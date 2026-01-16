Megőrjíti a nézőket kedvenc szőke műsorvezetőnőjük fürdőruhás fotója

Fürdőruhás fotóval örvendeztette meg a rajongóit Anna Woolhouse. A Sky Sports szőke műsorvezetőnője már a darts-világbajnokság alatt is nagy feltűnést keltett szépségével és merész öltözékeivel, a zsúfolt ünnepi időszakot követően pedig visszatért a normális kerékvágásba.

Anna Woolhouse műsorvezető az utóbbi hetekben nagy feltűnést keltett szépségével / Fotó: John Walton - PA Images / Getty Images

Anna Woolhouse a darts világbajnokság műsorvezetője

A 41 éves műsorvezető az elmúlt hetekben rendszeresen tűnt fel a tévéképernyőn, a darts világbajnokság délutáni adásainak háziasszonya volt helyszínen. A munkája mellett az egészséges életmódra és a rendszeres testmozgásra is nagy hangsúlyt fektet. Az Instagram-oldalán sokszor oszt meg fotókat az edzőteremből, de szeret eljárni úszni is – tavaly például élete első triatlonversenyét teljesítette. Anna legutóbb is egy uszodából jelentkezett, és egy fürdőruhás képpel jelentette be, hogy 19 perc 15 másodperces időt futott 1000 méteren.

Az első csobbanás 2026-ban

– írta a fotó mellé Anna Woolhouse, akinek megint sikerült elkápráztatnia a rajongókat a külsejével.

Nagyszerűen nézel ki, Anna

– fogalmazott egy kommentelő. Egy másik pedig azt írta:

Olyan gyönyörű vagy, mint mindig.

Anna Woolhouse már 2012 óta dolgozik a Sky Sportsnál, de a darts világbajnokságon végzett munkájának köszönhetően vált igazán népszerűvé a nézők körében. A 41 éves szőke műsorvezetőnő egyébként számos bokszesemény háziasszonyaként is ismerős lehet a sportrajongók számára.