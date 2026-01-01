3 újévi diétatipp, amit nem nehéz betartani

Nagy szerepe van a reggeli összeállításának a testi jóllétünkben.

A szervezet legnagyobb ellenségével fokozatosan lehetséges leszámolni.

Fontos, hogy ne csak megfelelő ételt együnk, de megfelelő módon is étkezzünk.

Mindenki vágyik arra, hogy jó formában legyen: kicsattanjon az energiától, jól mutasson a kedvenc ruhadarabjaiban és még lelkileg is elmondhassa magáról, hogy rendben van. Mindennek sok feltétele lehet, de egy biztos: az életmódbeli szokásaink és az ételekhez való viszonyunk meghatározó ebben a kérdésben. Legyen a cél néhány kiló mínusz vagy az általános fittségünk növelése 2026-ban, bőven elég lehet három egyszerű diétatipp bevetése.

Nem kell bonyolult fogyókúráktól várnunk a megoldást: létezik pár egyszerű újévi diétatipp, ami segíthet.

Fotó: Dulin / Shutterstock

3 újévi diétatipp, amivel felfrissítheted az életmódod

Nem mindegy, mennyi zöldséggel indul a reggel

Azt már régóta tudjuk, hogy a nap első étkezése több szempontból nélkülözhetetlen, és arról is sok szó esik, hogy a legjobb, ha megfelelő arányban teszünk a tányérra fehérjét, rostot és teljes kiőrlésű gabonákat. Ennek fényében érdemes felturbózni a reggelit friss zöldségekkel, melyek kellő energiával láthatnak el a nap további részére, hiszen tökéletes rost- és vitaminforrások. Ezek lehetnek paradicsomok, paprika- vagy uborkaszeletek, de retek, saláta és akár csírák is.

Bors-tipp: ha eddig nem ettünk zöldséget a reggeli mellé, kezdjük fokozatosan rászoktatni magunkat. Tűzzünk ki egy céldátumot, például két hetet, és eddig az időpontig napról napra növeljük a zöldek mennyiségét a tányéron. A fokozatosság a szokás későbbi megtartásában is segíthet.

Nincs több kifogás, vissza kell szorítani a cukrot

Nem lehet eleget beszélni arról, hogy mennyire káros a szervezetre nézve a feldolgozott cukor, ami számtalan betegség, egyebek mellett az elhízás előidézője is lehet. Ha másért nem, legalább ezért tanácsos minél inkább lecsökkenteni a mennyiségét. Amire érdemes figyelni, hogy ne egyik napról a másikra nélkülözzük a cukrot, aki ugyanis nagyon hozzászokott, akár még rosszul is lehet, ha hirtelen elhagyja az étrendjéből.Ehelyett tudatosan és türelmesen érdemes redukálni az édes ételek és italok, valamint a kávéba, teába tett édesítő mennyiségét. Mindenkinek más módszer lehet az optimális, a lényeg, hogy a WHO ajánlásának megfelelően a hozzáadott cukor beviteli mennyisége ne haladja meg a napi teljes kalóriabevitel 10 százalékát. Ahhoz azonban, hogy egészséges életmódot éljünk, ezt a számot 5 százalékra vagy ez alattira ajánlott csökkenteni.

Bors-tipp: ha bizonyos idő elteltével sem bírjuk cukor nélkül meginni a kávét, válasszunk alternatívákat, például eritritet, steviát vagy xilitet. Ezekben kevesebb kalória található, és az édes ízről sem kell lemondanunk.

Mindfulness az étkezések tekintetében is

A jelen pillanatban létezés művészete nem új keletű dolog, ezt azonban nemcsak a különféle napi tevékenységek, de az étkezés kapcsán is jó lehet megfogadni. Jelen lenni az evés során egyet jelent azzal, hogy odafigyelünk arra, mi van a tányéron, és időt hagyunk arra, hogy ne csak megegyük, hanem ki is élvezzük az ízeket, színeket, állagokat. Lényeges az ételek alapos megrágása is, hiszen az emésztés már a szájban elkezdődik. Minél lassabban eszünk, annál gördülékenyebb lesz az emésztési folyamat, és könnyebben észrevehetjük, ha jóllaktunk, aminek köszönhetően megelőzhetjük az indokolatlan túlevést.

Bors-tipp: kerüljük a menet közbeni evést, a „gyorsan bekapok valamit” típusú ebédeket és vacsorákat, valamint a számítógép előtti falatozást. Ezenkívül érdemes lemondani a tévénézés és videózás közbeni étkezésekről is, mivel a látott képkockák elterelik a figyelmet az étkezésről és ételekről.

Kíváncsi vagy, milyen reggelikkel támogathatod meg a fogyásod? Nézd meg az alábbi videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: