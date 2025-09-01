Kockahas az ötödik X után: Andrea elárulta fogyása titkát

Szabó Attiláné Radványi Andrea az elmúlt két évben megajándékozta magát egy-egy profi fotózással. Az eseményeket 2-3 hónapos, kőkemény felkészülés előzte meg, így biztosította magának, hogy véletlenül se kényelmesedjen el. Ez idő alatt nem kevesebb mint 10 kilót sikerült leadnia, a fogyás után alig ismert önmagára.

Radványi Andrea 70 kiló volt a fogyás előtt

Andrea fogyása: „A mérleg csak egy számot mutat”

Andreának sokáig nem volt gondja a súlyával, a szülések környékén sem hízott meg. Körülbelül tizenhét évvel ezelőtt azonban egy betegség miatt gyógyszeres kezelést írtak fel neki, ami végül húsz kiló pluszt eredményezett. Ez a hirtelen súlygyarapodás később motiválta őt a fogyás elindítására és életmódváltásra.

– Először úgy voltam vele, hogy majd csak megáll a súlyom, de nem így lett – emlékszik vissza. – A legteltebb időszakomban nem is engedtem, hogy lefényképezzenek. Akkor döntöttem el, hogy itt a vége ennek a hízási folyamatnak, amikor egy strandon készült fürdőruhás fotón mégis viszontláttam magam. Életmódot váltottam, ami abból állt, hogy diétába kezdtem és futottam. Sikerült lefogynom 12 kilót, amit utána is kisebb-nagyobb sikerrel tudtam tartani. Később belecsöppentem a testépítés világába, ami teljesen új volt számomra, és ez hozta meg nekem az igazi fordulópontot. Évekig csak az motivált, hogy tartsam a súlyom, és élveztem, ahogy alakul a testem. Megtanultam, hogy a mérleg csak egy számot mutat. Ami igazán mérvadó, az a tükör, mert a súly sokban függ az izom és a víz mennyiségétől – mutatott rá Andrea, aki 70-ről 60 kilóra fogyott, mindeközben izmot is épített magára.

Fogyás, kitartás és újrakezdés: „Kipróbáltam, mit bírok mentálisan”

Az elején azt gondolta, hogy unalmas lesz mindig súlyokat emelgetni, ugyanazt a mozgást végezni, de nagyon megszerette ezt a sportot. Ez lehetővé tette, hogy elinduljon a fogyás súlyzós edzéssel.

– Engem motivál, hogy egyre nagyobb súlyokat tudok meg mozgatni és mivel ügyelni kell a helyes kivitelezésre, teljesen kikapcsol – magyarázza. – Olyankor megszűnik minden és csak az edzés számít. Öt éve kezdtem komolyabban foglalkozni vele: 49 és 50 évesen kipróbáltam, mit bírok mentálisan és mennyire vagyok kitartó, feszegettem a határaim. Ennek eredménye egy-egy fotósorozat lett, ami a mai napig fontos motiváció. Minden évben tervezek egy ilyen időszakot, amikor olyan formát hozok létre, ami 2,5-3 hónap munkája. Sajnos ez az év rengeteg sérülést hozott, sérvműtétem is volt hét hete, így még most kezdtem újraépíteni magam. Ilyenkor a kemény diéta is nagyon megviseli az embert. Heti négyszer próbálok edzeni 1-2 órát, ami biciklizésből és súlyzós edzésből áll. Ha van valami célom, mint a fotózások, akkor heti 6-7 napot sportolok.