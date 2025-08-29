Itt az újabb sztárpár? Hiába tagadják már, egyre több a lebuktató jel

A teniszvilág állítólagos titkos románca újra reflektorfénybe került, és úgy tűnik, végre tényleg egymásra találhat a sportág álompárja. Emma Raducanu és Carlos Alcaraz között már hónapok óta forr a levegő, de most valami megváltozott: a páros viselkedése egyre árulkodóbb.

Carlos Alcaraz és Emma Raducanu meglehetősen élvezte a közös játékot Fotó: Frey/TPN

Az egész világ Carlos Alcaraz és Emma Raducanu bejelentésére vár

A rajongók szerint tagadhatatlan a kémia az elsőszámú brit női teniszező és a világranglista második spanyol játékosa között, akik újra és újra együtt tűnnek fel különböző eseményeken. A köztük lévő kapcsolat titokzatossága pedig csak tovább fokozza az érdeklődést és a találgatásokat. Raducanu és Alcaraz egyelőre rendkívül ügyesen kerüli a kérdéseket, viszont az Instagram-posztok és a közös megjelenések egyre többet sejtetnek. A nyár elején kezdődtek a pletykák, amikor Raducanu a nézőtérről követte a spanyol mérkőzéseit. Majd többször is lencsevégre kapták őket, miközben egymás társaságában, széles mosollyal az arcukon érkeztek a stadionba. A US Open vegyespárosában is együtt játszottak, ahol nem csak a pályán mutattak összhangot: a kamerák megörökítettek néhány gyanús mosolyt és ölelést is.

Raducanu korábban már kihangsúlyozta, hogy a barátságon kívül nincs semmi kettejük között, viszont a napokban ismét szárnyra kaptak a pletykák, miután a korábbi Wimbledon-bajnok megdicsérte a spanyol új frizuráját.

Szerintem jól áll neki, egy ilyen stílus csak akkor működik, ha magabiztosan viseled, és nála ez megvan

– mondta a brit teniszcsillag, miután továbbjutott az amerikai nyílt teniszbajnokság negyedik körébe.

De bármit is tesz, az nem fogja befolyásolni a pályán mutatott teljesítményét, én pedig örülök, hogy jól érzi magát.

Miközben a rajongók által összeboronált páros hivatalosan még nem vallotta be az érzelmeit, sokan úgy vélik, hogy hamarosan nem lesz több titok, és a sportvilág egyik legizgalmasabb szerelmi története végre valóra válhat.