Bébiételen élt egy férfi – Hihetetlen dolog történt a testével

Bébiétel-diéta kihívást csinált egy férfi, hogy kipróbálja a világsztárok által is dicsőített súlycsökkentő módszert. Ám ami Lady Gagának vagy Jennifer Aniston-nak bevált, az nem biztos, hogy a 114 kilós Michael Alves számára is a legmegfelelőbb módszernek bizonyult. A YouTuber csak püréket és tápszereket evett 5 napon keresztül, majd részletesen beszámolt arról, hogy mi történt a testével a kísérlet végére.

Bébiétel-diéta - ez lenne az új őrület?

Fotó: Africa Studio / shutterstock

Bébiétel-diéta: sok kicsi sokra megy

Bébiétel-diéta kísérletbe kezdett a 26 éves san diego-i férfi. Ezzel a furcsa étrendi kísérlettel vált híressé, azt állítva, hogy jelentős súlyt adott le, miután 114 kg-mal kezdte a bébiétel-diétát. A kifejezetten csecsemőknek és kisgyerekeknek készült italokat és tápszereket a gyermekméretű palackokból kellett innia, az összes étkezését pedig a megfelelő evőeszközökkel kellett elfogyasztania. Az ötnapos kaland végén Michael állítólag majdnem 3 kg-ot fogyott, de hozzátette, hogy mindvégig éhes volt és fizikailag is rettenetesen rosszul érezte magát.

„Tényleg soha többé nem akarok több babakaját enni.” – mondta a kísérlet végén. Kezdetben optimista volt, azt állítva, hogy a bébiétel biztosan tele van fehérjével, mert a gyerekeknek fehérjére van szükségük. Rettenetesen csalódott volt, amikor elment az áruházba, hogy megnézze a bébiételek polcát. Rájött, hogy az elképzelésével ellentétben csak egészen minimális fehérjetartalma van a babáknak szánt táplálékokban.

Abonyi Orsolya dietetikus szerint, pont annyi fehérje van a bébiételekben, amennyire egy babának szüksége van.

– Van fehérje a bébiételekben, akkor nincs, ha valaki csak gyümölcsös verziót választja. A babák a hozzátáplálás elején még az anyatejjel fedezik a fehérjeszükségletüket, de fontos, hogy minél hamarabb minél több fajta élelmiszerrel találkozzanak – mondja a dietetikus.

Éhezett és szenvedett

A hétköznapokon Michael csecsemőtápszert és húsos püréket evett, amelyek közül soktól megundorodott az első falat után. Azt mondta, hogy a kihívás alatt mindvégig szenvedett az éhségtől és rettenetesen rosszul érezte magát.

Különösen a sárgarépapüré volt ördögi, ahogy ő maga is elmondta: „Egyáltalán nincs íze. És szinte azonnal elolvad a szádban.” A makaróni és sajt sem igazán nyerte el Alves tetszését: „A tészta azonnal szétmállik, a sajtról meg ne is beszéljünk! Nem túl ízletes.” Ami a csecsemőtápszert illeti, egy korty után a méreghez hasonlította. Michael azonban vigaszt talált a szószos, marhahúsos, burgonyapürében, és halvány dicsérettel kommentálta: „Még mindig olyan, mint a legtöbb bébiétel, de ennek legalább marhahús íze is van.”