Mindenki róla beszél, a népszerű riporternő őrületet okozott a szexi lábaival

Anna Woolhouse, a Sky Sports műsorvezetője őrületbe kergette a rajongókat, miután a közösségi oldalán megosztott magáról két képet a darts világbajnokságról. A 41 éves népszerű riporternő megmutatta a hosszú lábait, és a rajongói elárasztották a kommentfalát. Anna két fotót küldött, ezeken barna ruhában és térdig érő csizmában látható, miközben a Sky Sports közvetítésére készült. Az egyik rajongója nem kertelt: „Gyönyörű vagy, mint mindig, darts királynő.” - írja a The Sun.