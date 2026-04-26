Forró csók a kanapén, lesd meg Alisha Lehmannt új pasijával - Videó

Hogy tényleg ő lenne-e a világ legszexibb női labdarúgója, ki-ki döntse el maga, a saját ízlése szerint. Az viszont bizonyos, hogy Alisha Lehmann a legnépszerűbb focistalány a közösségi oldalakon: csak az Instagramon 15,6 milliós a rajongótábora, azaz még legendás teniszező honfitársánál, Roger Federernél is többen követik.
Nem csoda, hiszen a Leicester City játékosa hol merész, olykor erotikus fotókat és videókat posztol magáról, hol a magánélete legintimebb titkaiba enged betekintést.
Így történt most is: megmutatta, mit csinálnak együtt félmeztelenre vetkőzve a nappaliban és a kanapén az új futballista, egyben valóságshow-sztár szerelmével, Montel McKenzie-vel.
Csak egy laza este otthon
– kommentálta Alisha a labdázásuk, majd a kanapéra vetődve elcsattant csókjuk felvételét.
