Késő esti vacsora, ami segít a fogyásban: ebből lefekvés előtt is bűntudat nélkül ehetsz

A mozgás mellett bizonyos ételek fogyasztása is sokat segít a fogyásban, a zsírégetésben és ezáltal az undok hasi zsír eltüntetésében. Természetesen nap mint nap olvashatunk arról, milyen élelmiszereket érdemes kerülni, miket ajánlott rendszeresen fogyasztani, vagy arról, hogy egyes vitaminok és ásványi anyagok hogyan járulnak hozzá szervezetünk működéséhez. A sok információ azonban nem könnyíti meg a választást, mi most mégis megpróbálunk segíteni benne.
Az alábbiakban bemutatjuk, hogy pontosan mi kerüljön a tányérodra és hogyan állíthatod össze helyesen a napi étkezéseidet. Mennyi gyümölcsöt, zöldséget, gabonát, húst vagy tejterméket fogyassz annak érdekében, hogy a diétád valóban sikeres legyen. Íme néhány gyors, egyszerű vacsora ötlet, amelytől garantáltan jobban alszol és szép lassan leolvadnak azok a fránya kilók is.
A tojás nagyon egészséges, viszonylag alacsony kalóriatartalommal rendelkezik, tele van esszenciális vitaminokkal, értékes fehérjékkel, egészséges zsírokkal, hamar eltelít, megszünteti az egészségtelen ételek iránti vágyat, felgyorsítja az anyagcserét, ezáltal segít a fogyásban, kulcsfontosságú a csontritkulás megelőzésében és felhasználása rendkívül sokrétű: fogyaszthatod főtt tojásként, rántottaként vagy tükörtojásként is.
A szakemberek szerint este ajánlott a legkevesebb ételt fogyasztani, hogy ne terheljük meg a gyomrunkat lefekvés előtt, és hogy kevesebb tápanyagot kelljen lebontania az alvás ideje alatt lassabban működő emésztőrendszerünknek. A téli hideg estéken azonban néha jól esik egy finom, lélekmelengető levessel zárni a napot. Jó sok zöldséggel elkészítve ráadásul nem hizlal, és még a vércukorszintet sem emeli meg drasztikusan.
A lazac nemcsak egy gyorsan elkészíthető, ízletes fogás, de számos egészségügyi előnnyel is rendelkezik: gazdag omega-3 zsírsavakban, vitaminokban, ásványi anyagokban, kiváló fehérjeforrás, segít a testsúlycsökkentésben, valamint a szorongás tüneteinek enyhítésében. Az astaxanthin nevű antioxidáns révén csökkenti a szívbetegségek kockázatát, pozitív hatást gyakorol az agyműködésre, a szem egészségére, valamint a bőr és a haj szépségére.
Brokkoli csirkével
A párolt brokkoli sült csirkével kifejezetten egészséges fogás, különösen, ha fogyni szeretnél. A csirkemell sovány fehérjeforrás, ami segít az izomzat megtartásában és hosszabb időre eltelít, így kevesebb az esélye a bűnös esti nassolásnak. A brokkoli rostban gazdag, támogatja az emésztést, miközben alacsony a kalóriatartalma. Csirkével vagy pulykával együtt egy könnyű, mégis laktató vacsora készülhet belőle.
A banán hihetetlenül finom és nagyon egészséges. Ez a káliumban és magnéziumban gazdag gyümölcs tele van antioxidánsokkal, így jótékony hatással van a vérnyomásodra és a szívedre, védi a csontokat, javítja a vércukorszintet, a vese működését és segít a fogyásban. Az alma a szervezet egészére méregtelenítő és tisztító hatású, így tehermentesíti a vesét, csökkenti a vesekő és a húgysavképződést. Emellett a fogyókúra egyik legnagyobb támogatója is.
Sokan azt gondolják, hogy csak az számít mozgásnak, ha heti több alkalommal lemennek a közeli edzőterembe. Pedig már gyakran annyi is elegendő, ha reggelente sétálunk fél órát a friss levegőn, amit összeköthetünk a kutyasétáltatással is. De ha gyalog megyünk el bevásárolni vagy a munkába, azalatt is észrevétlenül átmozgatjuk magunkat.
Ha szeretnéd felgyorsítani a fogyást, nézd meg az alábbi videót, amiben 5 gyorsan elkészíthető vacsora ötletet is találsz:
