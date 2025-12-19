Kiderült a titok: így lesz tökéletes a mézeskalács cukormáz – Egyszerűbb, mint gondolnád

A mézeskalácstésztából szaggatott harangokat, csillagokat, hópelyheket, angyalokat és minden más karácsonyi formát cukormázzal tehetsz még egyedibbé. Ha viszont a mézeskalács cukormáz nem úgy sikerül, ahogy várnád, nagyon megnehezítheti a munkádat. A buktatókat azonban könnyedén elkerülheted, ha megfogadod az alábbi tanácsokat. Mutatjuk, hogyan lesznek a sütik ízletesek és meseszépek.
A máz elkészítéséhez a porcukrot alaposan szitáld át, semmiképpen se hagyj benne rögöket. Fontos, hogy a tojáshabhoz adott só tartja meg a máz fehérségét, pár csepp citromlétől pedig szép, fényes lesz. Az sem árt, ha adsz hozzá egy kevés étkezési keményítőt is, aminél szintén nagyon ügyelj arra, hogy gondosan szitáld át, legyen teljesen csomómentes.
Míg a legtöbben csak csíkokkal, pöttyökkel és szimbólumokkal szeretnék kidíszíteni a mézeskalácsot, az is előfordulhat, hogy a sütemény teljes felületét be szeretnéd vonni az úgynevezett terülőmázzal. Az eredmény elérése érdekében készítsd el a fenti receptet, majd az elkészült masszát hígítsd folyósra 1 evőkanál víz hozzáadásával.
Amennyiben az ételfesték mellett teszed le a voksodat, válassz gél vagy por állagút, mivel a folyékony színezők nagyon felhígíthatják a mázat, amitől folyóssá válik és nem lesznek szépek a mézeskalácsaid. Többek között kerüld például a hagyományos málnaszörpöt, sűrűbb házi szirupokkal viszont kikísérletezheted a megfelelő arányt.
Ha kész vagy a mázzal, ne akard azonnal a forró finomságra kenni, várd meg, amíg a mézeskalácsok teljesen kihűlnek. Amennyiben nem erényed a türelem, a meleg tészta felmelegítheti a cukormázat, ami szinte garantáltan szétfolyik majd a süteményeken.
Díszítés előtt kanalazd a mázat egy nejlonzacskóba, majd a csücskénél szúrd át egy vastagabb tűvel. Habzsákot is használhatsz, de csak abban az esetben, ha van hozzá vékony írókád. A különböző színű dekortollak is nagy segítséget jelenthetnek, ám aránylag drágák.
Amennyiben a terülőmáz mellett döntesz vagy azt sem szeretnéd kihagyni a repertoárból, a bevonás előtt rajzolj kontúrt a szélükre, így szinte biztosan nem fog lefolyni.
Bár a cukormáz valóban fontos esztétikai szempont, de az sem utolsó, hogy milyen ízű a tészta, ezért íme egy rögtön puha mézeskalács recept:
