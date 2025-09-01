Kockahas az ötödik X után: Andrea elárulta fogyása titkát

Szabó Attiláné Radványi Andrea az elmúlt két évben megajándékozta magát egy-egy profi fotózással. Az eseményeket 2-3 hónapos, kőkemény felkészülés előzte meg, így biztosította magának, hogy véletlenül se kényelmesedjen el. Ez idő alatt nem kevesebb mint 10 kilót sikerült leadnia, a fogyás után alig ismert önmagára.
Andreának sokáig nem volt gondja a súlyával, a szülések környékén sem hízott meg. Körülbelül tizenhét évvel ezelőtt azonban egy betegség miatt gyógyszeres kezelést írtak fel neki, ami végül húsz kiló pluszt eredményezett. Ez a hirtelen súlygyarapodás később motiválta őt a fogyás elindítására és életmódváltásra.
– Először úgy voltam vele, hogy majd csak megáll a súlyom, de nem így lett – emlékszik vissza. – A legteltebb időszakomban nem is engedtem, hogy lefényképezzenek. Akkor döntöttem el, hogy itt a vége ennek a hízási folyamatnak, amikor egy strandon készült fürdőruhás fotón mégis viszontláttam magam. Életmódot váltottam, ami abból állt, hogy diétába kezdtem és futottam. Sikerült lefogynom 12 kilót, amit utána is kisebb-nagyobb sikerrel tudtam tartani. Később belecsöppentem a testépítés világába, ami teljesen új volt számomra, és ez hozta meg nekem az igazi fordulópontot. Évekig csak az motivált, hogy tartsam a súlyom, és élveztem, ahogy alakul a testem. Megtanultam, hogy a mérleg csak egy számot mutat. Ami igazán mérvadó, az a tükör, mert a súly sokban függ az izom és a víz mennyiségétől – mutatott rá Andrea, aki 70-ről 60 kilóra fogyott, mindeközben izmot is épített magára.
Az elején azt gondolta, hogy unalmas lesz mindig súlyokat emelgetni, ugyanazt a mozgást végezni, de nagyon megszerette ezt a sportot. Ez lehetővé tette, hogy elinduljon a fogyás súlyzós edzéssel.
– Engem motivál, hogy egyre nagyobb súlyokat tudok meg mozgatni és mivel ügyelni kell a helyes kivitelezésre, teljesen kikapcsol – magyarázza. – Olyankor megszűnik minden és csak az edzés számít. Öt éve kezdtem komolyabban foglalkozni vele: 49 és 50 évesen kipróbáltam, mit bírok mentálisan és mennyire vagyok kitartó, feszegettem a határaim. Ennek eredménye egy-egy fotósorozat lett, ami a mai napig fontos motiváció. Minden évben tervezek egy ilyen időszakot, amikor olyan formát hozok létre, ami 2,5-3 hónap munkája. Sajnos ez az év rengeteg sérülést hozott, sérvműtétem is volt hét hete, így még most kezdtem újraépíteni magam. Ilyenkor a kemény diéta is nagyon megviseli az embert. Heti négyszer próbálok edzeni 1-2 órát, ami biciklizésből és súlyzós edzésből áll. Ha van valami célom, mint a fotózások, akkor heti 6-7 napot sportolok.
A férje és a családja mindenevő, ők nem tartanak speciális étrendet, így Andreára külön főznek, hogy segítsék a fogyásban.
– Az én ételeimet 2-3 napra előre megcsináljuk – meséli. – Szokott a fiam is a konyhában sürgölődni, én is szívesen elkészítek bármit, de a férjem főztje a favorit. Szakács végzettsége van, így ő pillanatok alatt elkészíti azt, ami nekünk órák kérdése. Nagyon fontos a család támogatása, ami nálam maximálisan megvan. Az, hogy a férjem elkészíti a napi étkezéseimet, hatalmas segítség, szerencsére támogat mindenben. Igyekszem olyan ételeket enni, amik gyorsan elkészíthetőek, mert folyton rohanok. A munka, háztartás mellett, ha nem lenne a férjem, akkor nem tartanék ott, ahol most tartok. A gyermekeim nagyok, úgy gondolom büszkék arra, amit elértem, hogy ennyi idősen is fel tudom venni a versenyt a fiatalabb korosztállyal. De a legfontosabb az, hogy én jól érzem magam a bőrömben. Elsősorban magamnak akarok megfelelni, de persze jóleső érzés, hogy a családom büszke rám. Most, hogy van egy 4,5 hónapos unokám, mindenképp szeretnék vele lépést tartani. Remélem, hogy futhatok majd utána elég sokat és jó lenne sok mindent együtt csinálni.
A fogyásnak köszönhetően a friss nagymama életvitele teljesen átalakult az elmúlt években, aminek nagyon örül.
– Rájöttem, hogy ha jól érzem magam a testemben, akkor sokkal jobb kedvem van, pozitívabb vagyok – osztja meg a részleteket. – Nagyon sokat változtam, kitartó lettem, a céljaimat minden áron elérem. Akik azon gondolkodnak, hogy le szeretnének fogyni, vagy mozogni szeretnének, nekik azt üzenem, hogy ne gondolkozzanak. Álljanak fel, és kezdjék el. A „majd holnap” hozzáállás soha nem célravezető. A másik fontos dolog, soha ne hasonlítsák magukat máshoz, mindig csak saját magukhoz. Azt kell nézni, hogy honnan indult el valaki, mit ért el! A testépítő lányok képeit nem szabad alapul venni, vagy összehasonlítani magunkat velük. Az egy más világ, ami rengeteg lemondással és munkával jár. Persze el lehet érni, hogy úgy nézzünk ki, de ne hasonlítsuk magunkat hozzájuk. Az a lényeg, hogy érezzük magunkat jól a bőrünkben és leljük örömünket abban a mozgásformában, amit választottunk.
Andrea napi ötször eszik, a három fő étkezés között gyümölcsöt, pudingot, joghurtot, túrót fogyaszt.
– Kerülöm a cukrot, fehér lisztes dolgokat, magas zsír tartalmú ételeket – meséli. – Figyelek, hogy amikor fogyás a cél, akkor a nap végére kalória deficitben legyek. Ha csak szintet akarok tartani, akkor a bevitt és elégetett kalória egálban legyen. Reggelire általában zabkását vagy sonkát, cottage cheeset, tojást, light sajtot, tortillát eszem. Ebédre csirkemell vagy hal valamilyen formában, rizzsel, krumplival, zöld körettel, salátával esetleg teljes kiőrlésű tésztával. Vacsorára törekszem a szénhidrát minimalizálására, jöhet például csirkemell zöld kötettel, tojás, tortilla csirkemellel, tortilla pizza, illetve sok zöldség kerül az asztalra. Hozzáteszem, imádok enni, ráadásul édességfüggő vagyok, de 80 százalékban figyelek arra, hogy mit eszem. De vannak napok, amikor én is eszem pizzát, kenyeret, cukrot, hisz én is ember vagyok és ha megkívánom, akkor megeszem, de igyekszem le is dolgozni.
