Fucsovics remekelt, elképesztő összeg ütötte a markát

Fucsovics Márton eddig remekül teljesít az idei salakos szezonban. Estorilban a negyeddöntőig jutott, ahol a nagyszerű formában játszó Casper Ruud tudta csak legyőzni. Bukarestben viszont megállíthatatlan volt, a fináléig meg sem állt, ott pedig két szettben, valamivel több mint két óra alatt győzte le Mariano Navonét.

Fucsovics Márton pályafutása második ATP-tornagyőzelmét szerezte Fotó: NurPhoto via AFP

„Hosszú idő után nyertem ismét, nem vártam ezt az eredményt, és nagyszerű érzés. Keményen megdolgoztam ezért a sikerért, nem volt könnyű meccs, végig küzdenem kellett. Köszönöm a közönségnek a támogatást! Sokan szurkoltak ma nekem, és néha olyan volt, mintha otthon lettem volna. Köszönöm mindenkinek, köztük az új edzőmnek, Kellner Ádámnak is, és jövőre visszatérek” – nyilatkozta a sikere után Fucsovics Márton.

Fucsovics ezzel pályafutása második ATP-tornagyőzelmét aratta, legutóbb hat évvel ezelőtt, Genfben ért fel a csúcsra. A bukaresti sikere anyagi szempontból is sikeres volt a 32 éves sportolónak, aki összesen 88 125 dollárt (32,6 millió forint) tehetett zsebre. Idén eddig 11 győzelme és hét veresége van, formáját nem érheti panasz.

Fucsovics a nagyszerű teljesítményével a világranglistán is óriásit ugrott előre. A torna előtt a 82. helyen jegyezték, most 29 pozíciót ugrott előre és az 53. helyre kapaszkodott fel. A rutinos sportoló mellett egy másik magyar is előkelő helyen szerepel, Marozsán Fábián a 37. helyről várhatja a szerdán rajtoló Madrid Masterst.