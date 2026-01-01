SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Fruzsina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Újévi diétatippekkel fogyó nő

3 újévi diétatipp, amit nem nehéz betartani

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 14:15
tippújévfogyáséletmódétkezés
Sokaknak okoz állandó jelleggel problémát a megfelelő étrend kialakítása és megtartása, a mindennapi szokásokon való változtatás, az egészséges életmód megtalálása. Meglepetések és hatalmas trükkök sajnos nincsenek, néhány egyszerű lépéssel azonban sokat tehetünk azért, hogy jól legyünk. A következő három újévi diétatipp ebben segíthet.
László Juli
A szerző cikkei
  • Nagy szerepe van a reggeli összeállításának a testi jóllétünkben. 
  • A szervezet legnagyobb ellenségével fokozatosan lehetséges leszámolni.
  • Fontos, hogy ne csak megfelelő ételt együnk, de megfelelő módon is étkezzünk.

Mindenki vágyik arra, hogy jó formában legyen: kicsattanjon az energiától, jól mutasson a kedvenc ruhadarabjaiban és még lelkileg is elmondhassa magáról, hogy rendben van. Mindennek sok feltétele lehet, de egy biztos: az életmódbeli szokásaink és az ételekhez való viszonyunk meghatározó ebben a kérdésben. Legyen a cél néhány kiló mínusz vagy az általános fittségünk növelése 2026-ban, bőven elég lehet három egyszerű diétatipp bevetése. 

Egészséges diétatipp alapján zöldségeket és tojást evő nő
Nem kell bonyolult fogyókúráktól várnunk a megoldást: létezik pár egyszerű újévi diétatipp, ami segíthet. 
Fotó: Dulin /  Shutterstock 

3 újévi diétatipp, amivel felfrissítheted az életmódod

Nem mindegy, mennyi zöldséggel indul a reggel

Azt már régóta tudjuk, hogy a nap első étkezése több szempontból nélkülözhetetlen, és arról is sok szó esik, hogy a legjobb, ha megfelelő arányban teszünk a tányérra fehérjét, rostot és teljes kiőrlésű gabonákat. Ennek fényében érdemes felturbózni a reggelit friss zöldségekkel, melyek kellő energiával láthatnak el a nap további részére, hiszen tökéletes rost- és vitaminforrások. Ezek lehetnek paradicsomok, paprika- vagy uborkaszeletek, de retek, saláta és akár csírák is.

Bors-tipp: ha eddig nem ettünk zöldséget a reggeli mellé, kezdjük fokozatosan rászoktatni magunkat. Tűzzünk ki egy céldátumot, például két hetet, és eddig az időpontig napról napra növeljük a zöldek mennyiségét a tányéron. A fokozatosság a szokás későbbi megtartásában is segíthet. 

Nincs több kifogás, vissza kell szorítani a cukrot

Nem lehet eleget beszélni arról, hogy mennyire káros a szervezetre nézve a feldolgozott cukor, ami számtalan betegség, egyebek mellett az elhízás előidézője is lehet. Ha másért nem, legalább ezért tanácsos minél inkább lecsökkenteni a mennyiségét. Amire érdemes figyelni, hogy ne egyik napról a másikra nélkülözzük a cukrot, aki ugyanis nagyon hozzászokott, akár még rosszul is lehet, ha hirtelen elhagyja az étrendjéből.Ehelyett tudatosan és türelmesen érdemes redukálni az édes ételek és italok, valamint a kávéba, teába tett édesítő mennyiségét. Mindenkinek más módszer lehet az optimális, a lényeg, hogy a WHO ajánlásának megfelelően a hozzáadott cukor beviteli mennyisége ne haladja meg a napi teljes kalóriabevitel 10 százalékát. Ahhoz azonban, hogy egészséges életmódot éljünk, ezt a számot 5 százalékra vagy ez alattira ajánlott csökkenteni.

Bors-tipp: ha bizonyos idő elteltével sem bírjuk cukor nélkül meginni a kávét, válasszunk alternatívákat, például eritritet, steviát vagy xilitet. Ezekben kevesebb kalória található, és az édes ízről sem kell lemondanunk. 

Mindfulness az étkezések tekintetében is 

A jelen pillanatban létezés művészete nem új keletű dolog, ezt azonban nemcsak a különféle napi tevékenységek, de az étkezés kapcsán is jó lehet megfogadni. Jelen lenni az evés során egyet jelent azzal, hogy odafigyelünk arra, mi van a tányéron, és időt hagyunk arra, hogy ne csak megegyük, hanem ki is élvezzük az ízeket, színeket, állagokat. Lényeges az ételek alapos megrágása is, hiszen az emésztés már a szájban elkezdődik. Minél lassabban eszünk, annál gördülékenyebb lesz az emésztési folyamat, és könnyebben észrevehetjük, ha jóllaktunk, aminek köszönhetően megelőzhetjük az indokolatlan túlevést.

Bors-tipp: kerüljük a menet közbeni evést, a „gyorsan bekapok valamit” típusú ebédeket és vacsorákat, valamint a számítógép előtti falatozást. Ezenkívül érdemes lemondani a tévénézés és videózás közbeni étkezésekről is, mivel a látott képkockák elterelik a figyelmet az étkezésről és ételekről. 

Kíváncsi vagy, milyen reggelikkel támogathatod meg a fogyásod? Nézd meg az alábbi videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu