Szabó Zsófi őszinte vallomása: ekkor mutatja meg fiát a nyilvánosságnak

Szabó Zsófi számára 2024 meghatározó szava a "bátorság" volt, ugyanis a folytonos félelmei ellenére olyan dolgokat is bevállalt, amikkel jócskán kilépett a komfortzónájából – ilyen volt például az is, hogy szerepelt a Dancing with the Stars című nagy sikerű táncos műsorban, amiben második helyen végzett.

Szabó Zsófi / Fotó: Szabolcs László

Egy kifejezetten megható üzenettel búcsúzott 2024-től Szabó Zsófi. A műsorvezető a bátorság fontosságáról, a félelmek leküzdéséről osztotta meg a gondolatait, hiszen neki sokat segítettek ezek, erősebb lett és ha neki sikerült, akkor mások is képesek rá.

Féltem a változástól. Amikor elengedtem legalább egy párat a félelmeim közül, az életem elkezdett megváltozni. Ha nehéz volt ez az éved, jövőre ezek a nehézségek miatt erősebb leszel és képes leszel a változásra! Ezt kívánom Nektek: egy bátrabb új évet!

– írta egy Insta Storyban Szabó Zsófi.

A híresség egy olyan dologra is választ adott, amire rengetegen voltak már kíváncsiak, hiszen elárulta, hogy mikor láthatják az emberek a féltve őrzött, szeretett kisfiát, aki érthető módon mindennél fontosabb számára: