A klasszikus „főzd meg vízben” megoldással az a baj, hogy valójában kiszámíthatatlan eredményt ad. A forró vízben lehetetlen eldönteni, hogy most épp lágy még, vagy már kemény a tojás. A sárgája körül megjelenhet az a zöldes-szürke réteg, a héj megrepedhet, a hámozás általában egy valóságos rémálom, és közben még rengeteg energiát is pazarlunk azzal, hogy egy fazéknyi vizet forralunk a tojásfőzés miatt. Erre az összetett hétköznapi problémára hoztunk most egy egyszerű praktikát! Olvass tovább!

Fogadjunk, hogy eddig te is rosszul főzted a tojást – Itt a helyes tojásfőzési technika

Tojásfőzés mesterfokon – A tökéletes tojás titka

Viszlát főtt tojás! Ismerd meg az egyszerűbb, precízebb és finomabb módszert: a párolást. Igen, a tojást is lehet párolni – sőt, úgy tűnik, úgy kellene.

Párolás – felejtsd el a főtt tojást

A kulcs, hogy nem bő vízben „főzzük meg”, hanem kevés víz felett, gőzben pároljuk. Ezzel sokkal jobban kontrollálhatóvá válik a főzés folyamata. A gőz minden oldalról egyenletesen körbeöleli a tojást, nem hirtelen hevül fel, nem reped meg, és nem is fő túl. Mintha csak egy mini szaunába küldenénk – kíméletesen, de hatékonyan.

A módszerhez nem kell más, csak egy lábas, egy gőzölőbetét vagy szűrő, és persze maga a tojás. Körülbelül 1-2 centi vizet önts az edénybe – épp csak annyit, hogy elinduljon a gőzképződés. Amikor felforrt a víz, tedd a tojásokat a gőz fölé, fedd le az edényt, és innentől jön a varázslat.

A főzési idő kulcsfontosságú

A tojás főzési ideje attól függ, milyen állagú tojást szeretnél. Ha lágy sárgájúra vágysz, 6–7 perc elég. Ha krémes, de már nem folyós közepű tojás a cél, 8–9 perc az ideális. A klasszikus keménytojás pedig kb. 11–12 perc alatt készül el – de sokkal szebben, egyenletesebben, mint a forró vízben főtt verzió. Amint lejár az idő, egy jeges vízfürdővel zárd le a folyamatot – ez megállítja a főzési folyamatot, és segít a könnyebb hámozásban is.

A szürkés-zöld szegély a sárgája körül nem veszélyes, csak jelzi, hogy túl lett főzve, ami a hagyományos főtt tojás esetében igen gyakori

Nem csak jobb – szebb is a főtt tojás

Talán elsőre furcsának tűnik ez a módszer, de aki egyszer kipróbálja, nem tér vissza a hagyományos megoldáshoz. A tojások nem lesznek túlfőttek, nem repednek meg, a sárgája szép, élénk marad, és az állaguk egyszerűen tökéletes. Ráadásul így még friss tojást is könnyebb hámozni – ami a régi, vízben főzős módszerrel gyakran szenvedés.