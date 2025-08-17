Áll a bál Liverpoolban; Cristiano Ronaldo magyar focistáról beszélt

Kisebb tűz alakult ki a Liverpool edzője és csapatkapitánya között. Virgil van Dijk szerint még legalább egy támadóra van szüksége a Liverpoolnak, ha idén is sikeresek akarnak lenni. Arne Slot azonban inkább védőt akar.
Cristiano Ronaldóhoz hasonlóan a Sportingból igazolt az angol Premier League-be Gyökeres Viktor. Az Arsenal magyar származású, svéd válogatott focistájáról a portugál sztárnak is megvan a véleménye.
A magyar futballszurkolók az elmúlt években megszokták, hogy a fontos, magyar csapatokat érintő nemzetközi mérkőzéseket szinte kivétel nélkül az M4 Sport adja. A Fradi idei BL-selejtezőinek első két párharcában ez így is volt – azonban a playoffban már nem a közszolgálati csatorna, hanem az RTL rendelkezik a közvetítési jogokkal.
