Szinte biztosan sokan sejtették, hogy Krausz Gábor még idén eljegyzési gyűrűt húz szerelme, Mikes Anna ujjára. A Séfek Séfe mestere nem is váratta őket túl sokáig. Hiszen az éveleji közös, Maldív-szigeteki nyaralásukon egy meseszép és meglehetősen drága, gyémántberakásos, zafírköves ékszerrel a kezében feltette a nagy kérdést Annának, aki természetesen boldogan mondott igent.

Krausz Gábor a Maldív-szigeteken kérte meg Mikes Anna kezét. A lánykérés híre futótűzként terjed

(Fotó: Instagram)

Felbolygatta a sztárvilágot is Krausz Gábor és Mikes Anna eljegyzése

Mikes Anna és Krausz Gábor közös posztja alatt pedig megindult a kommentcunami. Százával érkeznek a lájkok és tömegével jelennek meg a gratuláló hozzászólások. Köztük természetesen a hazai sztárok jókívánságaival. Az elsők között volt Curtis, aki biztosan örült, hogy Krausz Gábor is beállt a sorba, és nem sokkal követve őt, szintén egy gyűrűvel jelezte szándékát, hogy készen áll „igába hajtani” a fejét. Őt követte Sydney van den Bosch, aki szintén együtt örült a boldog sztárpárral. A TV2 szerencselánya csak pár lépéssel jár Mikes Anna és Krausz Gábor előtt, hiszen ő tavaly szeptemberben mondta ki a boldogító igent szerelmének. Az első gratulálok között van Hunyadi Donatella is, aki egészen közelről nézhette végig Gábor és Anna szerelmének kezdetét, hiszen együtt szerepeltek a Dancing with the Stars 2023-as évadában. Természetesen a műsor profi táncosai is kifejezték örömüket. Többek között Stana Alexandra is gratulált a pár eljegyzéséhez. A sor persze még hosszan folytatható, hiszen tényleg rengeteg híresség érezte úgy, hogy osztozni szeretnének Mikes Anna és Krausz Gábor boldogságában. Így írt a poszt alá Szabó Zsófi, Lékai-Kiss Ramóna és Holdampf Linda is.

Kedves Krausz Gábor és Mikes Anna! Jöhet az esküvő!

A gratulálók névsora percről percre bővül, így már csak annyi maradt hátra, hogy a Bors is hozzátegye a magáét. Kedves Mikes Anna és Krausz Gábor! Fogadjátok szívből jövő jókívánságunkat az eljegyzésetekhez. Ígérjük, hogy ezután is nyomon követjük a közös életeteket jóban és rosszban, ahogyan az reményeink szerint hamarosan elhangzik majd tőletek is ez az esküvőtökön!