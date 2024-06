Szaglásterápia: ezzel a módszerrel gyógyulnak a depressziós betegek

Erőteljesebb érzékelés

Ami még érdekesebb volt a tudósok számára, hogy az illatok és szagok, sokkal több pozitív dolgot idéztek elő, mint a szavak, amelyek inkább negatív élményeket juttattak eszükbe, de azt is csak haloványan. A kutatók ezt azzal magyarázzák, hogy a szaglórendszer közvetlenül kommunikál egy olyan agyrégióval, amely a hangulathoz és a memóriához kapcsolódik. Ennek eredményeként a szagok erősebben kapcsolódnak ahhoz, ahogyan az emberek érzelmeket dolgoznak fel, vagy felidézik a múltbeli eseményeket, mint más érzékszervek, például a látás vagy a hang. Azt azonban még most is vizsgálják, hogy mi lehet összefüggés bizonyos szagok és pozitív emlékek között a depressziós emberek esetében.

Oda-vissza igaz

Azt már jó ideje megfigyelték a szakemberek, hogy szoros kapcsolat van a szaglás elvesztése és a depresszió között. A csökkent szaglás növelheti a depresszió, és különösen az idősebb kori depresszió kockázatát. Egy felmérésbe több mint 300 olyan embert vontak be, akik valamilyen okból elvesztették a szaglásukat, például betegség miatt. A résztvevők fele számolt be arról, hogy depressziósnak érzik magukat, de az okát nem tudták megmondani. A kutatók ezt azzal magyarázták, hogy a csökkent szaglási képesség rosszabb életminőséggel és higiéniával, fokozott magányossággal és súlycsökkenéssel jár, mivel nem érzik az ételek illatát, így nem is kívánják azt meg, nem éreznek különösebb éhséget vagy vágyat a finomságok iránt. Gondoljunk csak bele! Elsétálunk egy pékség előtt, és megcsapja az orrunkat a frissen sütött kenyér illata. Az agyunk erre azonnal reagál, és leküzdhetetlen éhségérzet tör ránk.