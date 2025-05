Tornóczky Anita 40 kilót hízott a várandósság alatt, így áll most a fogyással

Most éppen fogzik, ami miatt ő ugyan jól alszik, nem is ébred fel arra, ha fáj, én alszom nyugtalanul, de persze ez az időszak ilyen, két órákat alszom. A páromat nem szoktam felébreszteni, nehéz szellemi munkát végez így hagyom pihenni, mert én amúgy is felébredek legalább ő pihenjen. Egyébként is mindenben kiveszi a részét Noel körül, nagyon jó apuka, a fürdetés például az ő reszortja, talán ha hármat hagyott ki eddig.