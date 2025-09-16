Nem muszáj, hogy elrettentsen a szürkület – Így tudsz biztonságosan a sötétben sportolni

Jócskán tapossuk az őszi napokat, ami együtt jár az egyre korábbi napnyugtákkal és a szabadtéri aktivitásaink tudatosabb megtervezésével. A nyár felhőtlenségéhez képest most olyan korlátokkal találhatjuk magunkat szembe, mint például az egyre csökkenő napsütéses órák száma, ám ez sem feltétlenül kell, hogy elvegye a kedvünket a kinti mozgástól. Sötétben sportolni ugyanúgy lehet, mint világosban, nem árt azonban odafigyelni néhány kulcsfontosságú kérdésre.

Sötétben sportolni, például futni kifejezetten motiváló időtöltés lehet.

Fotó: Zoran Zeremski / Shutterstock

Sötétben sportolni lehet és érdemes is

Míg vannak, akik kifejezetten szeretik estére ütemezni az aktivitásokat, mert ilyenkor kicsit nyugodtabb, elcsendesedettebb közegben lehetnek, úgy sokan tartanak ettől, sőt, egyenesen félnek a sötétben sportolni. Más ugyanis egy nagyváros népszerű futó- és sportpályáin, valamint felnőttparkjaiban többek társaságában mozogni, mint a kisebb települések estére szinte teljesen kiürülő utcáin és parkjaiban edzeni. Akármelyik helyzetben is legyünk, a sötét órákban tanácsos fokozottan ügyelni a biztonságunkra.

A fő szabály: látni és láthatónak lenni

Az első és legfontosabb dolog, ha nem egy kivilágított sportpályán edzünk, hogy jól lássuk a környezetünket, továbbá mások, például futás vagy biciklizés közben a mellettünk elhaladó járművek minket is jól lássanak. Ehhez javasolt beszerezni a személyes igényeink mentén különféle fényforrásokat: van, aki a fejlámpára esküszik, más láthatósági mellényt visel, vagy éppen fényvisszaverő szalagokat, villogó fényű lámpákat helyez el a testén, ruháján, táskáján. A kerékpáron szintén legyenek megfelelő kiegészítők: első és hátsó világítás, illetve fényvisszaverő elemek. Ha olyan helyen mozgunk, ahol alig van közvilágítás, szerezzünk be egy nagyobb teljesítményű test- vagy fejlámpát, ami jól bevilágítja az előttünk álló utat. Sötétben másképp érzékeljük a környezetünket, mint nappali fényben, ilyenkor gyengébbek a látási viszonyok, bizonytalanabbá válhatunk, így annak is nagyobb az esélye, hogy megbotolunk, elesünk. Kerüljük a teljesen kietlen és kivilágítatlan helyeket.