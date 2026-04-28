Ezek a cicik...! Lionel Messi felesége bikinis fotóval rúgta be a nyarat

Miközben férje futballcsapata, az Inter Miami bajnoki labdarúgó-meccsen csak 1-1-et ért el a New England Revolution-nel, Lionel Messi felesége, Antonella Roccuzzo sárga-fehér fürdőrucit öltött, és egy kiadósat napozott.
Elkezdődött a nyár
– írta kísérő gyanánt a csábító fotó alá.
Tény, három fiúgyermeke megszülése meg sem látszik az alakján, olvasható a Marca hírében. Januárban hasonló „vizes” képsorral lepte meg a fotói iránt érdeklődőket, amikor híres, hétszeres aranylabdás férjével egy úszómedence partján ölelkezett.
