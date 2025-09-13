Szakértő válaszol: ezért a tenisz a legegészségesebb sport

A tenisz nem csupán egy izgalmas és sokrétű sport, hanem bizonyítottan számos egészségügyi előnnyel is jár, mind a testi, mind a lelki jóllét szempontjából. Ez a sportág ötvözi az állóképességet, az erőt, a gyorsaságot, a stratégiai gondolkodást, és olyan izmokat mozgat meg egyszerre, amelyeket máskülönben csak külön-külön lehetne.

A tenisz a világ egyik legegészségesebb sportja.

Fotó: Andrew Angelov / shutterstock

Ezért a tenisz az egyik legegészségesebb sport

Több átfogó tudományos kutatás is vizsgálta már a különböző sportágakkal járó, várható egészségügyi előnyöket. A vizsgálatok alapján a teniszt nyugodtan nevezhetjük a világ egyik legegészségesebb sportágának, amelynek a népszerűsége évről évre növekszik. Hazánkban is egyre többen űzik ezt a rendkívül összetett, „úri”sportágat, amelynek szabályrendszere a tiszteleten és egymás képességeinek elismerésén alapul.

Miután a teniszben rengeteg mozgás és ütésfajta van, ezért számos izmot megmozgat egyetlen edzés vagy játék. A már felsorolt előnyök mellett a labda követése és ütése javítja a kéz-szem koordinációt és a reflexeket, ami különösen fontos idősebb korban, hiszen csökkenti az esések és sérülések esélyét. Teniszezés során továbbá endorfinok szabadulnak fel, amelyek javítják a hangulatot és csökkentik a stresszt. Mindemellett számos más bizonyított egészségügyi előnnyel is jár, sőt egy koppenhágai tanulmány szerint a rendszeres teniszezés akár 10 évvel is meghosszabbíthatja az életet. Alább sorra vesszük, hogyan járul hozzá a tenisz az egészséges életmódhoz:

a teniszezés hozzájárul az erősebb, vastagabb és egészségesebb csontokhoz (különösen azok esetében, akik fiatalon kezdik a sportot);

erősíti a szív- és érrendszert – heti 3 óra teniszezés több mint 50 százalékkal csökkenti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát;

egy teniszmeccs alatt óránként akár 400-600 kalóriát égethetsz el;

fokozza az endorfintermelést, ami természetes módon növeli a boldogságérzetet és csökkenti a szorongást;

a férfiak esetében segíti a tesztoszteronszint fenntartását.

A szakértő szerint mindenkinek ki kellene próbálnia Lapunk megkérdezte Tóth-Wessely Tamás tenisz szakedzőt, hogyan járul hozzá a tenisz az egészséges életmódhoz. „A tenisz gyerekkorban kiválóan fejleszti a mozgáskoordinációt, valamint fegyelemre és tiszteletre tanít. Nagy előnye, hogy idősebb korban is nyugodtan űzhető. Néhány óra tenisz megdolgoztatja a láb, a kar, a váll, valamint a has és hát izmait is, vagyis a teljes testet átmozgatja. Tudományos kutatások szerint a rendszeres teniszezés erősíti a szív- és érrendszert, javítja a csontok egészségét és csökkenti számos betegség kialakulásának kockázatát. Ezért a tenisz nemcsak szórakoztató, hanem rendkívül egészséges sport is.”

Íme a nemrég lejátszott US Open döntőjének összefoglalója:

Ezek is érdekelhetnek: