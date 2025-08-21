UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Hajna, Sámuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fogadjunk, hogy eddig te is rosszul főzted a tojást – Itt a helyes tojásfőzési technika

főzési praktika
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 15:45
főtt tojástojás
Sokak szerint az egyik legegyszerűbb dolog a konyhában: csak beledobod a tojást a forró vízbe, vársz pár percet, és kész. Ez az a tojásfőzési technika, amit szinte mindenki ösztönösen megtanul – vagy egyszerűen elles a konyhában. De mi van akkor, ha azt mondjuk, hogy ezt is lehet jobban csinálni?
Bors
A szerző cikkei

A klasszikus „főzd meg vízben” megoldással az a baj, hogy valójában kiszámíthatatlan eredményt ad. A forró vízben lehetetlen eldönteni, hogy most épp lágy még, vagy már kemény a tojás.  A sárgája körül megjelenhet az a zöldes-szürke réteg, a héj megrepedhet, a hámozás általában egy valóságos rémálom, és közben még rengeteg energiát is pazarlunk azzal, hogy egy fazéknyi vizet forralunk a tojásfőzés miatt. Erre az összetett hétköznapi problémára hoztunk most egy egyszerű praktikát! Olvass tovább!

tojásfőzés, főtt tojás, kemény tojás, lágy tojás
Fogadjunk, hogy eddig te is rosszul főzted a tojást – Itt a helyes tojásfőzési technika
Fotó: Rini Supartini /  Shutterstock 

Tojásfőzés mesterfokon – A tökéletes tojás titka

Viszlát főtt tojás! Ismerd meg az egyszerűbb, precízebb és finomabb módszert: a párolást. Igen, a tojást is lehet párolni – sőt, úgy tűnik, úgy kellene.

Párolás – felejtsd el a főtt tojást

A kulcs, hogy nem bő vízben „főzzük meg”, hanem kevés víz felett, gőzben pároljuk. Ezzel sokkal jobban kontrollálhatóvá válik a főzés folyamata. A gőz minden oldalról egyenletesen körbeöleli a tojást, nem hirtelen hevül fel, nem reped meg, és nem is fő túl. Mintha csak egy mini szaunába küldenénk – kíméletesen, de hatékonyan.

A módszerhez nem kell más, csak egy lábas, egy gőzölőbetét vagy szűrő, és persze maga a tojás. Körülbelül 1-2 centi vizet önts az edénybe – épp csak annyit, hogy elinduljon a gőzképződés. Amikor felforrt a víz, tedd a tojásokat a gőz fölé, fedd le az edényt, és innentől jön a varázslat.

A főzési idő kulcsfontosságú

A tojás főzési ideje attól függ, milyen állagú tojást szeretnél. Ha lágy sárgájúra vágysz, 6–7 perc elég. Ha krémes, de már nem folyós közepű tojás a cél, 8–9 perc az ideális. A klasszikus keménytojás pedig kb. 11–12 perc alatt készül el – de sokkal szebben, egyenletesebben, mint a forró vízben főtt verzió. Amint lejár az idő, egy jeges vízfürdővel zárd le a folyamatot – ez megállítja a főzési folyamatot, és segít a könnyebb hámozásban is.  

tojásfőzés, főtt tojás, kemény tojás, lágy tojás
A szürkés-zöld szegély a sárgája körül nem veszélyes, csak jelzi, hogy túl lett főzve, ami a hagyományos főtt tojás esetében igen gyakori
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Nem csak jobb – szebb is a főtt tojás

Talán elsőre furcsának tűnik ez a módszer, de aki egyszer kipróbálja, nem tér vissza a hagyományos megoldáshoz. A tojások nem lesznek túlfőttek, nem repednek meg, a sárgája szép, élénk marad, és az állaguk egyszerűen tökéletes. Ráadásul így még friss tojást is könnyebb hámozni – ami a régi, vízben főzős módszerrel gyakran szenvedés.

Szóval ha legközelebb reggelire, salátához vagy szendvicsbe készítesz tojást, próbáld ki a párolást. Lehet, hogy ez lesz az a pont, ahol teljesen új szintre emeled ezt az egyébként igen egészséges alapételt, ami még a pihentető alváshoz is hozzájárul. A legjobb ételek gyakran nem bonyolultabbak – csak okosabban készülnek. 

Az alábbi videóban találsz egy igazán ínycsiklandó tojásos receptet:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu