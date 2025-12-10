Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
5 ízletes és laktató ebéd recept, amit inzulinrezisztenciásként is bátran elkészíthetsz

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 12:15
Felejtsd el a szokványos fogásokat, és fedezd fel, milyen finomakat ehetsz inzulinrezisztencia mellett is! Íme 5 recept IR-diétához, amelyeket bátran elkészíthetsz és megehetsz bűntudat nélkül.
Bata Kata
Recept IR-diétához? Ne aggódj, csupa finomságot hoztuk neked, amelyek olyan egyszerűek, hogy bátran nekiállhatsz bármelyik elkészítésének, akár most azonnal. Az inzulinrezisztencia nem feltétlenül jelenti a lemondást és az unalmas ételeket. A vércukorszint stabilizálása nem csak a grillezett húsok és saláta kombinációt jelenti. A legfontosabb szempont az ebédnél, hogy a szénhidrátok minősége és mennyisége megfelelő legyen, és elegendő fehérjét, valamint rostot tartalmazzon. Ez a kombináció segít elkerülni a hirtelen vércukorszint-emelkedést és az azt követő éhségrohamot. Összeállítottunk 5 olyan ebédötletet, amelyek ízletesek, változatosak és percek alatt elkészíthetőek.

recept IR-diétához könnyű és gyorsan elkészíthető
5 recept IR-diétához, amelyeket könnyed elkészíthetsz / Fotó: Tijana Moraca /  Shutterstock 

Recept IR-diétához: 

 

1. Szupergyors zöldséges cottage cheese wrap

A bolti szendvicsek többsége tiltólistás, de ezzel a villámgyors tekerccsel nem hibázhatsz. A cottage cheese remek fehérjeforrás, a teljes kiőrlésű tortilla pedig a lassú felszívódású szénhidrátot biztosítja számodra.

Hozzávalók:

  • 1 db teljes kiőrlésű tortilla lap 
  • 2-3 szelet avokádó 
  • 2-3 ujjnyivastag csík kaliforniai paprika 
  • 1 marék friss bébispenót 
  • só, bors, fokhagymagranulátum, chili ízlés szerint

Elkészítés:

  • A tortilla lapot kicsit pirítsd meg serpenyőben. 
  • A cottage cheese-t sózd, borsozd, majd kend szét a tortilla lapon. 
  • Helyezd a cottage cheese-re az avokádószeleteket, a paprika csíkokat és a friss bébispenótot. 
  • Hajtsd be a két szélét, majd tekerd fel szorosan, mint a palacsintát és vágd ketté.

2. Lencse- és zöldségleves csirkével

A lencse tökéletes lassú felszívódású szénhidrát és rostforrás, a meleg leves pedig hideg időben kimondottan jól esik majd és hosszú ideig eltelít. Készíthetsz belőle akár dupla adagot is, így másnapra is megvan az ebéded.

Hozzávalók:

  • 50 g vöröslencse (szárazon mérve)
  • 1 db sárgarépa
  • 1 kisebb zellergumó 
  • 0,5 fej vöröshagyma 
  • 3 gerezd foghagyma 
  • 4 dl húsleves alaplé
  • 1 teáskanál olívaolaj 
  • 10 dkg főtt vagy grillezett csirkemell
  • egy marék petrezselyemzöld

Elkészítés:

  • Az apróra vágott hagymát, fokhagymát és zöldségeket dinszteld meg olívaolajon.
  • Add hozzá a lencsét és a húsleves alaplevet. 
  • 15-20 perc alatt főzd puhára az alapanyagokat.
  • Tálaláskor szórd meg a felkockázott, előre elkészített csirkemellel és friss apróra vágott petrezselyemmel.
Receptek IR-diétához megfelelő alapanyagokkal
Az IR-diéta recepteknél fontos a megfelelő alapanyagok kiválasztása / Fotó: bangoland /  Shutterstock 

3. Édesburgonyás, fekete babos tál 

Az édesburgonya sokkal stabilabb vércukor-emelkedést okoz, mint a hagyományos burgonya, a fekete bab pedig fantasztikus rost- és fehérjeforrás.

Hozzávalók:

  • 10 dkg hámozott édesburgonya 
  • 10 dkg fekete bab konzerv leöblítve 
  • 1 evőkanál főtt csemege kukorica 
  • 2 evőkanál natúr joghurt 
  • 1 csipet római kömény, só, zöld bors
  • pár szál friss korianderzöld
  • pár csepp limelé

Elkészítés:

  • Az édesburgonyát vágd fel kis kockákra, és süsd meg sütőben nagyjából 20 percig
  • Keverd össze a meleg édesburgonyát a leöblített fekete babbal, a kukoricával és a fűszerekkel.
  • Tálaláskor tegyél rá natúr joghurtot, csepegtesd rá a limelevet és szórj rá apróra vágott friss koriandert.

4. Mediterrán tojásos zöldségtál

Ez a fogás alacsony szénhidráttartalmú, jó zsírokban és fehérjében gazdag, így hosszútávú telítettséget ad, és alig emeli meg a vércukorszintet.

Hozzávalók:

  • 2 db főtt tojás
  • 3 dkg feta sajt
  • 5-6 szem olajbogyó
  • 3-4 karika kígyóuborka 
  • 5 szem koktélparadicsom
  • 1 teáskanál olívaolaj 
  • 1 csipet oregánó 
  • 1 csipet só

Elkészítés:

  • Hámozd meg és vágd félbe a főtt tojásokat. 
  • Az összes zöldséget és a fetát tedd bele egy tálba. 
  • Készíts gyors öntetet olívaolajból, oregánóból és egy csipet sóból. Keverd össze, majd add hozzá a tojásokat.

Bors tipp: Ha szeretnél szénhidrátot is hozzáadni, egyél mellé egy szelet teljes kiőrlésű kenyeret.

5. Fűszeres túróval töltött csiperkegomba 

A gombának alacsony a kalória- és szénhidráttartalma, a töltelékhez pedig zsírszegény tejterméket használj, így lesz ez egy laktató, de vércukorbarát ízletes fogást.

Hozzávalók:

  • 4-5 nagyobb csiperke 
  • 10 dkg zsírszegény túró 
  • 2 dkg reszelt zsírszegény sajt 
  • 1 evőkanálnyi vöröshagyma apróra vágva
  • 1 evőkanálnyi friss petrezselyem apróra vágva
  • só, bors, fokhagymapor
  • fél római saláta
  • 1 teáskanál olívaolaj
  • pár csepp balzsamecet

Elkészítés:

  • Tisztítsd meg a gombákat, törd ki a szárakat.
  • Keverd össze a túrót az apróra vágott hagymával és petrezselyemmel, fűszerekkel. 
  • Töltsd meg a gombafejeket a túrós masszával, majd szórd meg a reszelt sajttal. 
  • Süsd sütőben 15-20 percig, 190°C-on, amíg a sajt megpirul.
  • Köretnek tálalj mellé csíkokra vágott római salátát, egy kevés olívaolajjal és balzsamecettel meglocsolva.
Recept IR-diétához jó szénhidrátokkal
Inzulinrezisztencia esetén figyelni kell a szénhidrátokra / Fotó: Neirfy /  Shutterstock 

Ezeket kerüld inkább: 5 alapanyag, ami azonnal az egekbe repíti a vércukrodat

  1. Inzulinrezisztencia esetén a legfontosabb a gyorsan felszívódó szénhidrátok kerülése, amelyek hirtelen vércukor- és inzulinszint emelkedést okoznak. Bár a szénhidrátok számolása fontos dolog, ám egyes élelmiszerek a magas glikémiás indexük (GI) és alacsony rosttartalmuk miatt sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a vércukorszintedre.  
  2. Fehér liszt és az abból készült termékek: a fehér lisztből hiányzik a rost és a korpa, így gyorsan szívódik fel, azonnali vércukoremelkedést okozva. Cseréld teljes kiőrlésűre – tönkölyre, rozsra, zabpehelylisztre vagy maglisztekre.
  3. Burgonya: különösen a burgonyapüré és a sült burgonya rendelkezik nagyon magas glikémiás indexszel, ami nagymértékben emeli a vércukrot. Válaszd helyette az édesburgonyát vagy a karfiolpürét.
  4. Cukros ételek: a szőlőcukor, méz, cukros szirupok, datolyaszirup, juharszirup, finomított cukrok azonnal felszívódnak. A méz természetessége ne tévesszen meg – ugyanúgy szacharózt és fruktózt tartalmaz, mint a finomított cukor, ami azonnali és intenzív inzulinválaszt vált ki. Használj természetes édesítőket, mint az eritrit vagy a stevia.
  5. Fehér rizs: a hántolás miatt szinte csak keményítőt tartalmaz, és gyorsan emeli a vércukorszintet. Különösen a jázmin és a kerek szemű rizs a veszélyes. Cseréld barnarizsre, basmati rizsre, bulgurra vagy quinoára.
  6. Reggelizőpelyhek és müzlik: ezek látszólag jó magas rosttartalommal büszkélkedhetnek, de tele vannak rejtett cukorral és finomított gabonákkal, sajnos még a light változatok is. Készíts saját müzlit natúr zabpehelyből, magokból és IR-barát gyümölcsökből.

Ha szeretnél még többet megtudni az inzulinrezisztenciáról, nézd meg az alábbi videót!

