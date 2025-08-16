Ezeket a vidéki ingyenes augusztus 20-ai programokat kár kihagyni

Az augusztus 20-ai programok vidéken nemcsak a helyieknek, hanem a környékre látogatóknak is remek alkalmat kínálnak a közösségi élményekre. Országszerte találni olyan eseményt, amiért érdemes útra kelni.
Augusztus 20. az év egyik legfontosabb napja Magyarországon, amikor Szent István királyra, az államalapításra és az új kenyérre emlékezünk. Nemcsak a főváros, de a vidéki városok és közösségek is saját ünnepségekkel, eseményekkel készülnek: van, ahol hagyományőrző felvonulást tartanak, máshol kézműves vásárt, koncerteket vagy családi programokat szerveznek. A legjobb, hogy ezek nagy része teljesen ingyenesen látogatható.
Idén is színes, ingyenes ünnepi rendezvények várják a látogatókat országszerte Szent István napján: tűzijáték, koncertek, gyerekprogramok, felvonulások és gasztronómiai élmények kíséretében.
Szegeden idén is két napon át tart a Szent István-napi forgatag. A Széchenyi tér megtelik zenével, tánccal, gasztroélményekkel, és az ünnep fénypontja a tűzijáték lesz.
Fellépők: KFT, Blues Bell, Docpiano Band, Singh Viki, Radics Gigi, Útközband
Székesfehérvár augusztus 20-án különösen ünnepi arcát mutatja: óriásbábok, középkori vásár, történelmi felvonulás és esti komolyzenei előadás várja a látogatókat.
Magyarország egyik legnagyobb látványossága a Debreceni Virágkarnevál, ahol virágba borul az egész város. A karneváli felvonulás mellett esténként koncertek, nappal pedig színes programok várják az érdeklődőket, amelyeknek nagy része ingyenesen látogatható.
A Szigetköz szívében igazi fesztiválhangulatban ünnepelnek: helyi mesterségek, fúvószene, nagynevű előadók és éjszakába nyúló bulik gondoskodnak majd a jókedvről.
A nyár végi Balaton-parti hangulat, a borsétány, a tűzijáték és változatos zenei kínálat teszik felejthetetlenné az ünnepet Balatonbogláron. A naplemente után a színpadé a főszerep.
