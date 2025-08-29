Sokkoló felfedezés: ez a népszerű étel nagyban növeli a cukorbetegség kialakulását

A krumpli régóta az egyik legkedveltebb élelmiszer a világon. Az egyszerű főtt krumplitól a ropogós hasábburgonyáig minden formában ott van a családi asztalon. Egy közelmúltban publikált, nagyszabású amerikai kutatás ugyanakkor rávilágított: nem mindegy, milyen formában és mennyiségben fogyasztjuk ezt a közkedvelt alapanyagot. Ha túlzásba visszük – főleg olajban sütve –, az komolyan növelheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét.

A krumpli finom, de nem mindegy, hogyan készítjük el, és mivel esszük.

Fotó: Pressmaster / Shutterstock

Mit mond a tudomány?

Egy amerikai kutatócsoport három nagy, hosszú távú népegészségügyi vizsgálat eredményeit elemezte. Több mint 205 ezer egészséges felnőtt étrendjét követték nyomon közel 40 éven át, és azt vizsgálták, hogyan befolyásolja a különböző típusú burgonyafogyasztás a 2-es típusú cukorbetegség (T2D) kialakulásának kockázatát. Az eredmények egyértelműek, de nem minden krumpliból készült ételre vonatkoznak egyformán:

Heti három adag sült krumpli (pl. hasábburgonya) elfogyasztása 20 százalékkal növelte a cukorbetegség kialakulásának kockázatát.

Főtt, olaj nélkül sült, vagy pürésített krumpli esetében nem találtak statisztikailag jelentős összefüggést a zöldség fogyasztása és a diabétesz kialakulása között.

Ha a krumplit teljes kiőrlésű gabonafélékre (pl. zab, barna rizs, teljes kiőrlésű kenyér) cserélték, akár 19 százalékkal csökkent a cukorbetegség kialakulásának esélye.

A kutatás azt is kimutatta, hogy ha a krumplit például fehér rizsre cserélték, az növelte, nem csökkentette a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Ebből az derül ki, hogy nemcsak az számít, mit hagyunk el az étrendből, hanem az is, mivel helyettesítünk egy adott ételt.

Miért ártalmas a sült krumpli?

A krumpli alapvetően nem egészségtelen étel – vitaminokat, rostokat és káliumot is tartalmaz. A gond a sütési módszerrel kezdődik. Az olajban sütés miatt a krumpli nagy glikémiás terhelést ad a szervezetnek: gyorsan megemeli a vércukorszintet, ami hosszú távon hozzájárulhat az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához. Ráadásul a magas hőmérsékleten keletkező vegyületek – például az akrilamid – gyulladásos folyamatokat indíthatnak el a szervezetben, ami szintén fokozza a cukoranyagcsere zavarainak kockázatát.