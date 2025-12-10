5 ízletes és laktató ebéd recept, amit inzulinrezisztenciásként is bátran elkészíthetsz

Recept IR-diétához? Ne aggódj, csupa finomságot hoztuk neked, amelyek olyan egyszerűek, hogy bátran nekiállhatsz bármelyik elkészítésének, akár most azonnal. Az inzulinrezisztencia nem feltétlenül jelenti a lemondást és az unalmas ételeket. A vércukorszint stabilizálása nem csak a grillezett húsok és saláta kombinációt jelenti. A legfontosabb szempont az ebédnél, hogy a szénhidrátok minősége és mennyisége megfelelő legyen, és elegendő fehérjét, valamint rostot tartalmazzon. Ez a kombináció segít elkerülni a hirtelen vércukorszint-emelkedést és az azt követő éhségrohamot. Összeállítottunk 5 olyan ebédötletet, amelyek ízletesek, változatosak és percek alatt elkészíthetőek.

5 recept IR-diétához, amelyeket könnyed elkészíthetsz / Fotó: Tijana Moraca / Shutterstock

Recept IR-diétához:

1. Szupergyors zöldséges cottage cheese wrap

A bolti szendvicsek többsége tiltólistás, de ezzel a villámgyors tekerccsel nem hibázhatsz. A cottage cheese remek fehérjeforrás, a teljes kiőrlésű tortilla pedig a lassú felszívódású szénhidrátot biztosítja számodra.

Hozzávalók:

1 db teljes kiőrlésű tortilla lap

2-3 szelet avokádó

2-3 ujjnyivastag csík kaliforniai paprika

1 marék friss bébispenót

só, bors, fokhagymagranulátum, chili ízlés szerint

Elkészítés:

A tortilla lapot kicsit pirítsd meg serpenyőben.

A cottage cheese-t sózd, borsozd, majd kend szét a tortilla lapon.

Helyezd a cottage cheese-re az avokádószeleteket, a paprika csíkokat és a friss bébispenótot.

Hajtsd be a két szélét, majd tekerd fel szorosan, mint a palacsintát és vágd ketté.

2. Lencse- és zöldségleves csirkével

A lencse tökéletes lassú felszívódású szénhidrát és rostforrás, a meleg leves pedig hideg időben kimondottan jól esik majd és hosszú ideig eltelít. Készíthetsz belőle akár dupla adagot is, így másnapra is megvan az ebéded.

Hozzávalók:

50 g vöröslencse (szárazon mérve)

1 db sárgarépa

1 kisebb zellergumó

0,5 fej vöröshagyma

3 gerezd foghagyma

4 dl húsleves alaplé

1 teáskanál olívaolaj

10 dkg főtt vagy grillezett csirkemell

egy marék petrezselyemzöld

Elkészítés: