Áll a bál Liverpoolban; Cristiano Ronaldo magyar focistáról beszélt

Kisebb tűz alakult ki a Liverpool edzője és csapatkapitánya között. Virgil van Dijk szerint még legalább egy támadóra van szüksége a Liverpoolnak, ha idén is sikeresek akarnak lenni. Arne Slot azonban inkább védőt akar.

A részletekről ide kattintva olvashatsz

Arne Slot szerint rendben van a Liverpool támadósora Fotó: Peter Byrne - PA Images

Ronaldo mindent elmondott Gyökeresről

Cristiano Ronaldóhoz hasonlóan a Sportingból igazolt az angol Premier League-be Gyökeres Viktor. Az Arsenal magyar származású, svéd válogatott focistájáról a portugál sztárnak is megvan a véleménye.

Minderről ide kattintva olvashatsz.

Cristiano Ronaldo különleges focistának tartja Gyökeres Viktort / Fotó: Matthew Ashton - AMA

Kiadtak a szurkolók az RTL miatt

A magyar futballszurkolók az elmúlt években megszokták, hogy a fontos, magyar csapatokat érintő nemzetközi mérkőzéseket szinte kivétel nélkül az M4 Sport adja. A Fradi idei BL-selejtezőinek első két párharcában ez így is volt – azonban a playoffban már nem a közszolgálati csatorna, hanem az RTL rendelkezik a közvetítési jogokkal.

A Fradi szurkolói nem feltétlen örülnek a váltásnak, erről ide kattintva olvashatsz.