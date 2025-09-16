Nem muszáj, hogy elrettentsen a szürkület – Így tudsz biztonságosan a sötétben sportolni

Jócskán tapossuk az őszi napokat, ami együtt jár az egyre korábbi napnyugtákkal és a szabadtéri aktivitásaink tudatosabb megtervezésével. A nyár felhőtlenségéhez képest most olyan korlátokkal találhatjuk magunkat szembe, mint például az egyre csökkenő napsütéses órák száma, ám ez sem feltétlenül kell, hogy elvegye a kedvünket a kinti mozgástól. Sötétben sportolni ugyanúgy lehet, mint világosban, nem árt azonban odafigyelni néhány kulcsfontosságú kérdésre.
Míg vannak, akik kifejezetten szeretik estére ütemezni az aktivitásokat, mert ilyenkor kicsit nyugodtabb, elcsendesedettebb közegben lehetnek, úgy sokan tartanak ettől, sőt, egyenesen félnek a sötétben sportolni. Más ugyanis egy nagyváros népszerű futó- és sportpályáin, valamint felnőttparkjaiban többek társaságában mozogni, mint a kisebb települések estére szinte teljesen kiürülő utcáin és parkjaiban edzeni. Akármelyik helyzetben is legyünk, a sötét órákban tanácsos fokozottan ügyelni a biztonságunkra.
Az első és legfontosabb dolog, ha nem egy kivilágított sportpályán edzünk, hogy jól lássuk a környezetünket, továbbá mások, például futás vagy biciklizés közben a mellettünk elhaladó járművek minket is jól lássanak. Ehhez javasolt beszerezni a személyes igényeink mentén különféle fényforrásokat: van, aki a fejlámpára esküszik, más láthatósági mellényt visel, vagy éppen fényvisszaverő szalagokat, villogó fényű lámpákat helyez el a testén, ruháján, táskáján. A kerékpáron szintén legyenek megfelelő kiegészítők: első és hátsó világítás, illetve fényvisszaverő elemek. Ha olyan helyen mozgunk, ahol alig van közvilágítás, szerezzünk be egy nagyobb teljesítményű test- vagy fejlámpát, ami jól bevilágítja az előttünk álló utat. Sötétben másképp érzékeljük a környezetünket, mint nappali fényben, ilyenkor gyengébbek a látási viszonyok, bizonytalanabbá válhatunk, így annak is nagyobb az esélye, hogy megbotolunk, elesünk. Kerüljük a teljesen kietlen és kivilágítatlan helyeket.
Az öltözetünkkel is trükközhetünk: ajánlott olyan holmikat vásárolni, melyeken gyárilag helyeztek el fényvisszaverő csíkokat, emellett jó, ha világos, mintás vagy rikító darabokat viselünk. A csupa fekete edzőszettet tartogassuk más alkalmakra.
A közkedvelt sporthelyszínek jellemzően a sötétedés utáni órákban tele vannak, hiszen a legtöbb ember a munkaidő után ér rá mozogni. Ezek a helyek tökéletes választások lehetnek azoknak, akik félnek egyedül, hiszen itt ismeretlenül is társaságban, ezáltal biztonságban érezhetjük magunkat. Ha viszont olyan településen élünk, ahol este alig kószál valaki a szabad ég alatt, akkor érdemes lehet egy sporttárssal útnak indulni. Ráadásul ha ketten vagy többen edzünk, az segíthet elindulni és motiváltnak maradni.
A sötétben való sportolás gátja sokaknál az, hogy tartanak az esti órákban előbukkanó állatoktól. Ezek lehetnek városon belül kóborló kutyák, erdei terepfutás esetén és erdőszéli helyeken pedig akár rókák, vaddisznók és más vadak is. Ha olyan helyen mozgunk, ahol esély van a megjelenésükre, legyünk óvatosak, és akár vigyünk magunkkal valamilyen önvédelmi eszközt.
Előfordulhat, hogy különféle okokból nem tudjuk, és nem is akarjuk megszokni a sötétséget, ami inkább visszafog a mozgástól, sem mint örömmel töltene el. Amennyiben ezt érezzük, időzítsük a sporttal töltött perceket és órákat kora reggelekre, illetve a hétvégére. Ezekben az időszakokban – ha szerencsénk van –, a napfény erejét és jótékony hatását is kiélvezhetjük.
Hiába van sötét és egyre hűvösebb idő, a megfelelő folyadékpótlásról ilyen körülmények között sem szabad megfeledkeznünk. Attól ugyanis, hogy nincs kánikula, még izzadunk és folyadékot veszítünk, amit sportolás közben és után is nagyon fontos pótolni. Lényeges a külvilágra is jobban figyelni: ha zenét hallgatunk, vegyük visszább a hangerőt, mint normál esetben, vagy sportoljunk teljesen csendben. Végül, de nem utolsósorban, gondoskodjunk megfelelő ruházatról is. Sötétben alacsonyabb a hőmérséklet, ezért célszerű az adott hónapnak és évszaknak megfelelően rétegesen öltözni. Ha csapadékos az időjárás, vagy nedves a futópálya, a járda, az úttest és az edzőparkok burkolata, akkor különösen legyünk körültekintőek.
Érdekel a terepfutás, de nem tudod, milyen fejlámpát lenne érdemes használnod? Ez a videó segíthet a választásban:
