóriát éget el az elfogyasztott ételek lebontásához. Ez fehérjék esetében a legmagasabb, de sok zöldség is meglepően magas „emésztési energiát” igényel. Itt jön a fordulat: vannak zöldségek, amelyek főzve nehezebben emészthető rostokat és enzimeket tartalmaznak, így több kalóriát éget el a tested a megemésztésükkel, mintha csak nyersen ennéd meg azokat.

Zeller
 A zeller igazán finom nyersen, de ha kicsit megpárolod, több kalóriát égethetsz el a fogyasztásával.
Fotó: Nataly Studio /  Shutterstock 

1. Zeller

A zeller nyersen is kiváló alapanyag egy diétában, de főzve még hatékonyabb. A rostjai hő hatására átalakulnak, és az emésztésük nagyobb munka a szervezeted számára. Ráadásul a főtt zeller meglepően finom egy krémlevesben vagy wokban.

Brokkoli
 A brokkoli párolva a legfinomabb, ráadásul diétásabb is, mint nyersen.
Fotó: YARUNIV Studio /  Shutterstock 

2. Brokkoli

A brokkoli tele van rosttal, C-vitaminnal és növényi fehérjével. Főzve aktiválódnak benne olyan anyagok, amelyeket a tested nehezebben bont le. A főtt brokkoli így a hőkezelés hatására jobban stimulálja az emésztést, tehát több kalóriát égetsz el a feldolgozásával.

Kelbimbó
A kelbimbó enyhén párolva vagy pirítva isteni finom és diétás is.
Fotó: ababeaida /  Shutterstock 

3. Kelbimbó

A kelbimbót sokan nem szeretik, ám egy kis odafigyeléssel, párolt vagy főtt formában sokkal puhább, ízletesebb fogás. Mi több, a termikus hatása is ily módon érvényesül igazán, a lebontása ugyanis így extra energiát igényel a testedtől.

Kaliforniai paprika
 A paprika grillezve mennyei csemege, ráadásul így több kalóriát égethetsz el az emésztésével, mint nyersen.
Fotó: diplomedia /  Shutterstock 

4. Paprika

A paprika C-vitamin-tartalma főzéskor csökken, de közben olyan enzimek aktiválódnak, amelyek serkentik az anyagcserét. A csípősebb fajták még intenzívebb zsírégető hatást fejtenek ki.

Retek
 Ettél már pirított retket? Rendkívül ízletes és diétás finomság.
Fotó: banu sevim /  Shutterstock 

5. Retek

A retek nyersen csípős és frissítő, de főzve egy egészen új arcát mutatja. A főtt retek ugyan nem klasszikus fogás, de például ázsiai ételekben vagy levesekben isteni finom, sőt hő hatására hatékony kalóriaégető.

Főzd meg, edd meg, égesd el! – az igazi kalóriaégető köretek

Ha a következő étkezésnél nem tudsz dönteni a köret felől, jusson eszedbe ez az 5 szuper zöldség. Egy főtt brokkolis köret vagy egy zellerkrémleves szinte észrevétlenül dolgozik helyetted a kalóriák ellen.

Ha kedvet kaptál egy egyszerű és gyors zellerkrémleveshez, nézd meg az alábbi videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu