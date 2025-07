Krisztának újra 34-es lett a ruhamérete: „Nem kell ehhez szuperhősnek lenni”

Kriszta a saját bőrén tapasztalta meg, hogy a sportnak mennyire fontos szerepe van a fizikai egészségen túl, a mentális jóllét elérésében. A futás és a csoportos edzések egy nagyon nehéz időszakon segítették át, mígnem látványos fogyást sikerült elérnie.

Kriszta közel 20 kilós fogyáson ment keresztül

Sokáig nem mozoghatott, végül előtérbe került a fogyás

Kriszta vékony alkatú lányként nőtt fel, de ahogy az sokszor lenni szokott, az évek alatt folyamatosan felszedett pár plusz kilót.

– Többször volt olyan időszakom, amikor egyáltalán nem mozoghattam, ami a súlyomon is meglátszott – mesélte a fiatal édesanya. – Ilyen volt a térdműtétem utáni fél év, később pedig a várandósságom. Veszélyeztetett terhes voltam, császármetszéssel szültem, akkoriban egyáltalán nem sportolhattam. Másfél évvel később pedig sajnos volt egy hasi műtétem. Ugyanakkor nem foglalkoztam azzal, hogy mit eszem, mindemellett ott volt a gyermekem is, aki az állandó figyelmemet igényelte. Nagyon édesszájú vagyok, esténként egy jó film mellett szerettem csipszet is enni, illetve az is tipikus volt, hogy amikor lefektettem a gyereket, valamilyen nasihoz nyúltam. Várandósság előtt 57 kiló lehettem, de 2023 környékére már 68-69 körül mozogtam. Nagyon elszomorodtam, amikor a korábbi 36-os méret helyett megvettem az első 40-es farmeremet. Főként látványban zavart a túlsúly, de észrevettem, hogy az állóképességem sem volt jó. Noha szükség lett volna rá, mert ahogy cseperedett a kisfiam, egyre többet kellett szaladgálni utána – fejtette ki a Fanny magazinnak.

„Fel voltam vizesedve”

Szeptemberben lesz két éve, hogy miután Kriszta újra zöld lámpát kapott a sporthoz, elkezdett Ágnes anyukák részére tartott edzéseire járni.

– Hiába kezdtem el mozogni, következő év februárig nemhogy fogytam volna, még feljött egy-két kiló – árulta el Kriszta. – Ekkor volt az igazi fordulópont, amikor is történt egy nagyon meghatározó változás a családi életemben, s emiatt éreztem úgy, hogy változtatnom kell. Kitaláltam, hogy az edzések mellett elkezdek futni. Illetve elmentem Ágnes workshopjára, amely a helyes étkezésről szólt. Soha nem felejtem el, amikor rám nézett, azt mondta: „Kriszta, te tiszta víz vagy! Iszol te eleget?” Egyébként meg voltam róla győződve, hogy igen, de kiderült, hogy nem. A korábbi másfél liter folyadékhoz képest most már napi minimum három litert fogyasztok el. Egy telefonos applikációban vezetem, és bárhova is megyek, mindig van nálam egy pohár, vagy kulacs víz. Megértettem, hogy a testem raktározta a vizet, mert nem ittam eleget, így védte a készletét. Ha megkapja, amire szüksége van, akkor le tudja engedni ezeket a raktárakat. Az első öt kiló szinte csettintésre eltűnt, mert az valószínűleg többnyire csak a visszatartott víz volt.