Így sportolj otthon fillérekből. Csak úgy repülnek a kilók

Ebben a hűvös időben a legtöbben nem szívesen mozdulunk ki, hogy mozogni menjünk, és a drága edzőtermi bérletekre sem akarunk költeni. A Fanny magazin összegyűjtött néhány tippet, amelyekkel az otthona kényelmében is csúcsformába lendület.

Fotó: Pixabay

1. Tölts csak néhány üveggel!

Nem feltétlenül kell kézi súlyzókat beszereznünk az otthoni edzéshez. Két félliteres, vízzel teli üveg is elegendő lehet ahhoz, hogy erősebbé tegyük a karizmokat. Már heti három félórás edzés segíthet abban, hogy búcsút intsünk a feleslegnek, ráadásul feszesebb karokkal.

2. Ugorjanak le a kilók!

Szinte mindannyian őrzünk gyerekkori emlékeket az ugrókötelezés élményéről. Miért ne hódolhatnánk mindennek felnőttként is? Ha ezt a mozgásformát választjuk, az nem csupán a koncentrációt és a koordinációt javíthatja, de jótékony hatása lehet a mentális egészségünkre. Plusz pont, hogy megszabadulhatunk a hasi zsírtól.



3. Utazás a tuti formához

Az utazótáskánk nem csupán a nyaralások alkalmával lehet ideális társunk, de abban is számíthatunk rá, hogy formába lendüljünk. Töltsük meg pár nehezebb tárggyal, így máris használhatjuk guggoláshoz, felhúzáshoz vagy éppen kitöréshez. A gyakorlatoknál mindig ügyeljünk a helyes tartásra!

4. Variációk tárháza

A székünk nemcsak kényelmesebbé teszi a mindennapokat, de a segítségével különböző gyakorlatokat is elvégezhetünk. Álljunk neki háttal, hajlítsuk be a lábunkat, majd az egyik lábfejünket helyezzük az ülőrészre és végezzünk guggolásokat! A kezünket tegyük magunk elé, a hátunk legyen egyenes! Az ülőalkalmatosság segítségével csípőemelést, illetve fekvőtámaszt is végrehajthatunk.

5. Erősíts törölközővel!

Talán a háztartásban megtalálható tárgyak közül a törölközőre gondolnánk legutoljára, ha az edzést támogató eszközökről van szó. Álljunk terpeszbe, fogjuk meg a törölközőt mindkét végén, emeljük a fejünk felé és feszítsük szét a karjainkat, majd végezzünk törzsdöntéseket!

6. Seperjük ki a súlyfelesleget!

Egy jó seprűvel tisztává tehetjük az otthonunkat a vendégek fogadására, de azt talán kevesen tudják, hogy a takarítóeszköz segíthet a kívánt forma elérésében is. A seprűnyelet tartva végezetünk kitöréseket, guggolásokat vagy akár nyújtásokat.