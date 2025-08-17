UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Jácint névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szörnyűségre ébredtünk, rettenetes tragédia történt Magyarországon

sebesvonat
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 08:59
Agárdgázolásgyalogos
Gázolt a Budapestre tartó vonat.
Bors
A szerző cikkei

Halálra gázolt egy gyalogost a Budapestre elindult sebesvonat vasárnap kora reggel Agárdon, emiatt hosszabb lehet a menetidő a székesfehérvári vasútvonalon - közölte a Mávinform a honlapján. Azt írták, hogy a gázolás az agárdi Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban történt, az elütött gyalogos a balesetben életét vesztette.

A helyszínelés miatt Gárdony és Székesfehérvár között a vonatok csak egy vágányon közlekednek, így a székesfehérvári vonalon a menetidő 15-20 perccel hosszabb lehet, és vonatkimaradásokra is számítani kell.

Ez idő alatt a Göcsej és a Bakony InterCity-k csak Veszprém és Székesfehérvár között járnak. A G43-as vonatok csak Kőbánya-Kispest és Gárdony között, a Z30-as vonatok pedig csak a budapesti Déli pályaudvar és Kápolnásnyék között közlekednek. A távolsági vonatok Kápolnásnyéken és Gárdonyban megállnak - írja az MTI.

Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is közlekednek. A dél-balatoni és az észak-balatoni vonal IC vonatai helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe. Gárdony és Székesfehérvár között a Volán járatain a vasúti jegyek érvényesek.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu