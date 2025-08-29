Sokkoló felfedezés: ez a népszerű étel nagyban növeli a cukorbetegség kialakulását

A krumpli régóta az egyik legkedveltebb élelmiszer a világon. Az egyszerű főtt krumplitól a ropogós hasábburgonyáig minden formában ott van a családi asztalon. Egy közelmúltban publikált, nagyszabású amerikai kutatás ugyanakkor rávilágított: nem mindegy, milyen formában és mennyiségben fogyasztjuk ezt a közkedvelt alapanyagot. Ha túlzásba visszük – főleg olajban sütve –, az komolyan növelheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét.
Egy amerikai kutatócsoport három nagy, hosszú távú népegészségügyi vizsgálat eredményeit elemezte. Több mint 205 ezer egészséges felnőtt étrendjét követték nyomon közel 40 éven át, és azt vizsgálták, hogyan befolyásolja a különböző típusú burgonyafogyasztás a 2-es típusú cukorbetegség (T2D) kialakulásának kockázatát. Az eredmények egyértelműek, de nem minden krumpliból készült ételre vonatkoznak egyformán:
A kutatás azt is kimutatta, hogy ha a krumplit például fehér rizsre cserélték, az növelte, nem csökkentette a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Ebből az derül ki, hogy nemcsak az számít, mit hagyunk el az étrendből, hanem az is, mivel helyettesítünk egy adott ételt.
A krumpli alapvetően nem egészségtelen étel – vitaminokat, rostokat és káliumot is tartalmaz. A gond a sütési módszerrel kezdődik. Az olajban sütés miatt a krumpli nagy glikémiás terhelést ad a szervezetnek: gyorsan megemeli a vércukorszintet, ami hosszú távon hozzájárulhat az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához. Ráadásul a magas hőmérsékleten keletkező vegyületek – például az akrilamid – gyulladásos folyamatokat indíthatnak el a szervezetben, ami szintén fokozza a cukoranyagcsere zavarainak kockázatát.
A kutatók azt is megfigyelték, hogy a gyakorta sült krumplit fogyasztók étrendje általában kevésbé volt kiegyensúlyozott: több feldolgozott húst, cukros italokat és finomított gabonát ettek, miközben kevesebb zöldséget és rostot fogyasztottak.
A tanulmány üzenete egyértelmű: nem kell száműzni a krumplit az étrendünkből, de nem mindegy, hogyan készítjük el azt. Íme néhány praktikus tanács:
A 2-es típusú cukorbetegség nem egyik napról a másikra alakul ki, de az étrendünk kulcsszerepet játszik a megelőzésben. Ha szeretnénk megőrizni az anyagcsere-egyensúlyunkat, nem feltétlenül kell lemondanunk a krumpliról, csak okosabban kell vele bánnunk.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
