Mézeskalácsot majszoló lány, aki feladta a fogyási célját.

Nem megy a fogyás? Ezért vágyunk télen ennyire a kényeztető falatokra

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 12:15
Ahogy a hőmérő higanyszála egyre lejjebb kúszik, tagadhatatlanul elkezdünk sóvárogni az ínycsiklandó finomságok után, amelyek boldogsággal töltenek el. Akkor talán ezért nem megy ilyenkor a fogyás? Most eláruljuk a diétád útjában álló legbosszantóbb tényezőket!
Vitathatatlan, hogy a tél beköszöntével vágyunk a szaftos pörkölte, a sült finomságokra, a meleg levesekre vagy éppen a még gőzölgő süteményekre. De vajon mi állhat a jelenség mögött? Mi gátolja meg a fogyásodat? Cikkünkbe feltárjuk a háttérben rejlő okokat.

Egy fiatal lány, akinél a fogyás a cél, éppen megkóstolja édesanyja süteményét.
A téli finomságok nosztalgia hangulatát keltik, ezért sokkal nehezebb lehet a fogyás
Fotó: GettyImages
  • A téli finomságok emlékeztetnek minket a régi időkre.
  • Hozzájárulnak ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabbak legyünk.
  • Nemcsak pszichológiai, hanem biológiai ok is lapul ennek a hátterében.
  • Nagy jelentőséggel bírnak a hagyományok is.

Miért nem megy a fogyás télen? Ezek állnak a diéta útjában

A téli finomságok mögött meghúzódó pszichológia sokkal összetettebb, mint elsőre hinnénk. Persze nem meglepő, hogy a borongós napok hangulatát szeretnénk valamivel ellensúlyozni, ezért azok után az ételek után nyúlunk, amelyek boldogsággal töltenek el. Lássuk tehát, mi gátolja a téli diétát.

A téli finomságok nosztalgia érzetét keltik bennünk

Ezek az ételek képesek teljesen nosztalgikus hangulatba hozni minket és felidézni a gyerekkorunkat. Emlékszel még, amikor a nagyi sürgött-forgott a konyhában és az onnan kiáramló mennyei illatok töltötték meg a lakást? A téli finomságok tehát biztonságot, vigaszt és érzelmi támogatást nyújtanak még a nehezebb napokon is.

Feldobják a hangulatunkat

Ahogy a nappalok lerövidülnek és az idő egyre fagyosabbra vált, a hangulatunk és a közérzetünk is a béka feneke alá süllyed. Ilyenkor üti fel a fejét a szezonális depresszió, melynek következtében vigasztaló ételek után nyúlunk.  

Fogyással küzdő nő, aki éppen finomságot majszol a téli hidegben.
Téli kényeztető ételek pillanatok alatt feldobhatják a hangulatunkat
Fotó: GettyImages

A túlélési ösztön is dolgozik  

Persze nemcsak pszichológiai, hanem biológiai oka is van annak, hogy a hidegebb hónapokban szinte mindent behabzsolnánk. Őseinknek ugyanis túl kellett élniük a zord teleket, ezért olyan kalóriadús ételeket kerestek, amelyek elegendő energiával látták el a szervezetüket. És, mint tudjuk, rengeteg olyan téli fogás közül válogathatunk, ami tele van kalóriákkal, gondoljunk csak a marhapörkölre.

A hagyományok hatalmas szerephez jutnak

A téli kényeztető ételek gyakran kapcsolatban állnak hagyományainkkal, gondoljunk csak a karácsonyra, amit a legtöbben elképzelhetetlennek tartanának bejgli és mézeskalács nélkül. Az ünnepi étkezésnek minden családban megvan a maga rítusa, amelyek az értékek szintjén is összekapcsolnak minket.

Az alábbi videó megtekintésével megismerheted a legjobb fogyókúrás stratégiát:

