Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Erna, Beatrix névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Apró készülékkel vércukorszintet mérő nő krumplievés után

Sokkoló felfedezés: ez a népszerű étel nagyban növeli a cukorbetegség kialakulását

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 09:15
krumpliegészségcukorbetegség
Szereted a sült krumplit? Akkor van egy rossz hírünk. Nagyszabású tanulmány tárta fel, hogyan befolyásolja a krumpli a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Mutatjuk, mit tehetsz a betegség megelőzése ellen!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A krumpli régóta az egyik legkedveltebb élelmiszer a világon. Az egyszerű főtt krumplitól a ropogós hasábburgonyáig minden formában ott van a családi asztalon. Egy közelmúltban publikált, nagyszabású amerikai kutatás ugyanakkor rávilágított: nem mindegy, milyen formában és mennyiségben fogyasztjuk ezt a közkedvelt alapanyagot. Ha túlzásba visszük – főleg olajban sütve –, az komolyan növelheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét.

Krumpli és más zöldségek egy család kerti asztalán nyáron
A krumpli finom, de nem mindegy, hogyan készítjük el, és mivel esszük.
Fotó: Pressmaster /  Shutterstock 

Mit mond a tudomány?

Egy amerikai kutatócsoport három nagy, hosszú távú népegészségügyi vizsgálat eredményeit elemezte. Több mint 205 ezer egészséges felnőtt étrendjét követték nyomon közel 40 éven át, és azt vizsgálták, hogyan befolyásolja a különböző típusú burgonyafogyasztás a 2-es típusú cukorbetegség (T2D) kialakulásának kockázatát. Az eredmények egyértelműek, de nem minden krumpliból készült ételre vonatkoznak egyformán:

  • Heti három adag sült krumpli (pl. hasábburgonya) elfogyasztása 20 százalékkal növelte a cukorbetegség kialakulásának kockázatát.
  • Főtt, olaj nélkül sült, vagy pürésített krumpli esetében nem találtak statisztikailag jelentős összefüggést a zöldség fogyasztása és a diabétesz kialakulása között.
  • Ha a krumplit teljes kiőrlésű gabonafélékre (pl. zab, barna rizs, teljes kiőrlésű kenyér) cserélték, akár 19 százalékkal csökkent a cukorbetegség kialakulásának esélye.

A kutatás azt is kimutatta, hogy ha a krumplit például fehér rizsre cserélték, az növelte, nem csökkentette a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Ebből az derül ki, hogy nemcsak az számít, mit hagyunk el az étrendből, hanem az is, mivel helyettesítünk egy adott ételt.

Miért ártalmas a sült krumpli?

A krumpli alapvetően nem egészségtelen étel – vitaminokat, rostokat és káliumot is tartalmaz. A gond a sütési módszerrel kezdődik. Az olajban sütés miatt a krumpli nagy glikémiás terhelést ad a szervezetnek: gyorsan megemeli a vércukorszintet, ami hosszú távon hozzájárulhat az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához. Ráadásul a magas hőmérsékleten keletkező vegyületek – például az akrilamid – gyulladásos folyamatokat indíthatnak el a szervezetben, ami szintén fokozza a cukoranyagcsere zavarainak kockázatát.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a gyakorta sült krumplit fogyasztók étrendje általában kevésbé volt kiegyensúlyozott: több feldolgozott húst, cukros italokat és finomított gabonát ettek, miközben kevesebb zöldséget és rostot fogyasztottak.

Mit tehetünk?

A tanulmány üzenete egyértelmű: nem kell száműzni a krumplit az étrendünkből, de nem mindegy, hogyan készítjük el azt. Íme néhány praktikus tanács:

  • Kerüld az olajban sütést – válaszd inkább a főtt, héjában sült vagy párolt változatokat.
  • Csökkentsd a mennyiséget – helyett próbáld heti néhány alkalomra korlátozni a krumplifogyasztást.
  • Cseréld le néha teljes kiőrlésű köretekre: pl. barna rizsre, bulgurra, hajdinára, teljes kiőrlésű tésztára.
  • Figyelj az ételpárosításra – egy főtt krumpli salátával és sovány fehérjével nem ugyanaz, mint egy adag sült krumpli hamburgerrel.

A 2-es típusú cukorbetegség nem egyik napról a másikra alakul ki, de az étrendünk kulcsszerepet játszik a megelőzésben. Ha szeretnénk megőrizni az anyagcsere-egyensúlyunkat, nem feltétlenül kell lemondanunk a krumpliról, csak okosabban kell vele bánnunk.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu