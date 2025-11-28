Gyorsétteremben kötött ki a népszerű világbajnok, hamburgereket osztogat

Luke Littler idén januárban minden idők legfiatalabb darts világbajnokává vált, amikor mindössze 17 évesen legyőzte Michael van Gerwent a 2025-ös döntőben. A címvédő idén is a két hét múlva kezdődő torna egyik fő esélyeseként érkezik, ám a rajt előtti napokban még arra is szakított időt, hogy egy liverpooli gyorsétteremben hamburgereket szolgáljon fel.
A dartsfenomént nemrég kapták lencsevégre, amint az új Double Big Tasty McDonald's hamburgert osztogatta a Liverpool közelében található St Helens-i Sidac közösségi klubban. Miután 2024-ben berobbant a darts világába, Littler nyíltan beszélt a gyorsételek iránti rajongásáról: korábban a kebab volt a kedvence, de az utóbbi időben inkább a McDonald's mellett tette le a voksát – írja az Origo.
Júniusban Littler együttműködött a gyorsétteremlánccal, hogy piacra dobják a különleges Big Arch hamburgert, amely egy új reklámkampányban is szerepelt.
Néhány nappal a gyorséttermi megjelenése előtt a Warringtoni Kórházban tett látogatást, ahol a betegséggel küzdő gyermekekkel találkozott. Littler elmondása szerint rengeteg inspirációt merített belőlük, hogy ő is hasonló elszántsággal küzdjön, és megvédje világbajnoki címét.
