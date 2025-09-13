Szakértő válaszol: ezért a tenisz a legegészségesebb sport

A tenisz nem csupán egy izgalmas és sokrétű sport, hanem bizonyítottan számos egészségügyi előnnyel is jár, mind a testi, mind a lelki jóllét szempontjából. Ez a sportág ötvözi az állóképességet, az erőt, a gyorsaságot, a stratégiai gondolkodást, és olyan izmokat mozgat meg egyszerre, amelyeket máskülönben csak külön-külön lehetne.
Több átfogó tudományos kutatás is vizsgálta már a különböző sportágakkal járó, várható egészségügyi előnyöket. A vizsgálatok alapján a teniszt nyugodtan nevezhetjük a világ egyik legegészségesebb sportágának, amelynek a népszerűsége évről évre növekszik. Hazánkban is egyre többen űzik ezt a rendkívül összetett, „úri”sportágat, amelynek szabályrendszere a tiszteleten és egymás képességeinek elismerésén alapul.
Miután a teniszben rengeteg mozgás és ütésfajta van, ezért számos izmot megmozgat egyetlen edzés vagy játék. A már felsorolt előnyök mellett a labda követése és ütése javítja a kéz-szem koordinációt és a reflexeket, ami különösen fontos idősebb korban, hiszen csökkenti az esések és sérülések esélyét. Teniszezés során továbbá endorfinok szabadulnak fel, amelyek javítják a hangulatot és csökkentik a stresszt. Mindemellett számos más bizonyított egészségügyi előnnyel is jár, sőt egy koppenhágai tanulmány szerint a rendszeres teniszezés akár 10 évvel is meghosszabbíthatja az életet. Alább sorra vesszük, hogyan járul hozzá a tenisz az egészséges életmódhoz:
A szakértő szerint mindenkinek ki kellene próbálnia
Lapunk megkérdezte Tóth-Wessely Tamás tenisz szakedzőt, hogyan járul hozzá a tenisz az egészséges életmódhoz.
„A tenisz gyerekkorban kiválóan fejleszti a mozgáskoordinációt, valamint fegyelemre és tiszteletre tanít. Nagy előnye, hogy idősebb korban is nyugodtan űzhető. Néhány óra tenisz megdolgoztatja a láb, a kar, a váll, valamint a has és hát izmait is, vagyis a teljes testet átmozgatja. Tudományos kutatások szerint a rendszeres teniszezés erősíti a szív- és érrendszert, javítja a csontok egészségét és csökkenti számos betegség kialakulásának kockázatát. Ezért a tenisz nemcsak szórakoztató, hanem rendkívül egészséges sport is.”
Íme a nemrég lejátszott US Open döntőjének összefoglalója:
