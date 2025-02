Moxa terápia, így indíthatók be az emberi test öngyógyító folyamatai

A terápia célja az egyes meridiánokban lévő energiák kiegyensúlyozása és az emberi test öngyógyító folyamatainak beindítása. Nagyszerűen alkalmazható a hőhiány okozta betegségek kezelésére is. A moxa rejtelmeiről Daróczi Zoltán természetgyógyász mesél.

A cél az emberi test öngyógyító folyamatainak beindítása / Fotó: Pexels

Ősi gyógymód a mai embernek a moxa kezelés

A moxa kezelés legalább olyan ősi, mint az ayurvéda vagy akupunktúra.

– Régen tüzesített pálcikákkal végezték, később gyógynövényt használtak hozzá. 1831-ben Magyarországon Feldman Antal írt erről tanulmányt, amelyet latin nyelvre is lefordítottak. Mai leggyakoribb alapanyaga a fekete üröm, melyhez különböző illatos gyógynövényeket is kevernek. Fontos azonban, hogy a kezelést mindig képzett szakember végezze, mert ellenkező esetben akár komolyabb következményei is lehetnek – kezdi Daróczi Zoltán természetgyógyász, a Magyar Integratív Medicina Szövetség alelnöke, a Természetes Gyógymódok Baráti Társaságának vezetője (TEBA), valamint a Mandala Életfa Kft. és az Élőfény Oktató Kft. ügyvezetője a Fanny magazinnak.

Miben segíthet a moxaterápia?

Általában a hideg, krónikus betegségek kezelésében alkalmazzák előszeretettel. Ezek főbb jellemzői energiahiány, alulműködések, alacsony vérnyomás, fázékonyság, hideglelés, gyenge erőnlét, tartós fájdalmak ugyanazon helyeken, feledékenység, álmatlanság, gyenge emésztés, haspuffadás, ödémásodás, csepegő vizelet.

Mikor kell bevetni moxaterápiát?

A moxa kezelés lényege, hogy hatására az energiacsatornák kinyílnak, a gyógynövények hője és az infravörös fény segíti a belső öngyógyító erő áramlását és erősödését.

– Legfontosabb hatása az életerő kiegyenlítődése, feltöltésének elősegítése. Nagyon hatékony különböző megfázások és a hidegnek tulajdonítható betegségek kezelésében. Erősíti az emésztést, növeli az ellenálló képességet, stabilizálja a vérnyomást. Jó hatású az immunműködés harmonizálására és erősítésére is. A moxa jelentése: égő fű. Különböző gyógynövényeket összeszárítanak, ledarálnak, összepréselik és ebből általában kis rudat, pálcikát, hengereket készítenek. A gyógynövényes moxának van egy olyan hatása, hogy amikor izzik, a nem látható fény tartományában létrejön egy energianyaláb. Ez általában 30-40 cm-ig tud hatni. Ez azt jelenti, hogy egy testet alaposan át lehet kezelni, a mélyben futó csatornákat is beleértve. Az egyik legfontosabb rizikófaktora a mai kor emberének kibillent alvási szokásaiból adódik. Mint tudjuk, az éjfél előtti alvásnak rendkívül nagy jelentősége van, viszont manapság a legtöbben éjfélkor vagy még később fekszenek le. Emiatt a szervezetnek a belső órája megbillen, és bizonyos biokémiai folyamatok is felborulnak, az éltető energiák kimerülnek, és kialakulnak a különböző betegségek, elváltozások. A hagyományos kínai orvoslásban (TCM) a yin és a yang minősége kiegyensúlyozza egymást, de az egyensúlyhiány betegségekhez vezethet. A yin betegségek hosszan elhúzódó, krónikus betegségek kategóriája. Ennek kialakulását általában egy yangos betegség előzi meg, egy túlterhelés. Például egy krónikus ízületi gyulladást – ami yin – megelőzött egy túlerőltetés, túlmozgatás, ami yang. A yin szervek közé tartozik a szív, szívburok, lép, tüdő, vese, máj. Ezek az életerő raktárként is működnek, ha kimerülnek, nem tudnak a testi funkciók megtartására törekedni – avat be a szakértő.