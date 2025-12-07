Vajon miattad van rajta súlyfelesleg? Ezért híznak meg a férfiak házasság után

A házasság általában egy mesés új fejezet kezdetét jelenti, egy olyan utat, amelyen a párok tovább fejlődhetnek. Ez az időszak azonban nemcsak boldog pillanatokat tartogat, hanem számos kihívást is, amelyekkel a házasoknak együtt kell szembenézniük. Ide tartoznak például az életmódbeli szokások, amelyek erősen befolyásolhatják az egészséget, és súlyfelesleghez vezethetnek. Egy korábbi kutatás kimutatta, hogy a házas férfiak átlagosan fél-másfél kilóval nehezebbek, mint a szingli pasik.

Elképzelhető, hogy a nő miatt küzd súlyfelesleggel a férj

Fotó: GettyImages

A házasság egészségügyi problémákhoz vezethet, például súlygyarapodást okozhat.

Nem csak a stressz játszhat szerepet az elhízásban.

A lelki hullámvölgyeken kívül még 4 gyakori ok állhat a háttérben.

Súlyfelesleggel küzd a férjed? Ez az 5 leggyakoribb ok áll a házasság utáni súlygyarapodás hátterében

Kíváncsi vagy, hogy miért hízhatott meg a férjed, vagy csak el akarod kerülni, hogy ez megtörténjen? Akkor eláruljuk az 5 leggyakoribb okot, ami a házasság utáni súlygyarapodás hátterében állhat.

A szerelem hizlal

Ha egy férfi elégedett a párkapcsolatával és szívesen tölt minőségi időt a párjával, akkor könnyen elkényelmesedhet és ahelyett, hogy elmenne az edzőterembe, inkább ledől melléd a kanapéra. Ez rád nézve ugyan nagyon hízelgő, de a teste nem igazán értékeli. Ne feledd azonban, hogy a veled töltött idő a házasságával való elégedettségére utal.

Sokkal kevesebb szabadidő

Ha családot alapítottatok, a gyereknevelés rengeteg időt elvesz, hiszen a kicsiket iskolába, aztán különórára kell vinni, közben a munkahelyen a maximumot várják el tőlünk és a házi munkát is el kell végeznünk. Természetes, hogy házasság alatt megváltoznak a prioritások és nem a futás vagy az edzőterem látogatása szerepel majd az első helyen.

Társasági élet megváltozása

A párkapcsolat általában egyet jelent azzal, hogy új társasági körökbe is bekerülünk. Ezáltal megnő a baráti és családi összejövetelek száma, aminek gyakran az evés és az iszogatás áll a középpontjában. Ebből kifolyólag egyáltalán nem meglepő, hogy a mozgásszegény életmód mellett rohamosan nőni kezd a férfiak – és sok esetben a hölgyek – testsúlya.