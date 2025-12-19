Kiderült a titok: így lesz tökéletes a mézeskalács cukormáz – Egyszerűbb, mint gondolnád

A mézeskalácstésztából szaggatott harangokat, csillagokat, hópelyheket, angyalokat és minden más karácsonyi formát cukormázzal tehetsz még egyedibbé. Ha viszont a mézeskalács cukormáz nem úgy sikerül, ahogy várnád, nagyon megnehezítheti a munkádat. A buktatókat azonban könnyedén elkerülheted, ha megfogadod az alábbi tanácsokat. Mutatjuk, hogyan lesznek a sütik ízletesek és meseszépek.

Mutatjuk mire figyelj a mézeskalács cukormáz készítésénél, ha tökéletes süteményeket tennél az ünnepi asztalra

Fotó: Fusionstudio / Shutterstock

A jó mézeskalács cukormáz titka a részletekben rejlik.

A tökéletes cukormáz elkészítése 4 lépés pontos betartásával lehetséges.

Nem mindegy milyen ételfestéket alkalmazunk a cukormázhoz.

A mézeskalács díszítésének legfontosabb hozzávalója a türelem.

A szép díszítéshez elengedhetetlen a megfelelő eszközök használata.

A mézeskalács cukormáza titka: nem hódol be a divatdiétáknak

1. Figyelj oda a részletekre

A máz elkészítéséhez a porcukrot alaposan szitáld át, semmiképpen se hagyj benne rögöket. Fontos, hogy a tojáshabhoz adott só tartja meg a máz fehérségét, pár csepp citromlétől pedig szép, fényes lesz. Az sem árt, ha adsz hozzá egy kevés étkezési keményítőt is, aminél szintén nagyon ügyelj arra, hogy gondosan szitáld át, legyen teljesen csomómentes.

2. A mézeskalácsmáz tökéletes receptje

Mézeskalács cukormáz hozzávalói:

1 darab tojás

20 dekagramm porcukor

csipetnyi só

1 evőkanál étkezési keményítő

citromlé

Mézeskalács cukormáz elkészítése:

4 lépés a tökéletes cukormáz elkészítéséhez

Fotó: Agnes Kantaruk / Shutterstock

Robotgéppel 2-3 perc alatt verd fel a tojásfehérjét, míg kemény habot nem kapsz. A porcukrot keverd össze a sóval és az étkezési keményítővel, majd a felét add a habhoz. A robotgép sebességét fokozatosan növelve verd további 3 percig, majd add hozzá a maradék porcukrot és dolgozz még rajta körülbelül 5 percig, amíg tejfölsűrűségűvé nem válik. Végül tegyél hozzá 2-3 csepp citromlevet és dolgozd bele.

A terülőmáz tökéletes receptje Míg a legtöbben csak csíkokkal, pöttyökkel és szimbólumokkal szeretnék kidíszíteni a mézeskalácsot, az is előfordulhat, hogy a sütemény teljes felületét be szeretnéd vonni az úgynevezett terülőmázzal. Az eredmény elérése érdekében készítsd el a fenti receptet, majd az elkészült masszát hígítsd folyósra 1 evőkanál víz hozzáadásával.

4. Alkalmazz ételfestéket

Amennyiben az ételfesték mellett teszed le a voksodat, válassz gél vagy por állagút, mivel a folyékony színezők nagyon felhígíthatják a mázat, amitől folyóssá válik és nem lesznek szépek a mézeskalácsaid. Többek között kerüld például a hagyományos málnaszörpöt, sűrűbb házi szirupokkal viszont kikísérletezheted a megfelelő arányt.