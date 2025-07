Most jött, óriási a baj, ezért tűnt el Tóth Gabi: nagyon beteg

Tóth Gabi nem folyamatos pörgésben van, állandó fellépési mellett pedig kislányáról, Hannarózáról is gondoskodnia kell. Ami most történt vele, arra viszont nem lehetett számítani és érthető módon teljesen kivágta nála a biztosítékot.

Tóth Gabi napok óta rosszul van (Fotó: Polyák Attila)

Tóth Gabi: „Nem is létezem”

Tóth Gabi Instagram-oldalán július 1-jén még jelentkezett, TikTok-oldalán azonban közel két hete nem adott életjelet magáról, ami azért is meglepő, mivel ezt a felületet kimondottan azért hozta létre, hogy többet tudjon kommunikálni rajongóival. Nos, a helyzet nem véletlenül tűnt fel a követőknek, az énekesnő ugyanis okkal nem posztolt.

Nem is létezem, te sem, senki, ez itt mind illúzió, nem a valóság. Nem létezünk, ébredj fel

- mondja legfrissebb videójában. Bár a narráció nem a saját, jól megszokott, tóthgabis fátyolos hangján hangzik el, hanem egy idegen hangon, vélhetően viccnek szánta a dolgot, már amennyire lehet vicceskedni ebben a helyzetben. A videó felirata alapján tudniillik egy hányós, hasmenéses vírus negyedik napjával küzd, ennyi ideje a mellékhelyiségben tölti az idejét. Nos, mindannyian el tudjuk képzelni, hogy min mehet keresztül, ilyenkor tulajdonképpen néhány nap alatt több kilót is lefogyhat az ember a rengeteg vízveszteség miatt, arról nem is beszélve, hogy az ereje is teljesen elhagyja.

Én már kezdek jobban lenni! Vigyázzatok magatokra és kitartást mindenkinek, akik ebben a borasztó vírusban vannak😫😅

Tóth Gabi kislányától is elkaphatta a vírust

Ebben az életkorban a gyerekek még nagyon fogékonyak a betegségekre, így sokszor ők viszik haza a betegségeket a szülőknek. Hogy ezúttal mi történt, egyelőre nem tudni pontosan, vélhetően azonban Tóth Gabi párja is sokat segít a nehéz időszakban, hiszen mindig lehet rá számítani. A Megasztár forgatásainak jó része már lement, így remélhetőleg ezt nem érinti Gabi rosszulléte.