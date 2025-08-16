Ezeket a vidéki ingyenes augusztus 20-ai programokat kár kihagyni

Az augusztus 20-ai programok vidéken nemcsak a helyieknek, hanem a környékre látogatóknak is remek alkalmat kínálnak a közösségi élményekre. Országszerte találni olyan eseményt, amiért érdemes útra kelni.

A legjobb augusztus 20-ai programok országszerte.

Fotó: Vida Marton Peter / Hajdú-Bihari Napló

Augusztus 20. az év egyik legfontosabb napja Magyarországon, amikor Szent István királyra, az államalapításra és az új kenyérre emlékezünk. Nemcsak a főváros, de a vidéki városok és közösségek is saját ünnepségekkel, eseményekkel készülnek: van, ahol hagyományőrző felvonulást tartanak, máshol kézműves vásárt, koncerteket vagy családi programokat szerveznek. A legjobb, hogy ezek nagy része teljesen ingyenesen látogatható.

Ingyenes augusztus 20-ai programok

Idén is színes, ingyenes ünnepi rendezvények várják a látogatókat országszerte Szent István napján: tűzijáték, koncertek, gyerekprogramok, felvonulások és gasztronómiai élmények kíséretében.

Szeged – Széchenyi tér, Augusztus 19–20.

Szeged: Államalapítás Ünnepe

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Szegeden idén is két napon át tart a Szent István-napi forgatag. A Széchenyi tér megtelik zenével, tánccal, gasztroélményekkel, és az ünnep fénypontja a tűzijáték lesz.

Fellépők: KFT, Blues Bell, Docpiano Band, Singh Viki, Radics Gigi, Útközband

Augusztus 20. programok Szegeden:

10:00 Egészségpercek – Global Fitness

11:00 Csiga Duó (gyerekprogram)

13:00 Blues Bell

16:00 Díszünnepség és kenyéráldás

20:00 KFT koncert

21:00 Ünnepi tűzijáték

22:00 Útközband koncert

Székesfehérvár – Királyi Napok, Augusztus 10–20.

Székesfehérvár: Királyi napok

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Székesfehérvár augusztus 20-án különösen ünnepi arcát mutatja: óriásbábok, középkori vásár, történelmi felvonulás és esti komolyzenei előadás várja a látogatókat.

Augusztus 20. programok Székesfehérváron:

10:00–19:00 Koronázási Ünnepi Játékok (Városház tér és környéke)

10:30 Ünnepi szentmise (Szent István király-székesegyház)

17:15 Királyok menete – óriásbábok felvonulása

18:00 Ünnepi közgyűlés

20:00 Erkel Ferenc: Hunyadi László koncertszerű előadás (Zichy-színpad)

Debrecen – Virágkarnevál, Augusztus 15–20.

Debrecen: Virágkarnevál

Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

Magyarország egyik legnagyobb látványossága a Debreceni Virágkarnevál, ahol virágba borul az egész város. A karneváli felvonulás mellett esténként koncertek, nappal pedig színes programok várják az érdeklődőket, amelyeknek nagy része ingyenesen látogatható.