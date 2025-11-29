Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Lecsúszott a pánt, melltartó nélkül villantott a népszerű celeblány

Stephanie Davis
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 05:00
celeblányAusztria
Egy teraszon feledkezett meg magáról Ausztria egyik népszerű celeblánya. Stephanie Davis a nagy mosolygás közben majdnem elhagyta a ruháját.
„Naplementék üldözése" - írja az egyik minapi videója mellett Stephanie Davis. Ausztria egyik népszerű, 1,5 milliós Instagram követőtáborral rendelkező celebje egy teraszon látható, és annyira belefeledkezett az elé terülő látványba, hogy mindkét vállán jócskán lecsúszott a ruhapántja. Ráadásul elől is alig takarta valami Stephanie-t, aki kivételesen elég sokat megmutatott magából.

 

