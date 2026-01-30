7+1 trükk, hogy ne add fel az edzést az első hónap után

Pedig a kitartás tanulható készség – ráadásul olyan, ami az élet minden területén a hasznodra válhat. Az alábbiakban a Scitec gyakorlati tippjeit ismerheted meg, melyek segítenek abban, hogy az edzés ne csak egy rövid fellángolás legyen, hanem tartós szokássá, sőt, hobbivá váljon.

Ha reális célokat tűzöl ki, sokkal nagyobb eséllyel maradsz meg az úton (Fotó: 123rf.com)

1. Ne akarj mindent egyszerre

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy valaki azonnal heti öt edzést, teljes étrendváltást és napi tízezer lépést tervez. Ez rövid távon tartható ugyan, aztán könnyen teherré válhat – mentálisan és fizikailag is. Sokkal hatékonyabb, ha fokozatosan építed fel a rutinodat: eleinte heti két-három edzés bőven elegendő. Így kisebb az esélye annak, hogy az első hónap végére elfáradsz – nem feltétlenül az edzéstől, hanem az elvárások súlyától.

2. Tűzz ki mérhető, de rugalmas célokat

A „formába akarok lendülni” típusú célok túl általánosak. Sokkal motiválóbb, ha konkrét, de nem kőbe vésett elképzeléseket gondolsz ki: például heti három edzés teljesítése egy hónapon keresztül. Ha egy hét mégsem sikerül tökéletesen, azt ne tekintsd kudarcnak: a rugalmasság segít abban, hogy ne add fel egy apróbb megtorpanás miatt.

3. Találd meg a hozzád illő edzésformát

Nem mindenkinek való a súlyzós edzés, és nem mindenki érzi jól magát csoportos órákon. Ha olyan sportot választasz, amit alapvetően élvezel, sokkal nagyobb eséllyel maradsz mellette hosszú távon. Lehet ez funkcionális tréning, futás, jóga vagy akár otthoni edzés online videók segítségével – a lényeg, hogy ne kötelességként, hanem lehetőségként tekints rá.

4. Készülj fel előre – ne csak fejben

Az edzés előtti szervezés kulcskérdés. Ha este már kikészíted az edzőruhát, kulacsot, cipőt, reggel kevesebb kifogást találsz majd. Ugyanez igaz az étkezésre is: sokan azért hagyják ki az edzést, mert nincs idejük előtte-utána megfelelő ételeket fogyasztani. Jó ötlet lehet, ha mindig kéznél van egy könnyen elkészíthető fehérjepor, ami praktikus alternatíva lehet a rohanós napokon. Egy Scitec fehérjepor az edzés után elfogyasztva praktikusan támogathatja edzésprogramodat, miközben elkészítése nem igényel sok időt és energiát.