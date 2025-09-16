Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
Nem muszáj, hogy elrettentsen a szürkület – Így tudsz biztonságosan a sötétben sportolni

sport
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 19:15
szürkületsötétmozgás
Rövidülnek a nappalok, ami magával hozza azt a tényt is, hogy egyre kevesebb időt tölthetünk úgy a szabadban, hogy világos van. A munkaidő után szinte észrevétlenül fordulunk át a szürkületbe, ám ez nem kell, hogy elvegye a kedvünket attól, hogy kimenjünk mozogni. Hiszen sötétben sportolni jó dolog, feltéve, hogy figyelmet fordítunk pár tényezőre.
Jócskán tapossuk az őszi napokat, ami együtt jár az egyre korábbi napnyugtákkal és a szabadtéri aktivitásaink tudatosabb megtervezésével. A nyár felhőtlenségéhez képest most olyan korlátokkal találhatjuk magunkat szembe, mint például az egyre csökkenő napsütéses órák száma, ám ez sem feltétlenül kell, hogy elvegye a kedvünket a kinti mozgástól. Sötétben sportolni ugyanúgy lehet, mint világosban, nem árt azonban odafigyelni néhány kulcsfontosságú kérdésre.

Sötétben sportolni, például futni esténként jó dolog.
Sötétben sportolni, például futni kifejezetten motiváló időtöltés lehet. 
Fotó: Zoran Zeremski /  Shutterstock 

Sötétben sportolni lehet és érdemes is

Míg vannak, akik kifejezetten szeretik estére ütemezni az aktivitásokat, mert ilyenkor kicsit nyugodtabb, elcsendesedettebb közegben lehetnek, úgy sokan tartanak ettől, sőt, egyenesen félnek a sötétben sportolni. Más ugyanis egy nagyváros népszerű futó- és sportpályáin, valamint felnőttparkjaiban többek társaságában mozogni, mint a kisebb települések estére szinte teljesen kiürülő utcáin és parkjaiban edzeni. Akármelyik helyzetben is legyünk, a sötét órákban tanácsos fokozottan ügyelni a biztonságunkra. 

A fő szabály: látni és láthatónak lenni

Az első és legfontosabb dolog, ha nem egy kivilágított sportpályán edzünk, hogy jól lássuk a környezetünket, továbbá mások, például futás vagy biciklizés közben a mellettünk elhaladó járművek minket is jól lássanak. Ehhez javasolt beszerezni a személyes igényeink mentén különféle fényforrásokat: van, aki a fejlámpára esküszik, más láthatósági mellényt visel, vagy éppen fényvisszaverő szalagokat, villogó fényű lámpákat helyez el a testén, ruháján, táskáján. A kerékpáron szintén legyenek megfelelő kiegészítők: első és hátsó világítás, illetve fényvisszaverő elemek. Ha olyan helyen mozgunk, ahol alig van közvilágítás, szerezzünk be egy nagyobb teljesítményű test- vagy fejlámpát, ami jól bevilágítja az előttünk álló utat. Sötétben másképp érzékeljük a környezetünket, mint nappali fényben, ilyenkor gyengébbek a látási viszonyok, bizonytalanabbá válhatunk, így annak is nagyobb az esélye, hogy megbotolunk, elesünk. Kerüljük a teljesen kietlen és kivilágítatlan helyeket. 

Sötétben sportolni, például az üres városban kerékpározni.
Fontos, hogy az esti óráknak megfelelő öltözetben indulunk sötétben sportolni.
Fotó: maxpro /  Shutterstock 

Az öltözetünkkel is trükközhetünk: ajánlott olyan holmikat vásárolni, melyeken gyárilag helyeztek el fényvisszaverő csíkokat, emellett jó, ha világos, mintás vagy rikító darabokat viselünk. A csupa fekete edzőszettet tartogassuk más alkalmakra.

Megéri mások társaságát keresni

A közkedvelt sporthelyszínek jellemzően a sötétedés utáni órákban tele vannak, hiszen a legtöbb ember a munkaidő után ér rá mozogni. Ezek a helyek tökéletes választások lehetnek azoknak, akik félnek egyedül, hiszen itt ismeretlenül is társaságban, ezáltal biztonságban érezhetjük magunkat. Ha viszont olyan településen élünk, ahol este alig kószál valaki a szabad ég alatt, akkor érdemes lehet egy sporttárssal útnak indulni. Ráadásul ha ketten vagy többen edzünk, az segíthet elindulni és motiváltnak maradni.

Sötétben sportolni társakkal a legjobb.
Gyakori, hogy valaki tart az esti vagy éjszakai mozgástól, ezért sötétben sportolni nagyon is érdemes társakkal.
Fotó: Gorodenkoff /  Shutterstock 

Van, ahol állatokkal is számolni kell

A sötétben való sportolás gátja sokaknál az, hogy tartanak az esti órákban előbukkanó állatoktól. Ezek lehetnek városon belül kóborló kutyák, erdei terepfutás esetén és erdőszéli helyeken pedig akár rókák, vaddisznók és más vadak is. Ha olyan helyen mozgunk, ahol esély van a megjelenésükre, legyünk óvatosak, és akár vigyünk magunkkal valamilyen önvédelmi eszközt.

Előfordulhat, hogy különféle okokból nem tudjuk, és nem is akarjuk megszokni a sötétséget, ami inkább visszafog a mozgástól, sem mint örömmel töltene el. Amennyiben ezt érezzük, időzítsük a sporttal töltött perceket és órákat kora reggelekre, illetve a hétvégére. Ezekben az időszakokban – ha szerencsénk van –, a napfény erejét és jótékony hatását is kiélvezhetjük.

Erről se feledkezzünk meg

Hiába van sötét és egyre hűvösebb idő, a megfelelő folyadékpótlásról ilyen körülmények között sem szabad megfeledkeznünk. Attól ugyanis, hogy nincs kánikula, még izzadunk és folyadékot veszítünk, amit sportolás közben és után is nagyon fontos pótolni. Lényeges a külvilágra is jobban figyelni: ha zenét hallgatunk, vegyük visszább a hangerőt, mint normál esetben, vagy sportoljunk teljesen csendben. Végül, de nem utolsósorban, gondoskodjunk megfelelő ruházatról is. Sötétben alacsonyabb a hőmérséklet, ezért célszerű az adott hónapnak és évszaknak megfelelően rétegesen öltözni. Ha csapadékos az időjárás, vagy nedves a futópálya, a járda, az úttest és az edzőparkok burkolata, akkor különösen legyünk körültekintőek.

Érdekel a terepfutás, de nem tudod, milyen fejlámpát lenne érdemes használnod? Ez a videó segíthet a választásban:

