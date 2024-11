3 nap alatt 5 kilót is fogyhatsz ezzel a retro diétával!

Te innál egy üveg bort minden nap azért, hogy lefogyj? Az 1970-es évek egyik legmegdöbbentőbb diétás őrülete a „bor és tojás” diéta, amely azt ígérte a Vogue olvasóinak, hogy mindössze három nap alatt akár 5 kilótól is megszabadulhatnak. De vajon tényleg működik a retro diéta, vagy inkább egészségügyi rémálom?

Napi egy üveg bor, három főtt tojással párosítva - ez nem tűnik a fogyás optimális módjának! De, ha 1977 novemberében felcsaptad volna a Vogue magazin egy példányát, akkor abban pontosan ezt a tanácsot találtad volna. A „bor és tojás” diéta, amelyet először az 1962-es Sex And The Single Girl című könyv tett népszerűvé, egy háromnapos diéta, amely akár öt kiló fogyást ígér, és a nőknek ajánlották. Az ügyben megszólalt egy magyar táplálkozási szakértőpáros is a Daily Mail-nek.

Mi a retro diéta lényege?

Egyszerűségében rejlik az ereje. A „bor és tojás” diéta minden nap ugyanazt az étrendet követeli:

Reggeli: Egy keménytojás, egy pohár fehérbor és egy csésze feketekávé.

Ebéd: Két keménytojás, két pohár bor, kávé.

Vacsora: Egy öt unciás steak, az üveg bor maradéka és feketekávé.

Nincs zöldség, nincs gyümölcs, nincs kenyér – az étlap minimalista, a bor viszont bőséges.

Csak nem szürreálisnak tartod ezt a diétát? Hidd el, nem vagy egyedül! Tammy Lakatos Shames és Lyssie Lakatos dietetikusok elmondták a Daily Mail-nek, hogy a diéta merevsége és kalóriahiánya nemcsak kiszáradáshoz vezethet, hanem amikor a követői visszatérnek a normális étkezéshez, rögtön visszahízzák az elvesztett súlyt.

"Koplalás vagy csoda?" – Mit mondanak a szakértők?

A diétát az ígért gyors eredmény miatt sokan kipróbálták, de a szakértők figyelmeztettek a veszélyekre. Egy magyar származású amerikai dietetikus ikerpáros, Tammy Lakatos Shames és Lyssie Lakatos, a Nutrition Twins, nemrégiben a Daily Mailnek nyilatkozva szedte ízekre a retro diétát:

Extrém kalóriamegvonás: Az étrend napi kalóriabevitele alig haladja meg az 1200-at, ami gyors fogyást eredményezhet, de ez főként a szervezet víztartalmának elvesztése miatt van, nem pedig valódi zsírvesztés.