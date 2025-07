Erre a 4 csillagjegyre a legpokolibb időszak köszönt

Nem mindig alakul úgy az élet, ahogy szeretnénk, és most négy csillagjegy szülöttei különösen megérezhetik ezt. A július második fele nem kíméli az érzelmeinket: belső vívódások, megpróbáltatások, fáradtság és csalódás is érkezhet, még akkor is, ha kívülről minden rendben lévőnek tűnik. Most nem az a kérdés, hogyan kerüljük el a nehézségeket, hanem az, hogyan vészeljük át őket.

Mutatjuk, kik számíthatnak a legnagyobb érzelmi hullámvasútra a következő napokban.

A július második fele nem kíméli az érzelmeinket. Fotó: Cinemanikor / Shutterstock

Skorpió – Ha fáj, akkor is mélyre mész

A Skorpiók most szembenézhetnek egyik legnagyobb félelmükkel: az árulás, a veszteség vagy a kontroll elvesztése bármikor megtörténhet, és ez lelkileg felkavaró lehet számukra. Ugyanakkor pont ezek a krízisek viszik őket mélyebb önismeret felé. Minden, ami most fáj, hosszú távon építi őket – csak előbb el kell viselni a zuhanást.

Bak - Ha mindig te tartod a hátadon a világot

A Bakok híresen kemények, de most még nekik is sok lehet az, amit az élet rájuk pakol. Késések, félreértések, érzelmi zűrök: nem nagy tragédiák, de egymás után sorakoznak, és egy idő után megterhelővé válhatnak. A Bak ritkán kér segítséget – most viszont muszáj lenne, még mielőtt teljesen kimerül, írja a life.hu

Vízöntő – A lázadó is elfárad néha

A Vízöntők most úgy érezhetik, nem értik meg őket, se otthon, se munkahelyen, se a világban. Kívülállónak lenni megszokott számukra, de ez a fajta elszigeteltség most különösen fájdalmas lehet. Ráadásul hiába látják előre, mi jön – ha senki nem hallgat rájuk, az még jobban elbizonytalanítja őket. Most jön el az idő, hogy megtanulják: néha nem kell mindenkit meggyőzni – elég, ha önmagukban hisznek.

Halak – Túl sok érzés, túl kevés kapaszkodó

A Halak érzékenysége most áldás és átok egyszerre. Minden rezdülést megéreznek, legyen szó egy barát hangulatváltozásáról vagy a világ problémáiról. Ez a fokozott empátia azonban könnyen kimeríti őket – főleg, ha közben magukra maradnak. Most különösen fontos, hogy határt húzzanak: nem kell mindenkit megmenteni, előbb saját magukat kell összerakni.