Forró csók a kanapén, lesd meg Alisha Lehmannt új pasijával - Videó

Hogy tényleg ő lenne-e a világ legszexibb női labdarúgója, ki-ki döntse el maga, a saját ízlése szerint. Az viszont bizonyos, hogy Alisha Lehmann a legnépszerűbb focistalány a közösségi oldalakon: csak az Instagramon 15,6 milliós a rajongótábora, azaz még legendás teniszező honfitársánál, Roger Federernél is többen követik.

Alisha Lehmann svájci válogatott női futballista és a Leicester City légiósa

Fotó: Getty Images

Nem csoda, hiszen a Leicester City játékosa hol merész, olykor erotikus fotókat és videókat posztol magáról, hol a magánélete legintimebb titkaiba enged betekintést.

Kukkolj be Alisha Lehmann nappalijába!

Így történt most is: megmutatta, mit csinálnak együtt félmeztelenre vetkőzve a nappaliban és a kanapén az új futballista, egyben valóságshow-sztár szerelmével, Montel McKenzie-vel.

Csak egy laza este otthon

– kommentálta Alisha a labdázásuk, majd a kanapéra vetődve elcsattant csókjuk felvételét.