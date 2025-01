Curtis hihetetlen átalakuláson ment keresztül: itt vannak az előtte-utána fotók

A bulizós életmódjáról elhíresült rapper augusztusban végre megelégelte az egészségtelen életmódot, na meg azt a külsőt, amit a tükörben lát, és eldöntötte: változtatnia kell. Curtis kisfia miatt is fontosnak tartja, hogy jó példát mutasson, így nem csak elhagyta az alkoholt, hanem étrendet váltott és edzeni kezdett. A kemény munkának pedig meg is lett az eredménye, ugyanis Széki Attila jobb formában van, mint valaha.

Curtis kapcsolata is válságba került nyáron, ezért a rapper augusztusban úgy döntött, változtat az életén Fotó: Máté Krisztián

Úgy tűnik, Curtis végre mentálisan és fizikailag is a lehető legnagyobb rendben van, ami persze leginkább annak köszönhető, hogy felhagyott káros szenvedélyeivel. A rapper már nem iszik alkoholt, egészségesen étkezik és sportol, amiben kisfia, Doncsi is örömmel követi. A befektetett energia pedig nem maradt eredmény nélkül, ugyanis a rapper döbbenetesen néz ki júliusi önmagához képest.

Curtis párja, Judie is örül a változásnak

A zenész szerelme, Barnai Judit kosárlabdázó is nagyon boldog amiatt, hogy kedvese jó útra tért, hiszen ez a kapcsolatukra is nagyon jó hatással van. Ezek után nem kérdés, hogy a sportoló is mindent megtesz, hogy támogassa vőlegényét.

– Most vagyok rá a legbüszkébb, látom, hogy fejben eldöntött mindent. Edzeni jár, odafigyel az étkezésére, tényleg megtesz mindent azért is, hogy egészséges legyen, nemcsak belül, de kívül is. Ez természetesen a kapcsolatunkra is értendő minden szempontból – árulta el Judie a hot! magazinnak még októberben.

Már nem lennénk együtt, ha nem változom meg

– vallotta be akkor Curtis is.

– Akadtak eddig is nagyon szép időszakok, de most vagyunk életünk egyik legharmonikusabb szakaszában – tették még hozzá együtt.