Anyaszült meztelenül feküdt ki a kertbe a népszerű műsorvezető

Amanda Holden zavarba jött, amikor rájött, hogy bizony nem magányosan meztelenkedett a kertjében. A Britain's Got Talent zsűritagja vörös arccal mesélt arról, hogy a kertjébe rendszerint anyaszült meztelenül fekszik ki. Csakhogy nem gondolt arra, hogy ezt mások is láthatják...

Pedig ő kérte meg a villanyszerelőjét, hogy telepítsen a kertbe egy time-lapse kamerát, mivel a kertet felújítják és szerette volna látni a változásokat lépésről lépésre is. A villanyszerelő ezt meg is tette, ám az 54 éves műsorvezető azzal a lendülettel el is felejtkezett a kameráról.

Hetek múlva a villanyszerelő megemlítette Amandának, hogy a kamera bizony jól működik és mindig meztelenül kapta le a műsorvezetőt. Aki persze jött-ment a kertben ruha nélkül, így volt mit néznie a villanyszerelőnek...

Amanda Holden egyébként büszke szexi alakjára, szívesen pózol bikiniben a lapoknak is.