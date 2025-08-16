UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Ezeket a vidéki ingyenes augusztus 20-ai programokat kár kihagyni

események
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 10:15
Ez a nap nem csak a tűzijátékról szól. Az augusztus 20-ai programok vidéken is bőven tartogatnak szuper, ingyenes lehetőségeket. 
Ripszám Boglárka
Az augusztus 20-ai programok vidéken nemcsak a helyieknek, hanem a környékre látogatóknak is remek alkalmat kínálnak a közösségi élményekre. Országszerte találni olyan eseményt, amiért érdemes útra kelni.

augusztus 20-ai programok, ingyenes, program, vidék, debrecen, virágkarnevál
A legjobb augusztus 20-ai programok országszerte.
Fotó: Vida Marton Peter /  Hajdú-Bihari Napló

Augusztus 20. az év egyik legfontosabb napja Magyarországon, amikor Szent István királyra, az államalapításra és az új kenyérre emlékezünk. Nemcsak a főváros, de a vidéki városok és közösségek is saját ünnepségekkel, eseményekkel készülnek: van, ahol hagyományőrző felvonulást tartanak, máshol kézműves vásárt, koncerteket vagy családi programokat szerveznek. A legjobb, hogy ezek nagy része teljesen ingyenesen látogatható. 

Ingyenes augusztus 20-ai programok

Idén is színes, ingyenes ünnepi rendezvények várják a látogatókat országszerte Szent István napján: tűzijáték, koncertek, gyerekprogramok, felvonulások és gasztronómiai élmények kíséretében. 

Szeged – Széchenyi tér, Augusztus 19–20.

augusztus 20-ai programok, ingyenes, program, vidék, szeged
Szeged: Államalapítás Ünnepe
Fotó: Karnok Csaba /  Délmagyarország

Szegeden idén is két napon át tart a Szent István-napi forgatag. A Széchenyi tér megtelik zenével, tánccal, gasztroélményekkel, és az ünnep fénypontja a tűzijáték lesz. 

Fellépők: KFT, Blues Bell, Docpiano Band, Singh Viki, Radics Gigi, Útközband 

Augusztus 20. programok Szegeden: 

  • 10:00 Egészségpercek – Global Fitness 
  • 11:00 Csiga Duó (gyerekprogram) 
  • 13:00 Blues Bell 
  • 16:00 Díszünnepség és kenyéráldás 
  • 20:00 KFT koncert 
  • 21:00 Ünnepi tűzijáték 
  • 22:00 Útközband koncert 

Székesfehérvár – Királyi Napok, Augusztus 10–20.

augusztus 20-ai programok, ingyenes, vidék, államalapítás, székesfehérvár, királyi, napok
Székesfehérvár: Királyi napok
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Székesfehérvár augusztus 20-án különösen ünnepi arcát mutatja: óriásbábok, középkori vásár, történelmi felvonulás és esti komolyzenei előadás várja a látogatókat. 

Augusztus 20. programok Székesfehérváron: 

  • 10:00–19:00 Koronázási Ünnepi Játékok (Városház tér és környéke) 
  • 10:30 Ünnepi szentmise (Szent István király-székesegyház) 
  • 17:15 Királyok menete – óriásbábok felvonulása 
  • 18:00 Ünnepi közgyűlés 
  • 20:00 Erkel Ferenc: Hunyadi László koncertszerű előadás (Zichy-színpad) 

Debrecen – Virágkarnevál, Augusztus 15–20.

augusztus 20-ai programok, ingyenes, vidék, államalapítás, debrecen, virágkarnevál
Debrecen: Virágkarnevál
Fotó: Czinege Melinda /  Hajdú-Bihari Napló

Magyarország egyik legnagyobb látványossága a Debreceni Virágkarnevál, ahol virágba borul az egész város. A karneváli felvonulás mellett esténként koncertek, nappal pedig színes programok várják az érdeklődőket, amelyeknek nagy része ingyenesen látogatható. 

Augusztus 20. programok Debrecenben: 

  • karneváli felvonulás (ingyenes állóhelyekről) 
  • meglepetés koncert este 

Mosonmagyaróvár – Szent István Napok, Augusztus 19–20.

augusztus 20-ai programok, ingyenes, vidék, államalapítás, mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár: Szent István napok
Fotó: Kerekes István /   Kisalföld

A Szigetköz szívében igazi fesztiválhangulatban ünnepelnek: helyi mesterségek, fúvószene, nagynevű előadók és éjszakába nyúló bulik gondoskodnak majd a jókedvről. 

Augusztus 20. programok Mosonmagyaróváron: 

  • 9:00 Mesterségek utcája 
  • 14:00 Fúvószene napja 
  • 20:00 Demjén Ferenc koncert 
  • 22:00 Bagossy Brothers Company koncert 

Balatonboglár – Boglári Szüreti Fesztivál, Augusztus 16–20.

augusztus 20-ai programok, ingyenes, vidék, államalapítás, balatonboglár, szüreti, fesztivál
Balatonboglár: Boglári Szüreti Fesztivál
Fotó: Németh Levente / Németh Levente/Somogyi Hírlap

A nyár végi Balaton-parti hangulat, a borsétány, a tűzijáték és változatos zenei kínálat teszik felejthetetlenné az ünnepet Balatonbogláron. A naplemente után a színpadé a főszerep. 

Augusztus 20. koncertek: 

  • 18:00 Herceg 
  • 19:00 Rony 
  • 20:00 DJ Páz feat. Jucus 
  • 21:00 Josh és Betti 
  • 22:00 Bódi Guszti & Bódi Margó

Ilyen volt a 2024-es Debreceni Virágkarnevál:

