Kiderült a titok: így lesz tökéletes a mézeskalács cukormáz – Egyszerűbb, mint gondolnád

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 15:45
Az ünnepek középpontjában a családi evés-ivás áll, aminek elengedhetetlen része az óriási sütikínálat, köztük sokak kedvence, a mézeskalács, ami nemcsak isteni finom, hanem díszítése közösségi élményként is szolgál. A mézeskalács cukormáza azonban nem mindig úgy sikerül, ahogy szeretnénk, ezért hoztunk pár egyszerű tippet, amelyek segítségével biztosan meseszép lesz a finomság dekorációja.
Kelle Fanni
A mézeskalácstésztából szaggatott harangokat, csillagokat, hópelyheket, angyalokat és minden más karácsonyi formát cukormázzal tehetsz még egyedibbé. Ha viszont a mézeskalács cukormáz nem úgy sikerül, ahogy várnád, nagyon megnehezítheti a munkádat. A buktatókat azonban könnyedén elkerülheted, ha megfogadod az alábbi tanácsokat. Mutatjuk, hogyan lesznek a sütik ízletesek és meseszépek.

A mézeskalács cukormáz tökéletes receptje díszítéshez
Mutatjuk mire figyelj a mézeskalács cukormáz készítésénél, ha tökéletes süteményeket tennél az ünnepi asztalra
Fotó: Fusionstudio /  Shutterstock 
  • A jó mézeskalács cukormáz titka a részletekben rejlik.
  • A tökéletes cukormáz elkészítése 4 lépés pontos betartásával lehetséges.
  • Nem mindegy milyen ételfestéket alkalmazunk a cukormázhoz.
  • A mézeskalács díszítésének legfontosabb hozzávalója a türelem.
  • A szép díszítéshez elengedhetetlen a megfelelő eszközök használata.

A mézeskalács cukormáza titka: nem hódol be a divatdiétáknak

1. Figyelj oda a részletekre

A máz elkészítéséhez a porcukrot alaposan szitáld át, semmiképpen se hagyj benne rögöket. Fontos, hogy a tojáshabhoz adott só tartja meg a máz fehérségét, pár csepp citromlétől pedig szép, fényes lesz. Az sem árt, ha adsz hozzá egy kevés étkezési keményítőt is, aminél szintén nagyon ügyelj arra, hogy gondosan szitáld át, legyen teljesen csomómentes.

2. A mézeskalácsmáz tökéletes receptje

Mézeskalács cukormáz hozzávalói:

  • 1 darab tojás
  • 20 dekagramm porcukor
  • csipetnyi só
  • 1 evőkanál étkezési keményítő
  • citromlé

Mézeskalács cukormáz elkészítése:

Mézeskalács cukormáz készítése habverővel
4 lépés a tökéletes cukormáz elkészítéséhez
Fotó: Agnes Kantaruk /  Shutterstock 
  1. Robotgéppel 2-3 perc alatt verd fel a tojásfehérjét, míg kemény habot nem kapsz.
  2. A porcukrot keverd össze a sóval és az étkezési keményítővel, majd a felét add a habhoz.
  3. A robotgép sebességét fokozatosan növelve verd további 3 percig, majd add hozzá a maradék porcukrot és dolgozz még rajta körülbelül 5 percig, amíg tejfölsűrűségűvé nem válik.
  4. Végül tegyél hozzá 2-3 csepp citromlevet és dolgozd bele.

A terülőmáz tökéletes receptje

Míg a legtöbben csak csíkokkal, pöttyökkel és szimbólumokkal szeretnék kidíszíteni a mézeskalácsot, az is előfordulhat, hogy a sütemény teljes felületét be szeretnéd vonni az úgynevezett terülőmázzal. Az eredmény elérése érdekében készítsd el a fenti receptet, majd az elkészült masszát hígítsd folyósra 1 evőkanál víz hozzáadásával.

4. Alkalmazz ételfestéket

Amennyiben az ételfesték mellett teszed le a voksodat, válassz gél vagy por állagút, mivel a folyékony színezők nagyon felhígíthatják a mázat, amitől folyóssá válik és nem lesznek szépek a mézeskalácsaid. Többek között kerüld például a hagyományos málnaszörpöt, sűrűbb házi szirupokkal viszont kikísérletezheted a megfelelő arányt.

5. Legyél türelmes mézeskalács díszítésnél

Ha kész vagy a mázzal, ne akard azonnal a forró finomságra kenni, várd meg, amíg a mézeskalácsok teljesen kihűlnek. Amennyiben nem erényed a türelem, a meleg tészta felmelegítheti a cukormázat, ami szinte garantáltan szétfolyik majd a süteményeken.

6. Használj megfelelő eszközöket

Díszítés előtt kanalazd a mázat egy nejlonzacskóba, majd a csücskénél szúrd át egy vastagabb tűvel. Habzsákot is használhatsz, de csak abban az esetben, ha van hozzá vékony írókád. A különböző színű dekortollak is nagy segítséget jelenthetnek, ám aránylag drágák.

Így lesz tökéletes a terülőmáz

Amennyiben a terülőmáz mellett döntesz vagy azt sem szeretnéd kihagyni a repertoárból, a bevonás előtt rajzolj kontúrt a szélükre, így szinte biztosan nem fog lefolyni.

Bár a cukormáz valóban fontos esztétikai szempont, de az sem utolsó, hogy milyen ízű a tészta, ezért íme egy rögtön puha mézeskalács recept:

Kattints még több karácsonyi sütireceptért!

 

