7+1 trükk, hogy ne add fel az edzést az első hónap után

Pedig a kitartás tanulható készség – ráadásul olyan, ami az élet minden területén a hasznodra válhat. Az alábbiakban a Scitec gyakorlati tippjeit ismerheted meg, melyek segítenek abban, hogy az edzés ne csak egy rövid fellángolás legyen, hanem tartós szokássá, sőt, hobbivá váljon.
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy valaki azonnal heti öt edzést, teljes étrendváltást és napi tízezer lépést tervez. Ez rövid távon tartható ugyan, aztán könnyen teherré válhat – mentálisan és fizikailag is. Sokkal hatékonyabb, ha fokozatosan építed fel a rutinodat: eleinte heti két-három edzés bőven elegendő. Így kisebb az esélye annak, hogy az első hónap végére elfáradsz – nem feltétlenül az edzéstől, hanem az elvárások súlyától.
A „formába akarok lendülni” típusú célok túl általánosak. Sokkal motiválóbb, ha konkrét, de nem kőbe vésett elképzeléseket gondolsz ki: például heti három edzés teljesítése egy hónapon keresztül. Ha egy hét mégsem sikerül tökéletesen, azt ne tekintsd kudarcnak: a rugalmasság segít abban, hogy ne add fel egy apróbb megtorpanás miatt.
Nem mindenkinek való a súlyzós edzés, és nem mindenki érzi jól magát csoportos órákon. Ha olyan sportot választasz, amit alapvetően élvezel, sokkal nagyobb eséllyel maradsz mellette hosszú távon. Lehet ez funkcionális tréning, futás, jóga vagy akár otthoni edzés online videók segítségével – a lényeg, hogy ne kötelességként, hanem lehetőségként tekints rá.
Az edzés előtti szervezés kulcskérdés. Ha este már kikészíted az edzőruhát, kulacsot, cipőt, reggel kevesebb kifogást találsz majd. Ugyanez igaz az étkezésre is: sokan azért hagyják ki az edzést, mert nincs idejük előtte-utána megfelelő ételeket fogyasztani. Jó ötlet lehet, ha mindig kéznél van egy könnyen elkészíthető fehérjepor, ami praktikus alternatíva lehet a rohanós napokon. Egy Scitec fehérjepor az edzés után elfogyasztva praktikusan támogathatja edzésprogramodat, miközben elkészítése nem igényel sok időt és energiát.
Az edzőtermi tükrök és a közösségi média könnyen elbizonytalaníthatnak bárkit. Fontos emlékezni arra, hogy mindenki máshonnan indul, és más tempóban halad. Ha folyamatosan mások teljesítményéhez méred magad, az gyorsan elveszi a kedved a folytatástól. Inkább a saját fejlődésedre figyelj: arra, hogy egyre magabiztosabban mozogsz, egyre jobban érzed magad az edzés közben, és hogy a gyakorlatokat is egyre tökéletesebben végzed el.
Lesznek napok, amikor semmi kedved elindulni edzeni. Ilyenkor jól jön egy előre kitalált „B terv”: például egy rövidebb, 20 perces edzés, egy séta vagy egy könnyebb mobilizáló gyakorlatsor, amit otthon is letudhatsz. A lényeg, hogy ne azzal a tudattal zárd a napot, hogy ma semmit sem csináltál.
A jutalmazás erős pszichológiai eszköz. Ha teljesítettél egy hónapot, lepd meg magad valamivel, ami támogatja az aktív életmódot: új edzőruhával, edzéskiegészítővel, de egy igazán finom fehérjepor beszerzése is remek meglepetés lehet saját magadnak. Az persze fontos, hogy a jutalom ne legyen ellentétes a céljaiddal, inkább erősítse az új szokásokat.
Az életmódváltás nem egy 30 napos kihívás, hanem egy hosszú folyamat. Ha elfogadod, hogy lesznek hullámvölgyek, sokkal könnyebb átlendülni rajtuk. Nem baj, ha néha kimarad egy hét – az számít, hogy utána szállj vissza a lóra.
Az edzés első hónapja döntő fontosságú, de nem azért, mert itt kell mindent elérni, hanem mert ekkor alakul ki a hozzáállásod, ami végigkísér az úton. A Scitec hiszi, hogy ha reális célokat tűzöl ki, felkészülsz a nehezebb napokra, és nem várod el magadtól a tökéletességet, sokkal nagyobb eséllyel maradsz meg az úton – hidd el, neked is sikerülhet.
