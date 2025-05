Halle Berry közel 59 évesen is bombázó: bugyi nélkül vonult a Met-gálán

Halle Berry alaposan meglepte a Met-gála 2025 többi meghívottját azzal, hogy fehérnemű nélkül jelent meg a vörös szőnyegen, talán élete legmerészebb összeállításában. Az 58 éves Oscar-díjas színésznő egy mélyen dekoltált, gyöngyökkel díszített, fekete és áttetsző csíkos LaQuan Smith ruhát viselt – ám mivel nem vett alá fehérneműt, minden mozdulatával kockáztatta, hogy villantani fog.

Halle Berry Met-gálás ruhája sokaknál kiverte a biztosítékot (Fotó: Savion Washington)

Mindent megmutatott magából Halle Berry

A vakmerő összeállításból kilátszott a színésznő hasa és a szeméremtájéka is. A ruhát egy válltömésekkel ellátott, rövid fekete blézerrel egészítette ki. Halle Berry Met-gála ruhája felül sem takart túl sokat, megvillantotta a dekoltázsát is. A ruhához uszály is tartozott, és megjelenését egy apró kalap és feltűnő ékszerek tették teljessé.

A közösségi médiában sokan „botrányosnak” nevezték a sztárt a magamutogatásért, míg mások szerint „jól nézett ki”, de nem érezték indokoltnak a merészségét.

Egy kommentelő így vélekedett a díváról:

„Halle… drágám. Többet vártam tőled. Értjük. A tested fantasztikus, és csodásan öregedtél. De ez nem volt jó döntés.

Egy felháborodott hozzászóló pedig így fogalmazott:

„Halle Berry ruhája botrányos volt. Látszott a szeméremtájéka” – majd egy piruló emoji-t tett hozzá.

Halle Berry ruhája a földet jobban takarta, mint a testét (Fotó: Cindy Ord/MG25)

Halle Berry-re szabták a merész ruháját

Az idei Met Gala témája a „Superfine: A fekete stílus mesterfokon” volt, a dress code pedig provokatívan hangzott: „Rád szabva” – vagyis mindenki úgy öltözhetett, ahogy csak mert, feltéve, ha elég merész volt hozzá.

LaQuan Smith a Vogue-nak így nyilatkozott a ruháról: „A téma üzenetét ragadja meg: az önkifejezés és a merészség az öltözködésben.” Hozzátette: „A ruha részletei tükrözik a téma szellemét – eltúlzott vonalak, luxus anyagok és tiszta bátorság.”

A divattervező az egész megjelenést úgy írta le, mint „egy szexi Bond-lány és a harlemi reneszánsz keverékét.” A Vogue-nak azt is elárulta, milyen volt együtt dolgozni Halle Berryvel:

„Tisztában van vele, ki ő, világos stílusérzéke van, ugyanakkor nagyon együttműködő. A próbákon nem csupán felvette a ruhát – együtt alakítottuk ki.”