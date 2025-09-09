Ezért bukta el a döntőt, két nőt is magába bolondított az olasz szépfiú

Az olasz teniszező kiválóság, Jannik Sinner Laila Hasanovic dán modellel, az autóversenyző Mick Schumacher volt barátnőjével van együtt, aki kizárólag miatta repült New Yorkba megnézni kedvese egyik, Flushing Meadowsban játszott meccsét. Időközben egy csinos amerikai hölgy, a Sports Illustrated fürdőruha-kollekcióját is bemutató, Grace Ann Nader célzást tett arra a Page Six Radio podcastjában, hogy a testvére, Brooks belehabarodott egy teniszezőbe.

Ennek nyomán a The New York Post megírta: Jimmy Kimmel talkshow-műsorvezető megmutatott Brooks Nadernek egy képet, melyen az látható, hogy az Emmy-díjas amerikai humorista, Stephen Colbert mellett ül a teniszstadion lelátóján. Ezt követően Kimmel egyenesen rákérdezett a modellnél: valóban jár Sinnerrel?



Ez olyan, mint egy kihallgatás?

– reagált Nader, miután Kimmel azzal viccelődött, hogy „eskü alatt nyilatkozik”. A szőke amerikai szépség így folytatta:

- Most annyira félek! Ó, istenem. Kérdezd meg Stephent, hogy melyik meccsen voltunk.

Végül is Nader nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy egy másik teniszező szupersztár érdekli. Annyit tudni, hogy korábban Gleb Savchenkóval, a Dancing With The Stars résztvevőjével élt együtt.

A pletykálkodások kapcsán a Daily Mail idézte egy Nicoletta Stampfl nevű hölgy nyilatkozatát, melyből kiderült, hogy Sinner és Hasanovic Monte Carlóban együtt él.

A La Condamine-negyedben laknak, a boltunk az épületük alatt található. Kedvelem Lailát, kedves, pont olyan, mint Jannik. Gyönyörű lány, egyszerűen viselkedik, és öltözködik. Sinner sokat tud a fagylaltról, amikor hozzánk betér, többfélét megkóstol, de végül mindig a kedvencét, a pisztáciát és a fekete cseresznyét választja



