Sok volt a bejgli? 3+1 bombabiztos tipp a gyors fogyás érdekében

A karácsony az év egyik legszebb időszaka, amikor végre van időnk pihenni, együtt lenni, enni-inni. És hát lássuk be, a nagymama bejglijének senki nem tud ellenállni. Az viszont már kevésbé kellemes, amikor január elején a mérleg többet mutat, a nadrág pedig furcsán szorít. Hoztunk néhány tippet ha gyors fogyást szeretnél.
Sokan ilyenkor pánikból belevágnak valami drasztikus diétába, vagy a netről letöltött edzéstervvel kínozzák magukat, de ez ritkán működik hosszú távon. A gyors fogyás nem feltétlenül jelent szenvedést. Ha okosan és tudatosan állsz neki, pár apró változtatással is látványos eredményt érhetsz el.
A reggeli méregtelenítő ital segít, hogy az emésztésed újra lendületbe jöjjön, és a szervezeted megszabaduljon a felesleges terheléstől. Egy citromos-uborkás-mentás víz egy kis mézzel remek kezdés. Ráadásul már az első nap után frissebbnek és könnyebbnek érezheted magad. A gyors fogyás karácsony után gyakran már azzal beindul, ha a napodat tudatosan indítod.
A testünk imádja a rostot, csak hát az ünnepi menü nem erről híres. Itt az idő visszahozni a színes, friss zöldségeket, gyümölcsöket a tányérodra. Például az alma, mandarin, kivi tele vannak rosttal és vitaminokkal, ráadásul nem ugrik tőlük az egekbe a vércukorszinted.
Az antioxidánsok segítenek, hogy újra energikusnak érezd magad és támogatják a zsírégetést is. Ilyen szuperélelmiszerek például a zöld tea, a matcha, a fekete áfonya, a dió és a mandula. A gyors fogyás annál gyorsabb, minél jobban működik az emésztésed.
A forralt bor, pezsgő és a likőrök elég sok kalóriát tartalmaznak. Most érdemes ezeket lecserélni valami másra. Például házi készítésű zöldség- vagy gyümölcslevekre. A citrom-gyömbér kombó például nemcsak finom, de igazi anyagcsere-pörgető is. Céklalé, répaturmix, zelleres smoothie – mind-mind segítenek abban, hogy a szervezeted újra formába jöjjön, méghozzá természetesen.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.